ฝนถล่ม! สุขุมวิทน้ำท่วมถึงฟุตปาธ รถเล็ก-จยย. สัญจรลำบาก
เมื่อเวลา 20.30 น. วันที่ 9 ตุลาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เกิดฝนตกลงมาในพื้นที่ เขตคลองเตย กทม. ส่งผลให้มีน้ำท่วมหลายจุดบริเวณ ถนนสุขุมวิท บางจุดน้ำท่วมสูง 10-30 เซนติเมตร ริมทางเท้าฟุตปาธ ระดับน้ำสูงประมาณ 20 เซนติเมตร
เบื้องต้นการจราจรยังสามารถเคลื่อนตัวได้ และรถเล็กยังสามารถเคลื่อนตัวได้แต่ต้องใช้ความระมัดระวังในการขับขี่ ขณะเดียวกันในโลกโซเชียลต่างมีการแชร์ภาพบรรยากาศน้ำท่วมในช่วงค่ำที่ผ่านมา จะเห็นได่ว่ามีน้ำท่วมหลายจุดบนถนนสุขุมวิท
ขณะที่ ศูนย์ป้องกันน้ำท่วม กรุงเทพมหานคร รายงานว่า เมื่อเวลา 20.45 น. ฝนเล็กน้อยสลับปานกลางเขตวัฒนา คลองเตย สวนหลวง คลองสาน ธนบุรี สาทร บางรัก ยานนาวา ปทุมวัน แนวโน้มคงที่ ปริมาณฝน 1 ชั่วโมงสูงสุด ที่เขตคลองเตย 28.5 มม.