ชัชชาติเวลคัม ผู้ว่าฯ เขตออสเตรเลียนฯ แลกเปลี่ยนโครงสร้างการปกครอง – พัฒนาเมือง

ชัชชาติเวลคัม ผู้ว่าฯ เขตออสเตรเลียนแคพิทอลเทร์ริทอรี แลกเปลี่ยนโครงสร้างการปกครอง – พัฒนาเมือง
เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 10 ตุลาคม ที่ห้องอมรพิมาน ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) เขตพระนคร นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ให้การต้อนรับนายแอนดรูว์ บารร์ (Mr. Andrew Barr MLA) ผู้ว่าการเขตออสเตรเลียนแคพิทอลเทร์ริทอรี (Chief Minister of Australian Capital Territory) และคณะ ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
โดยทั้งสองฝ่ายได้มีการหารือด้านการบริหารจัดการเมืองหลวงระหว่างกรุงเทพมหานครและกรุงแคนเบอร์รา พร้อมแบ่งปันประสบการณ์ด้านโครงสร้างการปกครอง การพัฒนาเมือง การสร้างความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อม ระบบขนส่งมวลชน คุณภาพชีวิตของประชาชน การสานสัมพันธ์ระหว่างเขตออสเตรเลียนแคพิทอลเทร์ริทอรี และ กรุงเทพมหานคร ตลอดจนแนวทางส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกันในอนาคต
ทั้งนี้ ประเทศไทยกับออสเตรเลียสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2495 (ค.ศ. 1952) และมีสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา ซึ่งมีเขตอาณาดูแลสาธารณรัฐหมู่เกาะฟิจิ สาธารณรัฐวานูอาตู หมู่เกาะโซโลมอน และปาปัวนิวกินี โดยความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศเป็นไปอย่างราบรื่นฉันมิตร มีความโดดเด่นด้านการเมือง ความมั่นคง และการทหาร มีการส่งเสริมความร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคี รวมถึงการแลกเปลี่ยนการเยือนของผู้นำระดับสูงระหว่างกันสม่ำเสมอ
ปัจจุบัน ทั้งสองประเทศมีความสัมพันธ์ที่แนบแน่นและครอบคลุมในทุกๆ ด้าน เมื่อครั้งที่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ทรงดำรงพระอิสริยยศเป็น “สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร” ได้เสด็จฯ ไปทรงศึกษาต่อ ณ เครือรัฐออสเตรเลีย ระหว่างปี พ.ศ. 2513 (ค.ศ. 1970) ถึง พ.ศ. 2518 (ค.ศ. 1975) โดยทรงได้เข้าศึกษาและเข้าประจำการในเหล่านักเรียนนายร้อย ที่วิทยาลัยการทหารดันทรูน (Royal Military College, Duntroon) นับเป็นเหตุการณ์สำคัญที่ช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างประเทศไทยและเครือรัฐออสเตรเลีย
นอกจากนี้ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ยังได้เสด็จพระราชดำเนินเยือนเครือรัฐออสเตรเลียอย่างเป็นทางการ ระหว่างวันที่ 26 สิงหาคม – 12 กันยายน 2505 (ค.ศ. 1962) ซึ่งการเสด็จฯ เยือน ในระดับพระราชวงศ์เช่นนี้ ถือเป็นการตอกย้ำความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างสองประเทศให้แน่นแฟ้นและใกล้ชิดยิ่งขึ้น และเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2565 พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้โปรดพระราชทานชื่อซอยอันเป็นที่ตั้งของสถานเอกอัครราชทูตฯ เป็นภาษาไทย ตามชื่อที่นายอัลลัน แมคดินนอน (HE. Mr. Allan McKinnon) อดีตเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทย ตั้งขึ้นเอง โดยโปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่อซอยว่า “ซอยอรุณมักกินนอน”
นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2568 กรุงเทพมหานครได้จัดการประชุมสัมมนาในหัวข้อ “Biofitration using Nature-Based Solutions (NbS)” ณ ห้องเจ้าพระยา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) เขตพระนคร โดยมีนายพรพรหม วิกิตเศรษฐ์ ที่ปรึกษาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานกล่าวต้อนรับ และได้รับเกียรติจาก Dr. Jianbin Wang ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายนวัตกรรม (Chief Innovation Officer: CIO) จาก Water Sensitive Cities Australia, Monash University เป็นผู้บรรยายหลัก การสัมมนาดังกล่าวมุ่งเน้นการแลกเปลี่ยนแนวคิดการใช้แนวทางธรรมชาติ (Nature-Based Solutions: NbS) ในการจัดการปัญหาน้ำในเมือง โดยเฉพาะการประยุกต์ใช้ระบบ “แก้มลิง” และการกรองทางชีวภาพ (Biofiltration) เพื่อแก้ปัญหาคุณภาพน้ำและปริมาณน้ำ อันเป็นความท้าทายสำคัญของกรุงเทพฯ ในฐานะที่เป็นเมืองที่มีลักษณะเป็นโพลเดอร์ (polder city) โดยมีผู้แทนหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร ได้แก่ สำนักการระบายน้ำและสำนักสิ่งแวดล้อม ได้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นการบูรณาการ “โครงสร้างสีเขียว (green infrastructure)” เข้ากับโครงสร้างพื้นฐานเดิมเพื่อให้กรุงเทพฯ ก้าวสู่การเป็น Water Sensitive City เมืองที่มีความยืดหยุ่นต่อสภาพภูมิอากาศ มีน้ำสะอาด และมีพื้นที่สีเขียวคุณภาพเพื่อประชาชน
สำหรับการเข้าเยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในครั้งนี้ นายโจนาธาน โคบัส (Mr. Jonathan Kobus PSM) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารองค์การการท่องเที่ยวกรุงแคนเบอร์รา (VsitCanberra) นายแมต ไมสัน (Mr. Matt Mison) หัวหน้าเจ้าหน้าที่ สำนักงานผู้ว่าการเขตออสเตรเลียนแคพิทอลเทร์ริทอรี นายแอนดรูว์ อีแกน (Mr. Andrew Egan) อัครราชทูตและรองหัวหน้าคณะผู้แทนทางการทูต สถานเอกอัครราชทูตเครือรัฐออสเตรเลียประจำประเทศไทย นายคีริล เอสตริน (Mr. Kyril Estrin) เลขานุการเอกฝ่ายการลงทุนสถานเอกอัครราชทูตเครือรัฐออสเตรเลียประจำประเทศไทย นางสาวเอนิด ฉัว (Ms. Enid Chua) เลขานุการเอกฝ่ายสื่อสารกลยุทธ์ สถานเอกอัครราชทูตเครือรัฐออสเตรเลียประจำประเทศไทย ร่วมเข้าเยี่ยมคารวะฯ โดยมีนายวิศณุ ทรัพย์สมพล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายภิมุข สิมะโรจน์ เลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้แทนสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง ผู้บริหารสำนักงานการต่างประเทศ ร่วมให้การต้อนรับ