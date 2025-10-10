ปภ. โอนเยียวยาผู้อพยพชายแดนแล้ว 1,174.306 ล้านบาท 253,076 ครัวเรือน

ปภ.โอนเงินเยียวยาผู้ประสบภัยกรณีอพยพชายแดนไทย-กัมพูชาแล้ว 5 ครั้ง โอนสำเร็จ 253,076 ครัวเรือน รวมเป็นเงิน 1,174.306 ล้านบาท
เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานความคืบหน้าการจ่ายเงินเยียวยาประชาชน กรณีประชาชนอพยพระหว่างเกิดสถานการณ์ภัยอันเนื่องมาจากการกระทำของกองกำลังจากนอกประเทศระหว่างชายแดนไทย-กัมพูชา โดยปัจจุบันได้โอนเงินช่วยเหลือแล้ว รวม 5 ครั้ง (วันที่ 6, 7, 8, 9, 10 ต.ค.) ให้แก่ประชาชนผู้ประสบภัยในจ.บุรีรัมย์ ศรีสะเกษ สุรินทร์ ตราด สระแก้ว อุบลราชธานี และจันทบุรี รวมโอนสำเร็จ 253,076 ครัวเรือน เป็นเงิน 1,174.306 ล้านบาท
ทั้งนี้ จากข้อมูลในระบบการติดตามการลงทะเบียน พบว่ามีประชาชนลงทะเบียนขอรับเงินช่วยเหลือทั้งสิ้น 315,187 ครัวเรือน ผ่านการประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัด (ก.ช.ภ.จ.) และส่งข้อมูลให้ ปภ.แล้ว จำนวน 276,832 ครัวเรือน โดย ปภ.ส่งข้อมูลให้ธนาคารออมสินแล้วจำนวน 259,906 ครัวเรือน ซึ่งธนาคารออมสินโอนเงินให้ผู้ประสบภัยแล้ว 5 ครั้ง อย่างไรก็ตาม จากข้อมูลของธนาคารออมสินที่โอนเงินเยียวยาผ่านมาทั้ง 5 รอบ พบว่ายังมีบางครัวเรือนที่โอนเงินช่วยเหลือไม่สำเร็จ เนื่องจากประชาชนยังไม่ได้ผูกบัญชีพร้อมเพย์กับเลขบัตรประจำตัวประชาชน และสถานะทางบัญชีไม่ปกติ จำนวนกว่า 6,833 ครัวเรือน ปภ.จึงได้กำชับให้จังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ และผูกบัญชีพร้อมเพย์กับเลขบัตรประจำตัวประชาชนให้เรียบร้อย หากยังไม่ได้ผูกบัญชีฯ ขอให้ติดต่อธนาคารใดก็ได้เพื่อดำเนินการผูกบัญชีโดยเร็ว เพื่อไม่ให้เกิดความขัดข้องในการโอนเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย
ทั้งนี้ ประชาชนสามารถตรวจสอบสถานะรับเงินช่วยเหลือผ่านช่องทาง http://relief68.disaster.go.th/Dashboard/BoardHelpRegister โดยระบุหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนในการตรวจสอบ เพื่อติดตามการช่วยเหลือเยียวยาได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว