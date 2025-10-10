ชาวเมียนมา กว่า 300 คน อพยพเข้ามาในไทย หลังถูกทหารทิ้งระเบิดโจมตี จนท.ทหารไทยช่วยปฐมพยาบาล
ฉก.ลาดหญ้า ทพ.14 ส่งเจ้าหน้าที่เสนารักษ์ เข้าให้การดูแลรักษาประชาชน ที่หลบหนีภัยสงครามจากประเทศเมียนมา ข้ามมายังพื้นที่ประเทศไทยฝั่ง จ.กาญจนบุรี
เมื่อวันที่ 10 ต.ค.68 จากกรณีเมื่อวันที่ 8 ต.ค.ที่ผ่านมา ฉก.ลาดหญ้า โดย ร้อย.ทพ.1402 ตรวจพบเครื่องบิน K-8 Jet fighter ของทหารเมียนมา จำนวน 1 ลำ ทิ้งระเบิดขนาด 250 ปอนด์ โจมตี กกล. KNLA พล.น.4 บริเวณ บ.ทิกิ กิ่ง อ.เมตตา จ.ทวาย ภาคตะนาวศรี สมม. ห่างจากช่องทางพุน้ำร้อน อ.เมือง จ.กาญจนบุรี ไปทางทิศตะวันตก ประมาณ 1.9 กม. รวมทั้งสิ้น 2 ลูก และบินออกจากพื้นที่ กลับฐานบิน จ.มะริด
จากเหตุการณ์ดังกล่าวทำให้มีประชาชนฝั่งประเทศเมียนมา หนีภัยความไม่สงบเข้ามายังฝั่งประเทศไทย พื้นที่ตรงข้ามช่องทางพุน้ำร้อน ต.บ้านเก่า อ.เมือง จ.กาญจนบุรี ประมาณ 300 คน
ทางฉก.ลาดหญ้า โดย ร้อย.ทพ.1402 กรมทหารพรานที่ 14 จัดเจ้าหน้าที่เสนารักษ์เข้าให้ความช่วยเหลือตามหลักมนุษยธรรม โดยทำการปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้แก่ประชานชนชาวเมียนมาที่ได้รับบาดเจ็บ
ทั้งนี้ ฉก.ลาดหญ้า ร่วมกับฝ่ายปกครอง, อปท. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ได้ให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแก่ ผู้หนีภัยความไม่สงบชาวเมียนมา ตามความเหมาะสม