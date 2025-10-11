คืบหน้า แก๊สระเบิดปทุมฯ โครงสร้างบ้านแตกร้าว-ทรุดใส่จนท.ดับเพลิง ยอดล่าสุดเจ็บ 7 ดับ 1
จากกรณีเวลา 07.15 น. เจ้าหน้าที่กู้ภัยได้รับแจ้งเกิดเหตุแก๊สระเบิดภายในบ้านพัก หมู่บ้านพนาสนธิ์ 9 เยื้อง อบจ.ปทุมธานี ต.บางปรอก อ.เมือง จ.ปทุมธานี
เบื้องต้น มีผู้เสียชีวิต 1 ราย (ยังอยู่ในสภาพเดิม) บาดเจ็บ 7 ราย และ มีบ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหลายหลัง ขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างดำเนินการ
ล่าสุด เจ้าหน้าที่พบว่าโครงสร้างบางส่วน มีการแตกร้าวทรุดตัวลงมา ระหว่างที่เจ้าหน้าที่ดับเพลิงทำการดับเพลิง มีเจ้าหน้าที่ดับเพลิงได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย ส่วนรายละเอียดเพิ่มเติมอยู่ระหว่างการตรวจสอบ
