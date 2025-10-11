พบทุ่นระเบิดทำลายรถถังสภาพใหม่ ไม่ทราบชนิด ที่หนองหญ้าแก้ว คาดเขมรแอบเข้ามาวาง

พบทุ่นระเบิดรถถัง ที่หนองหญ้าแก้ว คาดเขมรแอบเข้ามาวาง
ผู้สื่อข่าวรายงานอีกว่า กองทัพภาคที่ 1 ได้เผยแพร่ผลการปฏิบัติการเก็บกู้ทุ่นระเบิดในพื้นที่บ้านหนองหญ้าแก้ว ตั้งแต่วันที่่ 9-10 ตุลาคม 68 ว่า กองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ โดย กองกำลังบูรพา ได้ดำเนินภารกิจสำคัญ 2 ด้าน เพื่อสร้างความปลอดภัยและความเข้าใจที่ถูกต้องตามแนวชายแดนไทย–กัมพูชา จังหวัดสระแก้ว ดังนี้
โดยภารกิจที่ 1 ตรวจสอบและเก็บกู้ทุ่นระเบิดในพื้นที่ร้องเรียนของประชาชน กกล.บูรพา โดย ฉก.อรัญประเทศ และกองร้อย ทพ.1201 ชค.ทพ.12 ได้อำนวยความสะดวกให้เจ้าหน้าที่ ฉก.ร.12 พัน.2, ร้อย.ตชด.4 และผู้สื่อข่าว รวมถึงเจ้าของที่ดิน เข้าสำรวจพื้นที่สองจุดหลัก ในเขต อ.อรัญประเทศ และ อ.โคกสูง ซึ่งประชาชนร้องเรียนว่า ไม่สามารถเข้าทำกินได้ เนื่องจากมีคำสั่งห้ามจากเจ้าหน้าที่ฝั่งกัมพูชา โดยเจ้าหน้าที่ได้เข้าตรวจสอบ ร่วมบันทึกพิกัด บินโดรนสำรวจ และเตรียมข้อมูลเพื่อประกอบการเก็บกู้ทุ่นระเบิดในพื้นที่ดังกล่าว เพื่อคืนพื้นที่ปลอดภัยให้กับประชาชน ตามสิทธิ์ในเอกสาร ส.ค.1 และ น.ส.2 อย่างเป็นธรรมและโปร่งใส ปลอดภัย กลับมาอีกกว่า 38,000 ตารางเมตร
ส่วนภารกิจที่ 2 เปิดข้อเท็จจริงชายแดนไทย–กัมพูชา แก่สื่อมวลชนต่างประเทศ โดย พ.ท.นิติเทพ บารมี หน.ฝกร.กกล.บูรพา นำผู้สื่อข่าวจาก สำนักข่าว DW (เยอรมนี) และ NIKKEI (ญี่ปุ่น) ลงพื้นที่ชายแดนสระแก้ว ได้แก่ บ้านหนองหญ้าแก้ว, บ้านหนองจาน, จุดผ่านแดนถาวรคลองลึก, บ้านวังมน และบ้านโคกสะแบง เพื่อให้เห็นสภาพจริงในพื้นที่ พร้อมยืนยันข้อเท็จจริงว่าฝ่ายไทยดำเนินการทุกขั้นตอนด้วยความระมัดระวัง ภายใต้หลักสันติวิธี และยึดมั่นในอธิปไตยของชาติ