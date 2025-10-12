กอ.รมน. เน้นย้ำนำนโยบายสู่การปฏิบัติจริง เตรียมพร้อม ซ้อมแผนอพยพ รับมือสถานการณ์ชายแดน
เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม พล.ต.ธรรมนูญ ไม้สนธิ์ โฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) เปิดเผยว่า พล.อ.ชัยพฤกษ์ ด้วงประพัฒน์ เสนาธิการทหารบก ในฐานะเลขาธิการ กอ.รมน. ได้เน้นย้ำการนำนโยบายที่ได้รับมอบจาก พล.อ.พนา แคล้วปลอดทุกข์ ผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) ในฐานะรอง ผอ.รมน. ในการปฐมนิเทศผู้บริหาร กอ.รมน. ประจำปี 2569 ให้เร่งขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติในพื้นที่ ในการให้ กอ.รมน. จังหวัดชายแดนเตรียมพร้อมการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานความมั่นคงและหน่วยงานปกครองในท้องถิ่น เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติในพื้นที่ส่วนหลัง
โดยในวันนี้ เวลา 10.00 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ในฐานะ ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสระแก้ว ลงพื้นที่ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว พร้อมประชุมร่วมกับผู้นำชุมชน เพื่อเตรียมซ้อมแผนอพยพประชาชนรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา
การซักซ้อมครั้งนี้ให้ความสำคัญกับกลุ่มเปราะบาง เช่น ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง และเด็กเล็ก ให้ได้รับการอพยพเป็นลำดับแรก พร้อมกำหนดเส้นทางและจุดรวมพลชัดเจน จัดตั้งโรงพยาบาลสนาม รองรับเหตุฉุกเฉิน ตรวจสอบอุปกรณ์และความพร้อมอย่างรอบด้าน มุ่งเน้นความปลอดภัยของประชาชนเป็นลำดับแรก
ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ในฐานะ ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสระแก้ว กล่าวว่า “ไม่มีใครบอกได้ว่าจะเกิดเหตุการณ์ขึ้นเมื่อใด แต่สิ่งที่ดีที่สุดคือการเตรียมความพร้อมไว้ล่วงหน้า”
ทั้งนี้ กอ.รมน.ขอแสดงความยืนหยัดเคียงข้างประชาชน พร้อมบูรณาการหน่วยงานความมั่นคงที่เกี่ยวข้องอย่างเต็มกำลัง และส่งกำลังใจให้ประชาชนในพื้นที่ เพื่อให้ทุกคนมั่นใจในความปลอดภัยและความพร้อมรับมือเมื่อเกิดสถานการณ์ไม่ปกติ