มทภ.1 เกาะติดชายแดน กัมพูชานำคณะIOTลงพื้นที่ระดมกลุ่มเปราะบางประท้วงไทยฉายสารคดีแคมป์511
เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม กองทัพภาคที่ 1 โดยศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 1 ขอสรุปสถานการณ์ประจำวันที่ 14 ตุลาคม 2568 ในพื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชา จ.สระแก้ว ดังนี้
สถานการณ์ด้านความมั่นคงชายแดน จ.สระแก้ว โดยฝ่ายไทย กกล.บูรพา โดย ผบ.ฉก.อรัญประเทศ ร่วมกับศูนย์ประสานช่วยเหลือคนไทยในต่างแดน (IMF) และตำรวจ สภ.อรัญประเทศ เข้าตรวจสอบบ้านเลขที่ 45 ม.3 ต.ฟากห้วย อ.อรัญประเทศ พบคนไทย 11 คน หนึ่งในนั้นคาดว่าเป็นเหยื่อขบวนการคอลเซ็นเตอร์ เจ้าหน้าที่ควบคุมพื้นที่และส่งตัวให้ สภ.อรัญประเทศ ดำเนินการตรวจสอบและขยายผลต่อไป นอกจากนี้ค่ำคืนที่ผ่านมาฝ่ายไทยดำเนินการฉายสารคดี “แคมป์ 511” เพื่อเผยแพร่เรื่องราวการรับผู้อพยพชาวกัมพูชาในอดีต เป็นปฏิบัติการจิตวิทยาตามมาตรการจากเบาไปหาหนักโดยฝ่ายพลเรือน ส่วนฝั่งตรงข้าม ฝ่ายกัมพูชา ได้นำคณะผู้สังเกตการณ์ชั่วคราว (IOT) ลงพื้นที่ไปยัง บ.เปรยจัน เพื่อสังเกตการณ์ตรวจสอบ ติดตามพฤติกรรมฝ่ายไทย เกี่ยวกับการเปิดเครื่องเสียงผ่านลำโพง อ้างเป็นรูปแบบการข่มขู่และคุกคามทางจิตใจ สร้างความรำคาญแก่ชาวกัมพูชาในพื้นที่และการจัดระเบียบพื้นที่ชายแดนฝ่ายไทย และมีการชุมนุมประท้วงฝ่ายไทย โดยประชาชน 30 – 40 คน ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มเปราะบาง มีทหารและ ตชด. 25 – 30 นาย เข้าเวรเฝ้าระวัง ยังไม่มีเหตุการณ์สำคัญ
สำหรับภารกิจการเก็บกู้ระเบิด กกล.บูรพา ร่วมกับศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ (ศทช.) ยังคงเดินหน้าดำเนินการตรวจสอบค้นหาวัตถุระเบิดที่คาดว่าตกค้างในพื้นที่บริเวณบ้านหนองหญ้าแก้ว เข้าสู่วันที่ 3 โดยวันนี้ตรวจพบทุ่นระเบิด จำนวน 2 ทุ่น ได้แก่ ทุ่นระเบิดสังหารบุคคลชนิดสะเก็ดระเบิด POMZ-2 จำนวน 2 ทุ่น สภาพพร้อมทำงาน ตรวจสอบแล้วเป็นทุ่นระเบิดเก่า สรุปผลการเก็บทุ่นระเบิดตกค้างในพื้นที่ ตั้งแต่วันที่ 10 ต.ค.68 ถึงปัจจุบันนี้ สามารถตรวจพบทุ่นระเบิดสังหารบุคคล รวม 9 ทุ่น (POMZ-2 จำนวน 2 ทุ่น, PMN 6 ทุ่น และ MN79 1 ทุ่น) ทั้งนี้ชุดเก็บกู่ทุ่นระเบิดจะปฏิบัติการตามแผนให้ครอบคลุมพื้นที่ บ.หนองหญ้าแก้ว เพื่อคืนพื้นที่ปลอดภัยครอบคลุมอธิปไตยของไทยทั้งหมด
ทั้งนี้ พล.ท.วรยส เหลืองสุวรรณ แม่ทัพภาคที่ 1/ผบ.ศปก.ทภ.1 ได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด ได้เห็นถึงความตั้งใจของแกนนำมวลชนจิตอาสาจากภาคส่วนต่างๆ และขอขอบคุณ ที่ร่วมทำกิจกรรมเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติการทางทหารในการปกป้องผืนแผ่นไทย ซึ่งถือเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ในการขับเคลื่อนงานของฝ่ายความมั่นคงของชาติ และขอให้เชื่อมั่นว่ากองทัพภาคที่ 1 จะร่วมกับภาคส่วนต่างไป จะเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ยืนหยัดปกป้องแผ่นดินไทยของเราอย่างสุดกำลัง
