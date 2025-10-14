แม่ทัพภาคที่ 2 ลงพื้นที่ชายแดน มอบสิ่งของบำรุงขวัญ กินอาหารร่วมกับกำลังพล-กันจอมพลัง

แม่ทัพภาคที่ 2 ลงพื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชา มอบสิ่งของบำรุงขวัญ และเครื่องราง หลวงปู่เจียม ให้กับทหาร เน้นย้ำการฝึกซักซ้อมและพัฒนาตามแผน พร้อมกินอาหาร ร่วมกับกำลังพลและ“กัน จอมพลัง”
วันที่ 14 ต.ค. 2568 เวลา 11.30 น. พล.ท.วีระยุทธ รักศิลป์ แม่ทัพภาคที่ 2 พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจทหารที่ปฏิบัติงานของหน่วยในสนาม และมอบสิ่งของบำรุงขวัญ พื้นที่ หน่วยเฉพาะกิจที่ 2 ฉก.2) อ.พนมดงรัก จว.สุรินทร์และทหารที่ ปฎิบัติหน้าที่อยู่ที่ ปราสาทตาเมือนธม ฐานปฏิบัติการชายแดนไทย-กัมพูชา
โดยแม่ทัพภาคที่ 2 กล่าวว่า ทหารทุกนายมีขวัญกำลังใจดีเยี่ยม ในการปฎิบัติหน้าที่ปกป้องอธิปไตยของชาติ ตนเคยบอกเราว่าเราจะไม่เสียดินแดนแม้แต่ตารางเซนติเมตรเดียว และทหารทุกนายที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในขณะนี้ก็คิดเหมือนตนเช่นกัน
จากนั้น ได้มอบเครื่องปั่นไฟฟ้า และสิ่งของบำรุงขวัญ พร้อทแจก เครื่องรางเป็น ตะกรุดหลวงปู่เจียม รุ่นทหารของพระเจ้าอยู่หัว และความปรารถนาดีของผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้น นอกจากนี้ยังมีขวัญและกำลังใจจาก พี่น้องประชาชนที่ส่งให้ กำลังพลทุกนาย ถือว่าเป็นกำลังใจที่ดีเยี่ยม
“ผมขอชื่นชมกำลังพลทุกนาย ในการปฏิบัติหน้าที่ปกป้องอธิปไตยของชาติห้วงที่ผ่านมาได้อย่างดีเยี่ยมด้วยความกล้าหาญ เสียสละ อดทน และขอให้ทหารทุกนายได้หมั่นฝึกซักซ้อมพัฒนาตามแผนอยู่เสมอ เพื่อให้เกิดความพร้อมที่สุด และที่สำคัญต้องไม่ประมาท”พล.ท.วีระยุทธ์ กล่าว
จากนั้น แม่ทัพภาคที่ 2 ได้ร่วมรับประทานอาหารกับกำลังพล รวมถึงได้เชิญ กัน จอมพลัง ร่วมรับประทานอาหารกลางวัน และพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่างๆผมทั้งได้มอบเครื่องราง ให้นายกัน จอมพลัง เพื่อเป็นกำลังใจ ที่ปราสาทตาเมือนธม ซึ่งสร้างความอบอุ่นและเป็นกันเอง ย้ำถึงความห่วงใยจากผู้บังคับบัญชาที่มีต่อผู้ใต้บังคับบัญชาเสมอมา