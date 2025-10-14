กองทัพภาค2 ยันหาก กัมพูชา ไม่ร่วมมือตามเงื่อนไข เลื่อนประชุม RBC ไม่มีกำหนด

กองทัพภาคที่ 2 เผย กัมพูชา ไม่ทำตามเงื่อนไข จัดทำแผนการปรับกำลังและแผนเก็บกู้ทุ่นระเบิด ชี้ พบกัน 2 ครั้ง ทำหนังสือตอบโต้ 4 ครั้ง เขมร ยังไม่สามารถเสนอแผนการปฏิบัติ การปรับกำลัง และการเก็บกู้ทุ่นระเบิดได้ ลั่น หากเป็นเช่นนี้ จึงต้องเลื่อนการประชุม RBC ไปไม่มีกำหนด
เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม กองทัพภาคที่ 2 ยืนยันหากภูมิภาคทหารที่ 4 (กัมพูชา) ไม่ร่วมมือตามเงื่อนไข จัดทำแผนการปรับกำลังและแผนเก็บกู้ทุ่นระเบิด ไม่สามารถเข้าสู่ประชุม RBC ได้ กองทัพภาคที่ 2 โดยศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 2 ขอแจ้งให้ทราบว่า จากการหารือระหว่างกองทัพภาคที่ 2 กับภูมิภาคทหารที่ 4 ที่มีเป้าหมายในการจัดทำ แผนการเคลื่อนย้ายอาวุธหนัก และการเก็บกู้ทุ่นระเบิดที่มีรายละเอียดปฏิบัติได้จริงมีการกำหนด ขั้นตอน วัน เวลา สถานที่ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติที่ชัดเจน
เพื่อลดการเป็นปฏิปักษ์ต่อกัน ซึ่งภายหลังการพบปะหารือ 2 ครั้ง และการส่งเอกสารโต้ตอบ 4 ครั้ง ในห้วงหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมา ฝ่ายกัมพูชายังไม่สามารถเสนอแผนการปฏิบัติ (Action plan) ที่ชัดเจน ในเรื่องการปรับกำลังเพื่อลดความขัดแย้ง และการกำหนดพื้นที่ เก็บกู้ทุ่นระเบิด ตามข้อตกลงของคณะกรรมการชายแดนทั่วไป (GBC) ซึ่งกำหนดให้มีการหารือให้ได้ข้อยุติ ในระดับคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาค(RBC) เพื่อให้บรรลุ เป้าหมายที่กำหนดไว้ร่วมกัน
ดังนั้น เพื่อรักษาความน่าเชื่อถือของข้อตกลง ไม่ยื้อเวลา และป้องกันการบิดเบือนข้อเท็จจริงในภายหลัง คณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคกองทัพภาคที่ 2 (RBC) จึงเลื่อนการประชุมออกไปโดยไม่มีกำหนดจนกว่าฝ่ายกัมพูชาจะมีข้อเสนอที่สามารถลดความขัดแย้งได้อย่างเป็นรูปธรรม
“กองทัพภาคที่ 2 ยืนยันจะดำเนินการทุกมาตรการภายใต้กรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ ด้วยความมุ่งมั่นที่จะรักษาความสงบเรียบร้อย ความมั่นคง และปกป้องอธิปไตยของชาติอย่างเต็มขีดความสามารถ”