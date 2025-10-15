ไฟไหม้ อู่ซ่อมรถ ถนนรัชดาภิเษก-ท่าพระ จนท.เร่งคุมเพลิง ตรวจสอบสาเหตุ

ไฟไหม้ อู่ซ่อมรถ ใกล้สถานีบริการก๊าซธรรมชาติ ซอยรัชดา-ท่าพระ 11-13 จนท.เร่งคุมเพลิง
เมื่อเวลา 13.27 น. วันที่ 15 ตุลาคม ศูนย์วิทยุพระราม 199 รายงานว่า เกิดเหตุเพลิงไหม้ใกล้เคียงสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ ระหว่างซอยรัชดาภิเษก-ท่าพระ 11-13 ถนนรัชดาภิเษก-ท่าพระ แขวงดาวคะนอง เขตธนบุรี เจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยตลาดพลู ถึงที่เกิดเหตุ เบื้องต้นเป็นเพลิงลุกไหม้ภายในอู่ซ่อมรถ เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างใช้น้ำทำการดับ
ทั้งนี้ ล่าสุด เพลิงสงบแล้ว เบื้องต้นเป็นไฟฟ้าลัดวงจรภายในห้องทำสีรถ ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ รายละเอียดเพิ่มเติมอยู่ระหว่างการตรวจสอบ
อย่างไรก็ตาม หากมีความคืบหน้าจะรายงานให้ทราบต่อไป
