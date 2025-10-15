ตร.เผย นักท่องเที่ยว เพิ่งเช็กอินช่วงเที่ยง ก่อนดิ่งตึกชั้น 16 รร.ดังสีลมดับ เร่งสอบสาเหตุ
เมื่อเวลา 16.15 น. วันที่ 15 ตุลาคม ต.ค.68 พ.ต.ท.อภิศักดิ์ นิยมสุข สว.(สอบสวน) สน.ยานนาวา รับแจ้งเหตุตกที่สูงเสียชีวิต เหตุเกิดที่โรงแรมดัง ใกล้แยกเดโช ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กทม.รุดไปตรวจสอบพร้อม เจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐาน แพทย์เวรสถาบันนิติเวช รพ.ตำรวจ และอาสาสมัครมูลนิธิร่วมกตัญญู
ที่เกิดเหตุบริเวณลานจอดรถด้านข้างโรงแรมพบศพชายไม่ทราบชื่อชาวต่างชาติ อายุประมาณ 35-40 ปี สภาพนอนคว่ำหน้าสวมเสื้อยืดแขนสั้นสีดำ กางเกงขายาวสีดำ มีบาดแผลกะโหลกศีรษะแตก ร่างกาย แขนขาหักผิดรูป ค้นในตัวไม่พบเอกสารหลักฐานระบุว่าเป็นใคร
พ.ต.ท.อภิศักดิ์ นิยมสุข สว.(สอบสวน) สน.ยานนาวา กล่าวว่า จากการสอบสวนเบื้องต้นทราบว่า ผู้เสียชีวิตเป็นชาวต่างชาติยังระบุสัญชาติไม่ได้ เพิ่งเข้ามาเช็กอินที่โรงแรมเกิดเหตุเมื่อช่วงเที่ยงวันเดียวกัน เข้าพักที่ชั้น 16 ดูท่าทางเครียด กระวนกระวายก่อนมาเกิดเหตุดังกล่าว เบื้องต้นเจ้าหน้าที่คาดว่าผู้เสียชีวิตกระโดดลงมาจากระเบียงห้องพักอยู่ระหว่างตรวจสอบว่าผู้ตายเป็นใครสาเหตุเกิดจากอะไร
