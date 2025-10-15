ในประเทศ

ตร.เผย นักท่องเที่ยว เพิ่งเช็กอินช่วงเที่ยง ก่อนดิ่งตึกชั้น 16 รร.ดังสีลมดับ เร่งสอบสาเหตุ

รร.ดังสีลม

เมื่อเวลา 16.15 น. วันที่ 15 ตุลาคม ต.ค.68 พ.ต.ท.อภิศักดิ์ นิยมสุข สว.(สอบสวน) สน.ยานนาวา รับแจ้งเหตุตกที่สูงเสียชีวิต เหตุเกิดที่โรงแรมดัง ใกล้แยกเดโช ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กทม.รุดไปตรวจสอบพร้อม เจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐาน แพทย์เวรสถาบันนิติเวช รพ.ตำรวจ และอาสาสมัครมูลนิธิร่วมกตัญญู

ที่เกิดเหตุบริเวณลานจอดรถด้านข้างโรงแรมพบศพชายไม่ทราบชื่อชาวต่างชาติ อายุประมาณ 35-40 ปี สภาพนอนคว่ำหน้าสวมเสื้อยืดแขนสั้นสีดำ กางเกงขายาวสีดำ มีบาดแผลกะโหลกศีรษะแตก ร่างกาย แขนขาหักผิดรูป ค้นในตัวไม่พบเอกสารหลักฐานระบุว่าเป็นใคร

พ.ต.ท.อภิศักดิ์ นิยมสุข สว.(สอบสวน) สน.ยานนาวา กล่าวว่า จากการสอบสวนเบื้องต้นทราบว่า ผู้เสียชีวิตเป็นชาวต่างชาติยังระบุสัญชาติไม่ได้ เพิ่งเข้ามาเช็กอินที่โรงแรมเกิดเหตุเมื่อช่วงเที่ยงวันเดียวกัน เข้าพักที่ชั้น 16 ดูท่าทางเครียด กระวนกระวายก่อนมาเกิดเหตุดังกล่าว เบื้องต้นเจ้าหน้าที่คาดว่าผู้เสียชีวิตกระโดดลงมาจากระเบียงห้องพักอยู่ระหว่างตรวจสอบว่าผู้ตายเป็นใครสาเหตุเกิดจากอะไร

