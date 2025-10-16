กทม. เปิดโอกาสประชาชนร่วมประเมินมาตรฐานจริยธรรมหน่วยงานรัฐ ของ ขรก.การเมือง ถึง 31 ต.ค.นี้

กทม. เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม ประเมินการมีและใช้มาตรฐานทางจริยธรรมของหน่วยงานของรัฐ ถึง 31 ต.ค.นี้
เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กรุงเทพมหานคร ขอเชิญประชาชน ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกหน่วยงาน ร่วมตอบแบบสอบถามการมีและการใช้มาตรฐานทางจริยธรรมของหน่วยงานของรัฐ เพื่อประกอบการจัดทำรายงานผลการดำเนินการตามมาตรฐานทางจริยธรรม ประมวลจริยธรรม ข้อกำหนดจริยธรรม และกระบวนการรักษาจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของข้าราชการการเมืองกรุงเทพมหานคร
ทั้งนี้ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สามารถร่วมตอบแบบสอบถามได้ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2568
โดยสแกน QR Code ที่กำหนดไว้ หรือเข้าร่วมผ่านทางลิงก์
https://ethicsreport.ocsc.go.th/…/4ac09008-a07b-4b66…
