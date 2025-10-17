จัดงานรางวัลเกียรติยศ สุดยอดผู้นำระดับโลก ครั้งแรกในไทย ร่วมขับเคลื่อนองค์กรสู่อนาคต
จัดยิ่งใหญ่ครั้งแรกในประเทศไทย ‘”รางวัลผู้นำระดับโลก ครั้งที่ 13 ประจำปี 2568″ (Global Leadership Awards 2025) ภายใต้แนวคิด “ทุกธุรกิจคือ ธุรกิจระดับโลก” เวทีแห่งการยกย่องผู้นำองค์กรที่โดดเด่นด้านนวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์ สร้างผลกระทบเชิงบวกทางสังคม ใน 25 สาขารางวัล ครอบคลุมธุรกิจ เทคโนโลยี ความยั่งยืน การดูแลสุขภาพ การศึกษา จัดโดย เดอะ ลีดเดอร์ ออนไลน์, มาย อีเว้นท์ อินเตอร์เนชั่นแนล และ แม็กซ์อิมเมจ กรุ๊ป
“จัดครั้งแรกในประเทศไทยอย่างยิ่งใหญ่ ฉลองความเป็นเลิศระดับโลก” เวทีประกาศรางวัล Global Leadership Awards 2025 ภายใต้แนวคิด “ทุกธุรกิจคือ ธุรกิจระดับโลก” เพื่อยกย่องบุคคลและองค์กรที่โดดเด่นใน 25 สาขารางวัล ครอบคลุมหลากหลายภาคส่วน เช่น ธุรกิจ เทคโนโลยี ความยั่งยืน การดูแลสุขภาพ การศึกษา จัดขึ้นที่โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล กรุงเทพฯ ประเทศไทย เมื่อวันที่ 14 ตุลาคมที่ผ่านมา
งานประกาศรางวัล Global Leadership Awards 2025 ในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ทูลกระหม่อมหญิงอุบล รัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จฯ ทรงเป็นองค์ประธานในพิธีมอบรางวัลผู้นำที่สามารถก้าวข้ามอุปสรรคและสร้างแรงบันดาลใจ โดยทุกรางวัลได้รับการคัดสรรอย่างพิถีพิถันเพื่อสะท้อนถึงภูมิทัศน์โลกที่เปลี่ยนแปลงไป รวมถึงนวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์ ผลกระทบทางสังคม และภาวะผู้นำที่ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกทั่วโลก ซึ่งงานนี้จัดโดย เดอะ ลีดเดอร์ ออนไลน์, มาย อีเว้นท์ อินเตอร์เนชั่นแนล และ แม็กซ์อิมเมจ กรุ๊ป
นางสาวฐาปณี เกียรติไพบูลย์ ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กล่าวว่า นับเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ต้อนรับทุกท่านสู่งานประกาศรางวัล Global Leadership Awards ครั้งที่ 13 เป็นความภูมิใจอย่างยิ่งที่งานอันทรงเกียรติในปีนี้จัดขึ้นที่กรุงเทพฯ ในค่ำคืนแห่งการเฉลิมฉลองความเป็นเลิศ นวัตกรรม วิสัยทัศน์ และเป็นช่วงเวลาที่จะเชื่อมโยงผู้นำระดับโลกเข้ากับพลัง ความคิดสร้างสรรค์ และโอกาส
“ภาวะผู้นำที่แท้จริงไม่ได้หมายถึงความสำเร็จเพียงอย่างเดียว แต่หมายถึงการสร้างโอกาสให้ผู้อื่นได้เติบโตไปพร้อมกับคุณ ดิฉันขอเชิญชวนทุกท่านให้มองประเทศไทยในฐานะพันธมิตรที่เป็นดินแดนแห่งรอยยิ้ม และ ดินแดนแห่งโอกาส ศูนย์กลางที่เปี่ยมไปด้วยพลังสำหรับการค้า ความคิดสร้างสรรค์ และการเดินทางของคนรุ่นใหม่ ตั้งแต่การท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพและการแพทย์ไปจนถึงนวัตกรรมดิจิทัล การเดินทางสีเขียว และประสบการณ์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI ที่กำลังกำหนดอนาคตของการท่องเที่ยวทั่วโลก” นางสาวฐาปณี กล่าว
ประเทศไทยทำหน้าที่เป็นประตูสู่อาเซียนและภูมิภาคอื่น ๆ ด้วยโครงสร้างพื้นฐานระดับโลกและการขยายเส้นทางเชื่อมต่อทางอากาศ โดยที่รัฐบาลมีความมุ่งมั่นที่จะเติบโตอย่างยั่งยืนและครอบคลุม ผ่านเป้าหมายการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน Amazing Thailand ซึ่งดำเนินการทั่วประเทศร่วมกับพันธมิตรล่าสุดเปิดต้อนรับเที่ยวบินตรงใหม่จากอาบูดาบีไปยังกระบี่ซึ่งเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางยอดนิยมของโลก
ในปีนี้ ขอเชิญชวนให้ทุกคนทั่วโลกมาค้นพบเสน่ห์แบบไทยที่สัมผัสหัวใจของนักท่องเที่ยวทุกคนผ่านธรรมชาติ อาหาร สุขภาพ และการต้อนรับอย่างอบอุ่น ภายใต้แคมเปญใหม่ล่าสุด “Healing is the New Luxury” เพราะความหรูหราไม่ได้ถูกกำหนดด้วยราคา แต่ถูกกำหนดด้วยความสบายใจในประเทศไทย
“ททท. มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทยผ่านการสร้างแบรนด์เชิงกลยุทธ์ ความร่วมมือระหว่างประเทศ และโครงการริเริ่มด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ด้วยแคมเปญนวัตกรรมใหม่ๆ โดยนำเสนอการผสมผสานที่เป็นเอกลักษณ์ของวัฒนธรรม ธรรมชาติ การต้อนรับ และประสบการณ์ระดับโลก เพื่อการยกระดับภาพลักษณ์ของประเทศไทยบนเวทีโลก” นางสาวฐาปณี กล่าว
นางวิวรรณ กรรณสูต กรรมการผู้จัดการ บริษัท แม็กซ์ อิมเมจ จำกัด และ มิส ดาทิน วิระ ซาบรินา ประธานร่วมจัดงาน กล่าวว่า “การกลับมาของงาน GLA 2025 ที่กรุงเทพฯ ในปีนี้ ไม่เพียงแต่เป็นการเฉลิมฉลองเท่านั้น แต่ยังเป็นการเริ่มต้นจุดมุ่งหมายใหม่ เพื่อยกย่องและเสริมสร้างศักยภาพให้กับผู้นำที่กำลังกำหนดอนาคตด้วยนวัตกรรม ความยั่งยืน และความร่วมมือระดับโลกที่ไม่เพียงแต่ประสบความสำเร็จในสาขาของตัวเองเท่านั้น แต่ยังช่วยยกระดับชุมชนและสร้างโลกที่ดีขึ้นสำหรับคนรุ่นต่อไป”
งานประกาศรางวัล Global Leadership Awards 2025 มอบรางวัลอันทรงเกียรติ “นักสังคมสงเคราะห์แห่งปี” และ “นักสังคมสงเคราะห์แห่งชีวิต” เพื่อยกย่องบุคคลผู้เปี่ยมด้วยวิสัยทัศน์และผลงานอันยาวนานซึ่งสร้างผลกระทบอย่างลึกซึ้งต่ออุตสาหกรรมและชุมชนทั่วโลกได้แก่คุณเจริญสิริวัฒนภักดีผู้ก่อตั้งกลุ่มบริษัททีซีซีจากประเทศไทยคว้ารางวัลนักสังคมสงเคราะห์แห่งปีเพื่อยกย่องความพยายามด้านการกุศลอันโดดเด่น
รางวัลความสำเร็จตลอดชีวิต มอบให้แก่ผู้นำที่โดดเด่น 2 ท่าน ได้แก่ Dato’ Dr. Shamshudeen Yunus ผู้ก่อตั้ง Tijarah Holdings Limited จากมาเลเซีย และ Sir Iqbal Sacranie OBE ประธานของ Hima Investments & Consultancy Limited จากสหราชอาณาจักร โดยทั้งคู่ได้รับเกียรติจากความทุ่มเทตลอดชีวิตเพื่อความเป็นเลิศด้านบริการ และสร้างผลกระทบเชิงบวกในระดับโลก
ภายในงานมีการมอบรางวัลในหลายสาขา ทั้ง INDUSTRY EXCELLENCE IN AUTOMOTIVE DISTRIBUTION มอบให้กับ THAI YARNYON COMPANY LIMITED จากประเทศไทย, รางวัล GLOBAL LEADERSHIP & INNOVATION ได้แก่ บริษัท BESTINET SDN BHD จากประเทศมาเลเซีย, รางวัล CSR COMPANY OF THE YEAR ได้แก่ GLOBAL ENTREPRENEURSHIP NETWORK (GEN) จากประเทศไทย,รางวัล CEO OF THE YEAR ได้แก่ MICROSOFT THAILAND LIMITED และ รางวัล CULTURE TOURISM OF THE YEAR ได้แก่ GOURMET ENTERPRISE (สุขสยาม) จากประเทศไทย
นอกจากนี้มีผู้ได้รับรางวัลที่มีชื่อเสียงจากหลากหลายอุตสาหกรรม ได้แก่ บริษัท อายะ โฮเทลส์ จำกัด, การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, สมาคมทนายความสตรี, มิสกวัน เฮลท์ กรุ๊ป, คลาวด์เซค เอเชีย, น็อกซ์เทคโซลูชั่น
รวมทั้งกิจกรรม Talk Session ที่น่าสนใจในหัวข้อ “เมื่อโลกก้าวสู่ยุคปัญญาประดิษฐ์ (AI) บทบาทผู้นำยังคงสำคัญเหมือนเดิม” โดย จิรายุส ทรัพย์ศรีโสภา ผู้บริหาร Bitkub พร้อมการแสดงหุ่นละครโรงเล็ก
โดยการจัดงาน Global Leadership Awards 2025 ที่จัดครั้งแรกในประเทศไทยในครั้งนี้ ตอกย้ำบทบาทเวทีประกาศเกียรติคุณระดับนานาชาติที่ได้รับการยอมรับมากที่สุด และได้รวบรวมผู้นำผู้ทรงคุณวุฒิระดับนานาชาติ ประกอบด้วยซีอีโอ ผู้บุกเบิกอุตสาหกรรม และผู้กำหนดนโยบายจากมาเลเซีย ไทย สหราชอาณาจักร สิงคโปร์ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เมียนมาร์ สหราชอาณาจักร แทนซาเนีย บรูไน ตุรกี เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูผู้นำที่แท้จริงและมีส่วนร่วมในการสร้างอนาคตที่ดีกว่าสำหรับทุกคน
ทั้งนี้ เพราะความสำเร็จที่แท้จริงไม่ได้เกิดขึ้นเพียงลำพัง แต่เกิดขึ้นได้จากความร่วมมือ การแบ่งปันความรู้ และการสนับสนุนซึ่งกันและกัน เมื่อรวมกันแล้วจะพิสูจน์ให้เห็นถึงพลังอันยิ่งใหญ่ของการทำงานร่วมกัน การได้รับแรงบันดาลใจ ความมุ่งมั่น และเป้าหมายของผู้นำองค์กรที่ได้รับรางวัลจากเวที Global Leadership Awards 2025 ในปีนี้