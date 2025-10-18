ธรรมนัส มอบ ดร.หิมาลัย ลงพื้นที่มุกดาหารแก้ทุกข์ชาวบ้าน ดันแผนบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ
เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม ดร.หิมาลัย ผิวพรรณ ที่ปรึกษา ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย พล.ร.ท.ดร.นิรัตน์ ทากุดเรือ และ พล.อ.ต.ชัยสม ร่มโพธิ์ทอง คณะทำงานรองนายกรัฐมนตรี เดินทางลงพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร เพื่อพบปะ เยี่ยมเยียน เพื่อรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ตามข้อสั่งการของ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยได้เดินทางไปศูนย์จำหน่ายอาหารและสินค้าเทศบาลเมืองมุกดาหาร เพื่อรับฟังปัญหา โดยมี นายไกร เอี่ยมจุฬา รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร , นายกเทศมนตรีทุกเทศบาลในจ.มุกดาหาร , ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนชาวมุกดาหาร ให้การต้อนรับ
ดร.หิมาลัย กล่าวว่า การลงพื้นที่ จ.มุกดาหารครั้งนี้ เป็นไปตามข้อสั่งการของ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ได้รับเรื่องร้องเรียนจากนายภูมินทร์ สิเนหะวัฒนะ นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองมุกดาหาร ให้ช่วยเข้ามาดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่
“ร.อ.ธรรมนัส ได้ฝากความห่วงใยและกำชับให้คณะทำงานเร่งรับฟังปัญหาอย่างรอบด้าน โดยปัญหาหลักที่คณะให้ความสำคัญคือ การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของจังหวัดมุกดาหาร ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญในการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาเศรษฐกิจ คณะทำงานจะรวบรวมข้อมูลปัญหาทั้งหมด เพื่อนำเรียน ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า เพื่อเร่งผลักดันให้หน่วยงานที่รับผิดชอบได้รีบดำเนินการแก้ปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมโดยเร็วที่สุด” ดร.หิมาลัย กล่าว