‘ปวีณา’ แถลงสรุปสาเหตุการเสียชีวิตสาวไทยในร้านนวดสปาที่ญี่ปุ่น
เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม ที่มูลนิธิปวีณาฯ นางปวีณา หงสกุล ประธานมูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรี (องค์กรสาธารณประโยชน์) แถลงความคืบหน้ากรณี น.ส.กัญญาวีร์ หรือ มิ้นท์ อายุ 20 ปี นักศึกษาแพทย์ปี 2 คณะสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยชื่อดัง ขอช่วยตรวจสอบสาเหตุ น.ส.นงนภัทร์ หรือ ตูน อายุ 47 ปี ผู้เป็นแม่ เสียชีวิตในร้านนวดสปาที่ประเทศญี่ปุ่น ใน 3 ประเด็น ดังนี้
1.สรุปผลการชันสูตรศพจากโรงพยาบาลประเทศญี่ปุ่นที่ส่งผ่านกระทรวงการต่างประเทศ วันที่ 16 ต.ค.68 ระบุ ไม่มีร่องรอยบาดแผลตามร่างกายที่บ่งชี้ว่าเป็นการถูกฆาตกรรม อย่างไรก็ดี มีความเป็นไปได้สูงว่าอาจเสียชีวิตเรื่องจากอาการป่วย ขณะนี้ได้มีการนำหัวใจและสมองไปตวจจพิสูจน์อย่างละเอียด คาดใช้อีกเวลา 1-2 เดือน จะรู้ผล
2.มูลนิธิปวีณาฯ ช่วยเหลือช่วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปเรียน และระหว่างปิดทอมให้น้องมิ้นมาทำงานกับมูลนิธิปวีณาฯ เพื่อมีรายได้เป็นค่าใช้จ่ายในการเรียน
3.”เพจอีจัน” นำเงินที่ได้จากการเปิดรับบริจาคผ่าน “มูลนิธิเพจอีจัน” จำนวน 157,765.47 บาท มอบให้ น้องมิ้น เป็นค่าดำเนินการในการรับอัฐิของแม่กลับมาประเทศไทย ซึ่งมีค่าใช้จ่ายประมาณ 53,000-64,000 บาท โดยเงินส่วนที่เหลือเพื่อเป็นทุนการศึกษาต่อไป
นางปวีณา กล่าวว่า น.ส.กัญญาวีร์ หรือ มิ้นท์ ได้ร้องขอความช่วยเหลือจากมูลนิธิปวีณาฯ เนื่องจากติดใจสงสัยสาเหตุการเสียชีวิตของแม่ในสภาพเปลือยกายบนเตียงนอนที่แม่ทำงานในร้านนวดสปา ที่เมืองอิบารากิ จังหวัดยูกิ ประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 5 ต.ค.68 โดยมูลนิธิปวีณาฯ ได้ประสาน พล.ต.ต.จตุรภัทร์ ภิรมณ์แก้ว ผบก.กองการต่างประเทศ ตำรวจสากลไทย และกระทรวงการต่างประเทศทันที เพื่อประสานตำรวจสากลญี่ปุ่น และสถานทูตไทยในญี่ปุ่น พร้อมกับประสานกองคุ้มครองดูแลผลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศ กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ เพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตของแม่น้องมิ้น และขั้นตอนในการส่งศพกลับไทย
ในส่วนเรื่องการศึกษาของน้องมิ้น หลังจากสูญเสียคุณแม่ นางปวีณา ได้ทำหน้าที่แทนแม่ที่เคยส่งเงินให้ลูกไปเรียนทุกวัน วันละ 300 บาท เป็นค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันระหว่างที่เรียนตั้งแต่วันที่ 8 ต.ค.เรื่อยมา และช่วงที่น้องมิ้นปิดเทอมจะมาช่วยงานที่มูลนิธิปวีณาฯ เพื่อให้มีรายได้ไว้ใช้จ่ายในการศึกษาต่อไป
นางปวีณา ขอขอบคุณ นางสาวสมปรารถนา นาวงษ์ เจ้าของเพจอีจัน ที่เป็นสะพานบุญรับบริจาคช่วยเหลือน้องมิ้น และขอบคุณ มูลนิธิเพจอีจัน สังคมอีจัน ที่ร่วมบุญบริจาคช่วยเหลือน้องมิ้นเพื่อนำอัฐิแม่กลับมาบ้านเกิด และเงินส่วนได้เป็นทุนการศึกษา โดยมูลนิธิปวีณาฯ จะติดตามการช่วยเหลือน้องมิ้นร่วมกับเพจอีจันต่อไป
นางสาวสมปรารถนา นาวงษ์ เจ้าของเพจอีจัน / มูลนิธิเพจอีจัน กล่าวว่า หลังเล่าเรื่องของน้องให้สังคมอีจันทราบ ก็ได้รับความช่วยเหลือเป้นเงินบริจาคเพื่อให้นำร่างแม่กลับเมืองไทยโดยเร็ว และถ้าค่าใช้จ่ายเหลือก็ให้ใช้เป็นทุนการศึกษาต่อไป
ด้าน น.ส.กัญญาวีร์ หรือ มิ้นท์ อายุ 20 ปี นักศึกษาแพทย์ปี 2 คณะสัตวแพทย์ กล่าวทั้งน้ำตาด้วยความซาบซึ้งใจว่า “เมื่อไม่มีแม่แล้วหนูก็ไม่รู้จะพึ่งใคร โชคดีที่มูลนิธิปวีณาฯ ยื่นมือช่วยเหลือเป็นที่พึ่ง หนูขอขอบคุณท่านปวีณา พี่จัน นางสาวสมปรารถนา นาวงษ์ เจ้าของเพจอีจัน และผู้ใจบุญที่บริจาคช่วยเหลือ หนูขอสัญญาว่าเงินที่ได้จะนำไปใช้จ่ายเป็นค่าดำเนินการในการรับอัฐิแม่กลับมาบ้าน อีกส่วนจะใช้ในการศึกษาเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด และตั้งใจเรียนให้จบเพื่อทำประโยชน์ให้สังคมต่อไป