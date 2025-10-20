หนุ่ม กรรชัย ขอโทษ อังคณา-สุณัย เผย ‘ผมพลาดเอง’ รับผิดนำเสนอข้อมูลไม่รอบด้าน
จากกรณี นางอังคณา นีละไพจิตร สมาชิกวุฒิสภา และอดีตกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) และ นายสุณัย ผาสุข ที่ปรึกษาองค์การฮิวแมนไรท์วอทช์ ประจำประเทศไทย (Human Rights Watch) ถูกคุกคามและข่มขู่เอาชีวิต หลังออกมาเคลื่อนไหวหลังอินฟลูเอนเซอร์รายหนึ่ง นำรถเครื่องเสียงเข้าไปเปิดเสียงเฮลิคอปเตอร์ เสียงเครื่องบิน F-16 และเสียงโหยหวนของ “ผี” กลางดึกบริเวณบ้านหนองจานและบ้านหนองหญ้าแก้ว จังหวัดสระแก้ว เพื่อกดดันชาวกัมพูชาออกไปจากพื้นที่พิพาทในเขตแดนไทยนั้น
อ่านข่าว – อังคณา ยันไม่ท้อ เดินหน้าทำงานปกป้องสิทธิมนุษยชน ขอบคุณ 2 ผู้ประกาศดังติดต่อปรับความเข้าใจ
เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม หนุ่ม กรรชัย เปิดเผยกรณีดังกล่าวในรายการ “โหนกระแส” ระบุว่า การนำเสนอในรายการโหนกระแส เมื่อวันที่ 15 ตุลาคมที่ผ่านมา เรื่อง กัน จอมพลัง และนักสิทธิมนุษยชน ประกอบด้วย นางอังคณา นีละไพจิตร สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) และนายสุณัย ผาสุข นักวิชาการอาวุโสจากองค์การฮิวแมนไรท์วอทช์ (Human Rights Watch) ในมุมมองของการนำเสนอรายการ ตนขอกราบอภัยอีกครั้ง ล่าสุด คุณอังคณา ได้โพสต์และมีชื่อของตนอยู่ในนั้นด้วย
ฝากถึงคุณอังคณา และพี่สุณัย ก่อนอื่นต้องกราบขออภัยถ้าผมทำให้คุณอังคณารู้สึกเสียหายกับเรื่องราวที่เกิดขึ้น ตัวผมเอง ยืนยันอีกครั้ง ว่าผมไม่มีเจตนาที่จะทำให้เรื่องราวเป็นแบบนั้น ยอมรับว่า วันนั้น “ผมพลาดเองจริงๆ ผมยอมรับทั้งหมดไว้แต่เพียงผู้เดียว” วันนั้นเป็นการนำเสนอแบบไม่รอบด้าน ข้างเดียว ซึ่งไม่มีโอกาสได้พูดคุยกับคุณอังคณา หรือ คุณสุณัย เลย
จะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามแต่ ไม่เป็นไรครับ ผมยอมรับไว้แต่เพียงพูดเดียว ผมกราบขอโทษคุณอังคณาด้วย ส่วนตัวของพี่สุณัย ผมมีโอกาสได้มีโอกาสโทรไปขอโทษพี่สุณัยเองกับตัว และได้มีโอกาสพูดคุยกันหลายเรื่อง ซึ่งพี่สุณัยน่ารักกับผมมาก และได้สอนเรื่องสิทธิมนุษยชนหลายเรื่อง ว่า มนุษยไม่ว่าจะชาติใน ชนไหน เขาก็เป็นมนุษย์เหมือนกัน นี่คือมุมมองของนักสิทธิมนุษยชน ซึ่งอาจจะเป็นการมองต่างมุมกันกับหลายๆท่าน แต่สุดท้ายทุกคนมีความรักชาติเหมือนๆกัน
ฉะนั้น ผมถือโอกาสนี้ กราบขออภัยอีกครั้งหนึ่งถ้าเกิดว่า มีการนำเสนอแล้วทำให้เสื่อมเสีย มีเรื่องราวที่ไม่บังควรเกิดขึ้นกับทั้ง 2 ท่าน ผู้รู้สึกเสียใจเป็นอย่างยิ่ง