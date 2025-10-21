นายกส.ผู้กำกับ ยกปม ‘ครีเอทีฟสแกม’ ชี้ ‘รัฐต้องเล่นบทใหญ่’ ปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาคนไทย
เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม ที่ห้องประชุม 402 -403 ชั้น 4 อาคารรัฐสภา คณะกรรมาธิการการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม วุฒิสภา โดยคณะอนุกรรมาธิการด้านศิลปะสร้างสรรค์ จัดงานเสวนาเชิงวิชาการ เรื่อง “กฎหมายภาพยนตร์ : ความท้าทายและการปรับตัว”
บรรยากาศเวลา 11.30 น. มีการนำชมเครื่องยอดอาคารรัฐสภา ก่อนเข้าสู่พิธีเปิดการเสวนา โดย ศ. ดร.ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์ ประธานคณะอนุกรรมาธิการด้านศิลปะสร้างสรรค์ กล่าวรายงาน ต่อด้วย นางเอมอร ศรีกงพาน ประธานคณะกรรมาธิการการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม วุฒิสภา กล่าวเปิดการเสวนา
ต่อมาเวลา 14.00 น. เข้าสู่เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อ ‘เสียงสะท้อนจากอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทย’ โดย น.ส.ราณี อิฐรัตน์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงวัฒนธรรม, น.ส.สุพัฒนา ศักดิ์ปิยะพันธ์ หัวหน้ากลุ่มวิชาการและประสานความร่วมมือ กองกิจการภาพยนตร์และวิดีทัศน์ต่างประเทศ กรมการท่องเที่ยวและกีฬา (TFO Thailand Film Office) , นายโชคชัย ชยวัฑโฒ รองเลขาธิการสมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติ (THACCA), นายณัฏฐ์ กิจจริต หรือ นัท นายกสมาคมนักแสดงแห่งประเทศไทย, นายชูเกียรติ ศักดิ์วีระกุล นายกสมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทย ดำเนินการเสวนา โดย นายวัชรบูล ลี้สุวรรณ อนุกรรมาธิการด้านศิลปะสร้างสรรค์
ในตอนหนึ่ง นายชูเกียรติ หรือ มะเดี่ยว นายกสมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทยนายกสมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทย ผู้กำกับ ‘ตาคลี เจเนซิส’
กล่าวว่า เราผ่านอะไรมาเยอะมาก เห็นความพัฒนาเกิดขึ้นเยอะมากกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอาชีพเรา ความเป็นผู้กำกับ เราเน้นให้ความสำคัญกับ ‘การพัฒนาบุคลากร’
“ถ้ากฎหมายออกมาแล้ว น้องๆ ไม่เข้าใจว่าทำแบบนั้นแบบนี้ได้ อาจจะไม่ได้ผล เราพยายามทำให้คนตระหนักถึงสิทธิในอุตสาหกรรมของเรา เช่น ทำงานเยอะทำให้คุณภาพตก หรือทำงานบนความเสี่ยง ซึ่งการทำงานสร้างสรรค์นั้น ‘กฎหมายลิขสิทธิ์ สำคัญมากๆ ในการแบ่งผลประโยชน์ ซึ่งจะต้องมีหลายภาคส่วนเข้ามาเกี่ยวข้อง ในกฎหมายลูก ทั้งกรมสรรพากร กระทรวงแรงงาน เป็นต้น
ยังมีเรื่อง ‘ภาษี’ ที่ไม่เหมือนชาวบ้าน เราจะเจอคนไม่รู้ปัญหาเรื่องแรงงานภาษี อย่างโต๊ะประกอบฉาก แต่เอามาไว้ในออฟฟิศ การสั่งก็คนละแบบ หรือการที่เฮ้าส์ ไปรับงานจากสตูดิโอ การรับเงินก้อนจากสตูดิโอไปทำชิ้นงาน จะต้องใช้กฎหมายอะไรในการร่างหรือเซ็นสัญญา เราคิดว่าวันนึงมันจะถูกเรียบเรียง” นายชูเกียรติชี้
นายชูเกียรติกล่าวต่อว่า ยังรวมถึงสิทธิของคนในการทำงาน 6-8 ชม. ค่าล่วงเวลา (OT) ว่าอาชีพไหนควรจะรับเป็นชั่วโมง หรือแบบเหมา เรื่องของลิขสิทธิ์บทประพันธ์ ลามมาถึงโปรดักชั่นส์ และการเข้าสู่โรงภาพยนตร์ หรือแม้แต่การส่งงานช้าต้องเสียค่าปรับ เป็นต้น มันมีดีเทลเต็มไปหมด
รวมถึงหนังไทย ทำโดยสตรีมมิ่งนอก กับในไทย ก็ต่างกันในมุมคำจำกัดความ ‘ภาพยนตร์ไทย’ ยังมีประเด็นกฎหมายลูกอีกมาก ที่รอการแก้ไข
“แต่ ณ วันนี้ เราเดินทางมาไกลแล้ว การนับชั่วโมงทำงาน ควรจะขึ้นอยู่กับใคร กระทรวงแรงงาน กระทรวงวัฒนธรรม หรือกระทรวงพม. เรื่องสัญญาใครควรเป็นผู้ดูแล เพื่อที่จะได้รู้ช่องทางในการอ้างอิงกฏหมายลูก
หลายครั้งที่เราเจอ ผู้กำกับเอง ไปทวงเงินจากนายทุน หรือไม่เข้าใจว่าทำไมทำหนังแล้วไม่ได้เข้าโรง ทั้งหมดนี้มันเกิดจากการที่ไม่ได้ Educated กัน บางทีเจอผู้กำกับซึ่งเป็นใครไม่รู้มาแล้วก็เชิดเงินไปเลยผู้
“ผมเป็นนายกสมาคมผู้กำกับฯ มาจนถึงตุลาคม ปีที่แล้ว ความเสียหายประมาณ 20 ล้านบาท ที่ได้การเชิญไปขึ้นศาล หรือปรึกษาตัวต่อตัวบ้าง” นายชูเกียรติ และว่า จึงควรจะต้องมีการ verify อาชีพผู้กำกับ เข้าสู่สมาคมผู้กำกับฯ เพื่อช่วยคอนเฟิร์มเครดิต และเชื่อมโยงสตูดิโอ”
ในตอนหนึ่ง นายชูเกียรติกล่าวด้วยว่า ในช่วงหลังๆ จะมีนายทุนที่เกิดในท้องถิ่นมากขึ้น ซึ่งต้องบอกว่าคนเหล่านี้มักโดนหลอก
“เขาใช้คำว่า ‘ครีเอทีฟสแกม’ เบอร์นี้เลยนะ เอาเงินมา แล้วบอกว่านายทุนไม่จ่ายตังค์ เราพยามยาม Educated เรื่องนี้ ว่าไฟแนนเชียลของอุตสาหกรรมควรเป็นอย่างไร เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายในอุตสาหกรรมนี้เกิดขึ้น รวมถึงน้องๆ นักแสดงจะได้เข้าใจเส้นทางอาชีพนี้ว่ามีกี่แบบ เมื่อกฎหมายเกิด จะต้องมีบุคลากรคุณภาพที่เข้าไปทำงานตรงนั้นด้วย” นายชูเกียรติกล่าว
นายชูเกียรติยังกล่าวถึง การเก็บข้อมูล ทุนสร้าง ล่าสุดมีการเริ่มเก็บข้อมูลปลายปี 2566-2568 ซึ่งถ้าย้อนไปถึงปี 30 อาจจะหาข้อมูลได้ยาก แต่ในอนาคตเราพยายามรวมข้อมูล
เมื่อถามว่า ในมุมผู้ชมไม่เคยทราบว่า ทุนหนังใช้งบฯ เท่าไหร่ เรามีสิทธิของดูสเตทเมนท์ได้หรือไม่ ในมุมการสร้างนิเวศภาพยนตร์ที่ดี อาจจะยังมีอะไรที่คลุมเครืออยู่ ส่วนตัวอยากเห็นอะไรเกิดขึ้นในอุตสาหกรรมนี้ ?
นายชูเกียรติกล่าวว่า ภาพรวมค่อนนี้เป็นไปในทิศทางที่ดี แต่ยังมีความกังวลเรื่องการกอบโกย จากบ้านเรา เม็ดเงินจากการโฆษณา พุ่งไปสู่บริษัทต่างชาติ ไปลงกับกูเกิล เมต้า การเติบโตจากโซเชียล ทำให้คนละสายตาจอทีวี ไปสู่จอที่เล็กลง
“เราสู้ด้วยการที่คนยังออกไปดูหนัง แต่เราก็เห็นการเคลื่อนเข้ามาของสตรีมมิ่ง ตัวมาสเตอร์ผลงาน อาจตกเป็นของทรัพย์สินต่างชาติ? ทำอย่างไรที่จะปกป้อง ‘ทรัพย์สินทางปัญญา’ ของคนไทยไว้ได้ ทั้งหนัง ซีรีส์ เรามีความสามารถในการรับจ้างผลิต แต่สูญเสียรายได้จากทรัพย์สินทางปัญญา”
ต้องทำให้เรามี ไพ่’ ในการต่อรอง เวลาไปขายงานในต่างชาติ ช่องสตรีมมิ่งของเรา ยังไม่เติบโตอย่างต่างชาติ จะใช้ช่องทางไหนดูแลเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของไทย ให้ยังเป็นของเราอยู่” นายชูเกียรติระบุ
นายชูเกียรติกล่าวว่า โซเชียลมีเดียเติบโต คนเจนเนอเรชั่นต่อไปสามารถเข้าถึงสื่ออย่างต้านไม่ได้ ในฝั่งคนทำหนัง ค่าย คนผลิต เริ่มจะต้องไปคอนเน็ก อย่าง ออมนิมีเดีย (Omni media) เพื่อดึงให้คนมาดูหนังเรา ซึ่งรายได้จะกระจายไปถึงคอนเทนต์ครีเอเตอร์ตัวเล็กๆ ด้วย รัฐต้องเล่นบทบาทใหญ่ ในการปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาของคนไทย
“มันมี desition เกิดขึ้นมาก เช่น ไม่ฉายโรง ทำลงโซเชียลมีเดียของตัวเอง แต่อย่าลืมว่า เงินเราพุ่งออกไป ได้กลับมาแค่นิดเดียวเท่านั้น ไหนจะเอไอ ที่จะมาแย่งงานคนไทยอีก เป็นเรื่องที่เราต้อง aware ต่อไป”