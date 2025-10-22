Value Sourcing คว้ารางวัล DEmark Award 2025 ในกลุ่มผลงานออกแบบบรรจุภัณฑ์รักษ์โลก
บริษัท แวลู ซอร์สซิ่ง จำกัด ผู้ผลิตและพัฒนาอาหารพร้อมรับประทานแบรนด์ Reo’s Deli นำโดยสุมน คูสุวรรณ คว้ารางวัล Design Excellence Award (DEmark) 2025 ในกลุ่มผลงานออกแบบบรรจุภัณฑ์ จากกรมส่งเสริมการออกแบบและวิถีชีวิตสร้างสรรค์ กระทรวงพาณิชย์ ด้วยผลงาน “Reo’s Deli: Baked Spinach” ภายใต้คอนเซ็ปต์ “ภาระ อนาคตที่เราเลือกได้” ที่โดดเด่นทั้งด้านดีไซน์และความยั่งยืน
ผลงานนี้ถูกออกแบบภายใต้แนวคิด “Back from the Future” โดยพัฒนาถาดบรรจุอาหารจากพลาสติกแบบเดิมให้กลายเป็น ถาดเยื่อพืชย่อยสลายได้ เมื่อใช้งานเสร็จ ถาดสามารถคืนสู่ดิน กลายเป็นปุ๋ยอินทรีย์สำหรับเพาะปลูกผักโขมรุ่นใหม่ ก่อนจะหมุนเวียนกลับมาเป็นส่วนหนึ่งของเมนูผักโขมอบชีสอีกครั้ง สร้างวงจร Circular Economy ที่จับต้องได้จริงในรูปแบบ “กินแล้วปลูก-ปลูกแล้วกิน”
นอกจากคุณค่าด้านสิ่งแวดล้อมแล้ว บรรจุภัณฑ์ยังตอบโจทย์การใช้งานจริงสำหรับผู้บริโภค สามารถนำเข้าไมโครเวฟได้ทั้งใบ โดยไม่ต้องลอกฟิล์มหรือถอดปลอก ลดเวลาอุ่นอาหารจาก 5 นาที เหลือเพียง 4 นาที ช่วยประหยัดพลังงาน ใช้ง่าย สะดวก ปลอดภัย และเหมาะกับผู้บริโภคทุกกลุ่ม
ในด้านดีไซน์ ถาดเยื่อพืชยังคงความเรียบง่ายแบบธรรมชาติ สะท้อนความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม และเปิดโอกาสให้ผู้บริโภคมีส่วนร่วมในการ “เลือกอนาคตที่ยั่งยืน” ผ่านทุกมื้ออาหาร
รางวัล DEmark Award 2025 ครั้งนี้ คือความภาคภูมิใจของ Value Sourcing และทีมงาน ที่เชื่อมั่นว่านวัตกรรมไม่ควรหยุดแค่การสร้างความสะดวกสบาย แต่ต้องคืนคุณค่าให้ทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม Reo’s Deli จึงไม่ใช่เพียงอาหารพร้อมรับประทาน แต่คือการส่งต่อความรับผิดชอบและความหวังสู่อนาคต
ความสำเร็จครั้งนี้ยังตอกย้ำวิสัยทัศน์ของ Value Sourcing ในการพัฒนาอาหารพร้อมทานที่ ดีต่อผู้บริโภค ดีต่อสังคม และดีต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมกันนี้ บริษัทฯ ยังมีแผนขยายธุรกิจสู่ตลาดทุน โดยเตรียมความพร้อมในการเข้าจดทะเบียนใน ตลาดหลักทรัพย์ (IPO) เพื่อระดมทุนรองรับการเติบโตทั้งในประเทศและต่างประเทศ และยกระดับแบรนด์ไทยสู่เวทีนานาชาติในอนาคตอย่างมั่นคงและยั่งยืน