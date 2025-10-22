กองทัพภาคที่1 สรุปสถานการณ์ชายแดน ลุยสร้างบังเกอร์-หลุมหลบภัย ตามโครงการการสนับสนุนกองทุนหทัยทิพย์

กองทัพภาคที่ 1 สรุปสถานการณ์ประจำวันที่ 22 ต.ค.68 ในพื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชา จ.สระแก้ว
กองทัพภาคที่ 1 โดยศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 1 ขอสรุปสถานการณ์ประจำวันที่ 22 ตุลาคม 2568 ณ เวลา 17.00 น. ในพื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชา จ.สระแก้ว ดังนี้
สถานการณ์ด้านความมั่นคงชายแดน จ.สระแก้ว ฝ่ายไทย มีมวลชนชาวบ้านในพื้นที่และมวลชน บ.หนองจาน มีประชาชน, พ่อค้าแม่ค้าและมวลชน ประมาณ 10-15 คน ร่วมแสดงกิจกรรมแสดงออกถึงความรักชาติหวงแหนอธิปไตย
ส่วนฝั่งตรงข้าม ฝ่ายกัมพูชา บ.โจกเจย ยังไม่มีมวลชนเข้ามาเพิ่มเติมในพื้นที่ ประชาชนกัมพูชาภายในหมู่บ้านยังคงพักอาศัยและใช้ชีวิตประจำวันอยู่ในพื้นที่หมู่บ้านตามปกติ ไม่มีท่าทีจะอพยพออกจากพื้นที่แต่อย่างใด
ส่วน บ.เปรยจัน มีมวลชนพักคอยร่วมกับทหารและตชด.ประมาณ 20-25 คน เข้าเวรคอยตรวจการณ์เเละบันทึกภาพความเคลื่อนไหวจากฝั่งไทย เหตุการณ์ทั่วไปปกติ
การปฏิบัติการที่สำคัญ ภารกิจการเก็บกู้ทุ่นระเบิดเพื่อสร้างความปลอดภัยในพื้นที่บ้านหนองจาน ในวันนี้ กกล.บูรพา โดยหน่วยเฉพาะกิจที่ 12 และกองพันทหารช่างที่ 2 (ช.พัน 2) ยังคงจัดกำลังพลร่วมกับหน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดด้านมนุษยธรรม 1 ดำเนินการสำรวจและเก็บกู้วัตถุระเบิด ส่วนการรื้อทำลายสิ่งปลูกสร้าง(ที่พัก) ของทหารและเครือข่ายฝั่งกัมพูชาที่รุกล้ำเข้ามาในเขตแดนไทยเพิ่มเติมนั้น อยู่ระหว่างการปรับแผนดำเนินการ
ส่วนภารกิจการจัดสร้างบังเกอร์และหลุมหลบภัยประชาชน ในพื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชา จ.สระแก้ว ภายใต้โครงการสนับสนุน “กองทุนหทัยทิพย์”กองทัพบก ในพื้นที่ความรับผิดชอบของกองทัพภาคที่ 1 ซึ่ง กกล.บูรพา โดยกองพันทหารช่างที่ 2 (ช.พัน.2) ได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 21 ต.ค.68 โดยได้เริ่มดำเนินการสร้างหลุมหลบภัย จำนวน 3 หลุม ในพื้นที่ บ.หนองจาน, บ.หนองหญ้าแก้วและบ.เขาลูกช้าง และเริ่มดำเนินการสร้างบังเกอร์ จำนวน 10 จุด ในพื้นที่ อ.ตาพระยาและอ.โคกสูง ปัจจุบันดำเนินการก่อสร้างไปแล้ว ประมาณร้อยละ 10