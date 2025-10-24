CIBxสสส. จัดกิจกรรม ‘Cyber Smart’ ปกป้องผู้สูงอายุ เด็ก และเยาวชนจากภัยออนไลน์ ครั้งที่ 2 ณ จ.เชียงใหม่
ตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดกิจกรรม “Cyber Smart” เตือนภัยอาชญากรรมออนไลน์เชิงรุกให้กับอาสาสมัคร ผู้สูงอายุ และผู้นำชุมชน ณ โรงแรมแคนทารียิลส์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
พ.ต.อ.เนติ วงษ์กุหลาบ รองผบก.ปอท. (หัวหน้าทีมสื่อสารองค์กร CIB) มอบหมายให้ทีมสื่อสารองค์กร CIB เตือนภัยออนไลน์ โดยมี พ.ต.ต.อธิบดี ฉิมพลี สว.ประจำ บก.อก.บช.ก. และว่าที่ พ.ต.ต.หญิง กนกวรรณ รามด้วง สว.กก.2 บก.ปอท. ควบคุมการฏิบัติ พร้อมมอบหมาย ร.ต.อ.นนทพัทธ์ อินทรศวร รองสว.(สอบสวน) กก.2 บก.ปอท.และร.ต.ท.หญิง กานต์สินี สิทธิโชติพงศ์ รองสว.ฝส.สท.ปรก.กก.2 บก.ปอท. เป็นวิทยากรในการเตือนภัย พร้อมเผยกลโกงมิจฉาชีพ เพื่อให้ประชาชนมีเกราะป้องกันภัย ไม่ตกเป็นเหยื่อ
สำหรับโครงการดังกล่าว เป็นการลงพื้นที่จัดกิจกรรมบรรยายเตือนภัยอาชญากรรมให้กับผู้เข้ารับการอบรม โดยมุ่งเน้นให้เด็ก เยาวชน และผู้สูงอายุ ตระหนักถึงภัยออนไลน์ พร้อมแนะนำวิธีป้องกันไม่ให้ตกเป็นเหยื่อและวิธีรับมือป้องกันคนร้ายในโลกออนไลน์ นอกจากนี้ยังมุ่งหวังให้ผู้เข้ารับอบรมนำความรู้ที่ได้รับไปเผยแพร่ให้กับญาติพี่น้อง รวมถึงคนในชุมชนของตนเองให้รู้เท่าทันภัยอาชญากรรมที่อาจจะเกิดขึ้น
นี่ถือเป็นความร่วมมือระหว่างตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) และ สสส. ที่ร่วมกันทำงานเพื่อปกป้องพี่น้องประชาชนจากภัยอาชญากรรมทางออนไลน์อย่างต่อเนื่อง สำหรับครั้งต่อไป จะมีการลงพื้นที่ทำกิจกรรมที่ไหนอีก ฝากทุกคนติดตามกันด้วยนะครับ