เศร้า ลูกช้างป่าพลัดหลงฝูง พักฟื้นอยู่หน่วยพิทักษ์ป่าซับหวาย เสียชีวิตแล้ว จนท.เปิดสาเหตุ
เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม นายสมส่วน รักสัตย์ หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดงใหญ่ รายงานความคืบหน้า การช่วยเหลือช้างป่าเพศผู้ อายุประมาณ 2-3 เดือน ที่พลัดหลงฝูง และมีแผลที่หางและแผลที่สะดือ มีแผลในช่องปาก ที่พบตั้งแต่วันที่ 22 ต.ค. 68 ซึ่งสัตวแพทย์ได้ทำการรักษาช้างป่าตัวดังกล่าว และได้นำมาพักฟื้นที่หน่วยพิทักษ์ป่าซับหวาย ต.หูทำนบ อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์ นั้น
ความคืบหน้าล่าสุดวันนี้ (24 ต.ค.) ช้างป่าตัวดังกล่าวได้เสียชีวิตลงแล้วเมื่อเวลา 20.20 น. ของวันที่ 23 ต.ค. โดยทีมสัตว์แพทย์ได้ผ่าพิสูจน์หาสาเหตุการตาย ผลปรากฏดังนี้
- พบรอยโรคที่บ่งชี้ถึงการอักเสบติดเชื้อของร่างกาย โดยมีรอยโรครุนแรงบริเวณขาหลังซ้าย มีหนองอยู่ภายในกล้ามเนื้อและข้อปริมาณมาก
- อวัยวะภายใน ได้แก่ หัวใจ ปอด ตับ ม้าม ไต ลำไส้ พบรอยโรคที่มองเห็นด้วยตาเปล่า (หัวใจมีเนื้อตายสีขาว พบเนื้อตายในปอด พบก้อนหนองในปอด พบก้อนเลือดในปอด ไตมีขนาดใหญ่ ไตมีปื้นเลือดออก ลำไส้บางส่วนมีสีแดง
- พบตุ่มสีขาวขนาดเล็กในกระพุ้งแก้ม พบเนื้อเยื่อลักษณะเป็นแผลปนหนองบริเวณเพดานปากบน
ทั้งนี้ ทีมสัตวแพทย์ได้ทำการเก็บตัวอย่างเพื่อส่งตรวจประกอบเป็นข้อมูลในการสรุปหาสาเหตุการตายของลูกช้างต่อไป และได้ดำเนินการทำลายซากโดยวิธีฝังดินกลบและโรยปูนขาวเรียบร้อยแล้ว