เล็ก ฝันเด่น สำรวจพื้นที่ รพ.จุฬาฯ เตรียมตั้งจุดบริการน้ำดื่ม ประชาชนถวายความอาลัยวันพรุ่งนี้
ตามประกาศสำนักพระราชวัง เมื่อเวลา 01.58 น. สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สวรรคต ท่ามกลางความเศร้าโศกของพสกนิกรชาวไทยทั้งประเทศ
เมื่อเวลา 08.00 น. วันที่ 25 ตุลาคม ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศที่ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย มีประชาชนสวมชุดสีดำเดินทางมาถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง อย่างต่อเนื่องไม่ขายสาย
โดยเวลา 14.45 น. นายฝันเด่น จรรยาธนากร หรือ ‘เล็ก ฝันเด่น’ นักร้องนักแสดง และเจ้าหน้าที่อาสาสมัครกู้ภัยใจถึงใจคนไทยไม่ทิ้งกัน เดินทางมายังภายใน อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ เพื่อสำรวจจุดที่ประชาชนมาร่วมแสดงความอาลัย พร้อมกับน้ำดื่ม 200 แพค
นายฝันเด่นกล่าวว่า วันนี้ตนมาเป็นตัวแทนทีม เพื่อมาเซอร์เวย์ดูพื้นที่ ในการจัดบริการน้ำดื่มให้กับประชาชน ซึ่งตั้งแต่เมื่อเช้านี้ ทางทีมเราก็ได้ตระเวนดูพื้นที่ตามเส้นทางที่จะมีการเคลื่อนย้ายพระศพ
“คาดว่ามีประชาชนที่จะมารอถวายความอาลัยเยอะเหมือนกับเมื่อตอน 9 ปีที่แล้ว ที่ รพ.ศิริราช ทางกลุ่มเราจึงมีการคุย ว่าจะนำน้ำดื่มมาบริการประชาชน จึงมาคุยกับทางเจ้าหน้าที่และฝ่ายประชาสัมพันธ์ก่อน ว่าสามารถวางจุดบริการได้ตรงไหนบ้าง” นายฝันเด่นเผย
เมื่อถามต่อว่า คาดว่าจะมีจุดบริการทั้งหมดกี่จุดตามเส้นทางที่วางไว้?
นายฝันเด่นกล่าวว่า ตอนนี้น่าจะมีหลายองค์กรหลายกลุ่มเริ่มขยับ ในเรื่องของการตั้งจุดบริการต่างๆ ซึ่งคาดว่าในวันพรุ่งนี้ จะเป็นวันที่มีประชาชนมารอถวายความอาลัยซึ่งตรง รพ.จุฬาฯ นี้ คือจุดแรกที่เรามาประสานในเรื่องของความชัดเจนก่อน
เมื่อถามถึงจำนวนเจ้าหน้าที่ที่จะมาช่วยอำนวยความสะดวกในวันพรุ่งนี้ ?
นายฝันเด่นเผยว่า อาจจะตั้งเป็นจุดบริการน้ำดื่ม ให้ประชาชนเข้ามาหยิบได้ อาจไม่ได้เดินแจก เนื่องจากค่อนข้างฉุกละหุก ทีมงานมีข้อจำกัด อย่างไรก็ตาม คาดว่าน่าจะเพียงพอต่อการอำนวยความสะดวกประชาชน
เมื่อถามถึงความรู้สึกหลังจากทราบข่าว ?
นายฝันเด่นเผยว่า จริงๆ แล้วตั้งแต่เมื่อคืนยังไม่ทราบข่าวคราวทันที ตนมาทราบหลังจากมีการแถลงข่าวอย่างเป็นทางการ
“สิ่งหนึ่งเลยคือใจหาย แม้ว่าเราจะผ่านเหตุการณ์มามากมาย แต่สำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น การเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระพันปีหลวง ทำให้ในกลุ่มเอง รวมถึงพสกนิกรชาวไทยรู้สึกไปพร้อมๆ กันในเรื่องของความเศร้าโศกเสียใจ
ในวาระนี้ เราจึงตั้งใจที่จะดูแลแขกของพระองค์ท่านให้ดีที่สุด” นายฝันเด่นเผย