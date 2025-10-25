ทบ.ยกเลิกแต่งชุดฝึก ให้แต่งชุดปฏิบัติงานแขนยาวไว้ทุกข์ 1 ปี ลดธงครึ่งเสา 30 วัน งดมหรสพ งานรื่นเริง
เมื่อวันที่ 25 ต.ค.68 กองบัญชาการกองทัพบก (ทบ.) แจ้งข้อปฏิบัติต่างๆ ของกำลังพล ในห้วงเวลาการถวายอาลัยแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
-ลดธงครึ่งเสาเป็นเวลา 30 วัน ตั้งแต่วันที่ 25 ต.ค.68 – 30 พ.ย.68
-ให้กำลังพลแต่งกายไว้ทุกข์ เป็นเวลา 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 25 ต.ค.68 -24 ต.ค.69 การแต่งกายดังนี้
1. ชุดปฏิบัติงานแขนยาว, เครื่องแบบฝึก และเครื่องแบบสนาม
2. กำลังพลที่ปฏิบัติงานใน ศปก.ทบ. พื้นที่ บก.ทบ. “ยกเลิกการแต่งเครื่องแบบฝึก” ให้แต่งชุดปฏิบัติงานแขนยาว
3. นักเรียนทหารที่ใช้ผ้าผูกคอประกอบเครื่องแบบปกติกากีแกมเขียวคอพับ ให้ใช้ผ้าผูกคอสีดำ
4. เครื่องแบบปกติกากีแกมเขียวคอแบะ ใช้ผ้าผูกคอสีดำ สวมปลอกแขนทุกข์
5. เครื่องแบบปกติขาว, เครื่องแบบครึ่งยศ, เครื่องแบบเต็มยศ, เครื่องแบบเต็มยศรักษาพระองค์ ให้สวมปลอกแขนทุกข์ สำหรับเครื่องแบบสโมสรไม่ต้องสวมปลอกแขนทุกข์
6. เครื่องแบบในข้อที่ 5 ด้านบน ให้คาดกระบี่ ถุงมือเสมอ ยกเว้นมีกำหนดเป็นอย่างอื่น
การประดับพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในบริเวณที่เหมาะสม ตกแต่งด้วยผ้าระบายสีดำและสีขาว ตั้งเครื่องบูชา เครื่องทองน้อย โดยแต่ละหน่วยสามารถเลือกใช้ภาพพระฉายาลักษณ์ได้ตามความเหมาะสม
งดจัดงานมหรสพ งานรื่นเริงทุกประเภท