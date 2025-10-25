ลุงวัย68 ซาบซึ้งพระราชดำรัสอนุรักษ์ป่า อาสาเก็บขยะรอบรพ.จุฬาฯ เปลี่ยนความเศร้า เป็นพลังความดี

ลุงวัย68 อาสาเดินเก็บขยะรอบ รพ.จุฬาฯ หวัง ‘เปลี่ยนเศร้าโศก เป็นพลังความดี’ ตอบแทน ‘สมเด็จพระพันปีหลวง’ หวนนึกถึง ซาบซึ้งพระราชดำรัส ปลูกฝังอนุรักษ์ทรัพยากร
ตามประกาศสำนักพระราชวัง เมื่อเวลา 01.58 น. สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สวรรคต ท่ามกลางความเศร้าโศกของพสกนิกรชาวไทยทั้งประเทศนั้น
เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศที่ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย มีประชาชนสวมชุดสีดำเดินทางมาถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง อย่างต่อเนื่องไม่ขายสาย ตั้งแต่เวลา 08.00 น.
โดยในช่วงเวลา 13.00 น. พนักงานจากร้าน ‘ฮั่วเซ่งฮง’ นำซาลาเปามาแจกจ่ายให้แก่ประชาชนที่มารอร่วมอาลัย ถวายเป็นพระราชกุศล
นายพิชัย จงสุขวัฒนา อายุ 68 ปี อดีตข้าราชการครู วิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยา คือหนึ่งในผู้ที่มาร่วมถวายความอาลัย พร้อมเป็นจิตอาสา ร่วมนำถุงพลาสติกมาเดินเก็บขยะ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
นายพิชัยเปิดเผยว่าตนเดินทางมาจาก ต.สำโรงเหนือ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ
นายพิชัยกล่าวว่า ตนไม่ทราบมาก่อน แต่ทำใจไว้นานแล้ว แต่ไม่คิดว่าจะเร็วขนาดนี้ ในปีนี้ มันกระทันหันจริงๆ คนมีแผนจะไปงานกฐินพระราชทาน วันเสาร์ที่ 5 พ.ย.นี้ ที่วัดบางนาในพระอารามหลวง ที่สี่แยกบางนา ระหว่างรอประธานในพิธี เดินทางมาเปิดในช่วงเวลา 09.30 น. จึงใช้เวลาว่างเปิดดูโทรศัพท์ แล้วพบข่าวหน้าฟีด จากเพจข่าวต่างๆ
“ตอนแรกคิดว่า ไม่ใช่เรื่องจริง จนกระทั่งเห็นประกาศอย่างเป็นทางการ พอรู้ข่าวความรู้สึกในใจมันเสียใจ แต่นอกจากเสียใจแล้วเราจะทำอะไรดี ตอนแรกก็สองจิตสองใจอยู่ว่าจะไปทอดกฐินให้เสร็จสิ้น แต่เรามีประสบการณ์ตอนที่ในหลวง ร.9 เสด็จสวรรคต ก็ได้ไปร่วมในพิธีเคลื่อนพระบรมศพ ออกจาก รพ.ศิริราช เลยตัดสินใจได้ว่าไม่ไปแล้วทอดกฐิน มันรู้สึกเสียใจ” นายพิชัยกล่าว
เมื่อสอบถามถึงประโยคที่นายพิชัยกล่าว ขณะเดินเก็บขยะว่า ‘เปลี่ยนพลังความเศร้า เป็นพลังความดี’ นายพิชัยเผยว่า จุดเริ่มต้นของตน จริงๆ มาจากช่วงประสบภัยน้ำท่วมปี 2554 ตอนนั้นอินเทอร์เน็ตยังไม่แพร่หลาย ได้ยินข่าวประกาศผ่านทางวิทยุ ต้องการระดมจิตอาสาไปช่วยน้ำท่วมที่สนามกีฬา ราชมังคลากีฬาสถาน ตรงหัวหมาก ที่ตั้งเป็นศูนย์พักพิงชั่วคราวจากหลายจังหวัด ทั้งจังหวัดนนทบุรี ปทุมธานี อ่างทอง สิงห์บุรี อยุธยา
เมื่อครั้งที่ในหลวงรัชกาลที่ 9 เสด็จสวรรคตความเสียใจเป็นเรื่องธรรมดาที่จะต้องรู้สึก แต่เก็มานั่งคิดว่า มานั่งเสียใจทุกวันอย่างนี้ตลอดเวลาไม่ได้ เอาคำสอนของพระองค์ และพระบรมวงศานุวงศ์ ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นคำสอนที่ดี นำไปสานต่อดีกว่า
“ทำให้เรานึกถึงคำสอน ในหลวง ร.9 ที่บอกว่า ‘การทำดีนั้นทำยากและเห็นผลช้า แต่ก็จำเป็นต้องทำ’ พอเรานึกถึงคำสอนของพระองค์ เราเอาความเศร้านั้น เปลี่ยนเป็นความดี จะดีกว่าไหม ต้องเอาความดี ที่เรามีพลัง ไปใช้ประโยชน์ ยังดีกว่า ได้เห็นผลกว่า เราเลยคิดว่าเอายังไงดี ถ้าอย่างนั้นเก็บขยะดีกว่า” นายพิชัยเผย
นายพิชัยกล่าวต่อไปว่า เมื่อครั้งรัชกาลที่ 9 เสด็จสวรรคต ตนได้เจอพนักงานของ กทม.ที่หน้า รพ.ศิริราช จึงขอถุงมาเดินเก็บขยะ ส่วนวันนี้หลังจากเปลี่ยนใจไม่ไปงานกฐิน ยังไม่ทันได้เตรียมอะไร ก็รีบมาด้วยความตั้งใจ อยากร่วมเป็นส่วนหนึ่งในพระราชพิธีเคลื่อนพระบรมศพ
“ในวาระสุดท้ายของชีวิตของใครก็แล้วแต่ที่เรารัก เคารพและศรัทธา แล้วต้องเป็นคนที่ดีจริง เราควรจะทำอะไรให้เขา เป็นการตอบแทน เอาคุณงามความดีเปลี่ยนให้เป็นพลังดีกว่า ก็เลยไปขอจากวัด ขอถุงขยะใบเดียวพอ พระก็ถามว่า ลุงจะเอาไปทำอะไร พอดีได้ทราบข่าวว่า สมเด็จพระพันปีหลวง เสด็จสวรรคต เลยอยากจะมาทำประโยชน์ตรงนี้ แล้วก็ได้ทำประโยชน์จริงๆ(ยิ้ม)” นายพิชัยกล่าว
นายพิชัยกล่าวต่อว่า พอทำแล้วรู้สึกว่ามันมีความสุขกับตัวเราเองด้วย นอกจากได้ช่วยเหลือผู้คน และสิ่งแวดล้อม ซึ่งถ้าไม่มีคนเก็บขยะถือว่าบ้านเมืองลำบาก
อีกทั้งในเมื่อพระองค์ท่านทำเพื่อคนอื่น ทำเพื่อประชาชนมาโดยตลอด แล้วเราทำความดีครั้งสุดท้ายเพื่อท่านไม่ได้ เราเลยทำแบบนี้มาตลอดตั้งแต่น้ำท่วม หรือแม้แต่ช่วงตึกถล่ม เข้าไปช่วยเก็บขยะบ้าง เอาอาหารที่คนบริจาคมาช่วยแจก
“ลุงมีทัศนะ มีแนวความคิดของลุงที่ว่า หนึ่งเลย เราทำความดี ‘ดี’ เป็นของใคร ? ก็เป็นของเรา เงินทองก็ไม่ได้เสีย อาจจะเหนื่อยหน่อย หรือเสียสละเวลา แต่ก็ไม่เป็นไรเราได้ทำเพื่อคนอื่น ใครจะจริงใจ ใครจะหมั่นไส้เราก็วางเฉยเสีย เรารู้สึกดีอยู่ในใจด้วยตัวเอง” นายพิชัยกล่าว และว่า
เหมือนกับเราชอบงานเป็นนักข่าว นักประชาสัมพันธ์ หรือเป็น PR เป็นพิธีกรเป็นอะไรก็แล้วแต่ ถ้าเราชอบสิ่งไหนเราจะมุ่งไปทางนั้น แล้วทำสิ่งนั้นได้ดี ตนคิดแบบนี้ เราไม่ได้สร้างความเดือดร้อนหรือปั่นป่วนให้เกิดความเสียหาย
“เรามาช่วยคนอื่น ได้ออกกำลังกายให้แข็งแรงด้วย ลุงไม่ได้มาสร้างภาพ เราไม่ได้ว่ากัน แต่ลุงไม่ได้หิวแสง ทำออกมาจากใจจริง”
เมื่อถามต่อว่า มีพระราชดำรัสใดที่รู้สึกประทับใจ พระราชกรณียกิจใดที่ยังคงตราตรึง?
นายพิชัยกล่าวว่า ที่ประทับใจอยู่สิ่งหนึ่งคือท่านมักจะพูดถึงเรื่อง ป่าเขาลำเนาไพร เรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ พระองค์ทรงกล่าวอยู่เสมอว่า อย่าไปรังแก อย่าไปทำลายมัน สร้างมันขึ้นมาอย่าไปตัดไม้ทำลายป่า
“พระองค์ท่านเคยตรัสอยู่คำหนึ่ง ‘พระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำ ฉันจะเป็นป่า‘ ด้วยคำตรัสนี้ที่ทำให้เรากลับมารู้สึกว่าทำไมทุกวันนี้ ป่าหาย อากาศร้อน ตึกถล่มดินทรุด ซึ่งไม่เคยเกิดขึ้น เรื่องที่แปลกคือโคราชไม่เคยน้ำท่วมทำไมถึงท่วม ซึ่งก็ยังงงๆ อยู่ เชียงรายเชียงใหม่ อยู่ที่สูง น้ำท่วมซ้ำซากอยู่อย่างนั้นแม้กระทั่งทางใต้ มันเป็นภัยที่เกิดจากมนุษย์ จากการตัดไม้ทำลายป่า แล้วกลับคืนมา เป็นคำสอนที่ดี ให้เราอนุรักษ์ทรัพยากรไว้” นายพิชัยกล่าว
นายพิชัยกล่าวทิ้งท้ายด้วยว่า ตนมองว่าดีกว่าซื้อพวงหรีด ถ้าดีๆ หน่อยก็ราคา 1,500 บาท ไม่กี่วันก็เหี่ยวเฉาต้องทิ้งไป สู้ทำความดี ไม่ต้องเสียสตางค์
“หรือว่าอาจจะพวงหรีดข้าวสาร พวงหรีดจักรยาน เสร็จจากงานแล้วก็สามารถส่งต่อได้ เป็นการทำบุญ ทำทานด้วย คนที่จากไปเขาก็คงจะดีใจที่ลูกหลานเขาได้ส่งต่อ หรือเอาเงินไปบริจาคมูลนิธิที่ช่วยเหลือสังคมจะดีกว่า อะไรที่ช่วยเหลือสังคมได้ ก็ทำ“ นายพิชัยกล่าว