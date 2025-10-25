ฉก.ราชมนู เผยยอดต่างด้าว 28 ชาติ หนีการกวดล้างของทหารเมียนมา จากเคเคปาร์ค มาไทย 1,243 คน
เมื่อวันที่ 25 ต.ค.68 หน่วยเฉพาะกิจราชมนู กองกำลังนเรศวร (ฉก.ราชมนู กกล.นเรศวร) ได้รายงานยอดบุคคลต่างชาติ (ต่างด้าว) ร่วม 28 ประเทศ อาทิ อินเดีย จีน เวียดนาม แอฟริกา ไต้หวัน ลาว เคนยา ไนจีเรีย กินี คองโก ฟิลิปปินส์ ศรีลังกา กานา รวันด้า และชาวไทย
ที่หนีตายมาจากพื้นที่โครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษจีน เคเค ปาร์ค (KK park) ตั้งอยู่ที่บ้านเองจีเมี่ยง พิกัดที่(MU 527384) อ.เมียวดี จ.เมียวดี รัฐกะเหรี่ยง ประเทศเมียนมา โดยหลบหนีการกวาดล้างของทหารเมียนมา หนีข้ามแม่น้ำเมย ทางช่องทางธรรมชาติ และท่าข้ามฝาก ข้ามมายังฝั่งประเทศใน ในพื้นที่ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
ประจำวันที่ 25 ต.ค. 68 ณ เวลา 16.00 ยอดต่างด้าวที่เข้ามาในพื่นที่ฝั่งไทย จำนวน 1,243 คน แยกออกเป็น ผู้ชาย1084 คน ผู้หญิง 159 คน