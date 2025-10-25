เปิดแผน บริการ ระบบขนส่งสาธารณะ วันอาทิตย์ที่ 26 ต.ค.

เปิดแผน บริการระบบขนส่งสาธารณะ วันอาทิตย์ที่ 26 ตุลาคม 2568
1 ขสมก.
เตรียมให้บริการรถเมล์เพื่อรองรับประชาชนที่จะเดินทางมาที่พระบรมมหาราชวังในวันพรุ่งนี้ช่วง 8.00 – 20.00 น. โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่ม
กลุ่มที่ 1 เดินรถเส้นทางปกติจุดหมายท้องสนามหลวง 18 เส้นทาง
กลุ่ม 2 shuttle bus บริการฟรีระหว่างสถานีขนส่ง จุดสำคัญ และสนามหลวง 8 เส้นทาง
กลุ่ม 3 shuttle bus ระหว่างสถานีรถไฟฟ้าและสนามหลวง 6 เส้นทาง
2. กรมเจ้าท่า เตรียมการดังนี้
2.1 จัดเรือตรวจการณ์ “เจ้าท่า 218” รับ-ส่ง พี่น้องประชาชนจาก ท่าเรือวัดระฆัง-ท่าเรือวัดอรุณฯ – ท่าช้าง (วังหลวง) โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ตั้งแต่เวลา 06.00-18.00 น.
2.2 กรมเจ้าท่า ร่วมกับห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์ธนนคร ให้บริการเรือข้ามฟากในเส้นทาง วัดอรุณฯ – ท่าเตียน โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ตั้งแต่เวลา 06.00-12.00 น.
2.3 กรมเจ้าท่า ร่วมกับบริษัท สุภัทราโบ้ท จำกัด ให้บริการเรือข้ามฟาก
(1) เส้นทาง ท่าเรือวังหลัง – ท่าเรือท่าช้าง
(2) เส้นทางท่าเรือวัดระฆัง – ท่าเรือท่าช้าง โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ตั้งแต่เวลา 06.00-12.00 น.