กองทัพไทย ปฏิบัติตามข้อตกลงสันติภาพ ถอนอาวุธหนักชายแดน ภายใต้การสังเกตการณ์ของคณะผู้สังเกตการณ์อาเซียน (AOT) พร้อม เปิดภาพ ถอนรถถัง กลับหน่วยที่ตั้ง
เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม ที่กองบัญชาการกองทัพไทย (บก.ทท.) พล.ต.วิทัย ลายถมยา โฆษกกองบัญชาการกองทัพไทย เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2568 ที่ผ่านมา คณะผู้สังเกตการณ์อาเซียน (ASEAN Observer Team : AOT) ประกอบด้วย Major Jaffny จากประเทศมาเลเซีย และ Master Sergeant Apolonio จากประเทศฟิลิปปินส์ ได้ร่วมสังเกตการณ์และตรวจสอบขั้นตอนการเคลื่อนย้ายรถถัง M60A3 จำนวน 2 คัน กลับสู่ที่ตั้งหน่วย จังหวัดสระบุรี ซึ่งการดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
การเข้าสังเกตการณ์ครั้งนี้ได้รับการอำนวยความสะดวกโดย พันเอก ณัฐพล บุญกระพือ เสนาธิการกองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ ณ กองพันทหารม้าที่ 17 กรมทหารม้าที่ 1 รักษาพระองค์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติตามพันธกรณีใน “ข้อตกลงร่วมไทย-กัมพูชา” ที่ได้ลงนามไว้เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2568 ณ ประเทศมาเลเซีย โดยทั้งสองฝ่ายต่างยืนยันเจตนารมณ์ร่วมกันในการปฏิบัติตามข้อตกลงสันติภาพ เพื่อสร้างบรรยากาศแห่งความเชื่อมั่น ลดความตึงเครียด และวางรากฐานแห่งความร่วมมือในระยะยาว
โฆษกกองบัญชาการกองทัพไทยกล่าวเพิ่มเติมว่า วันที่ 26 ตุลาคมที่ผ่านมา ถือเป็น “วัน D-Day ของการเริ่มต้นถอนอาวุธหนัก ตามข้อตกลงไทย-กัมพูชา” แม้จะเป็นเพียงขั้นตอนแรก แต่ถือเป็นก้าวสำคัญที่แสดงถึงความมุ่งมั่นแน่วแน่ของกองทัพไทยในการปฏิบัติตามเจตนารมณ์แห่งข้อตกลงร่วม เพื่อสร้างสภาวะแวดล้อมที่ปลอดภัยและมั่นคงตามแนวชายแดน ลดความหวาดระแวง และเสริมสร้างความไว้วางใจระหว่างสองประเทศอย่างเป็นรูปธรรม
ทั้งนี้ กองทัพไทยได้แสดงเจตจำนงอย่างชัดเจนในการถอนอาวุธหนักออกจากพื้นที่แนวชายแดน เพื่อเป็นการลดระดับความตึงเครียดและความกดดันที่อาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิด พร้อมยืนยันการใช้แนวทางสันติวิธีในการแก้ไขปัญหา เพื่อคงไว้ซึ่งความมั่นคงของประเทศและความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่ทั้งสองฝั่งชายแดน
กองทัพไทยขอยืนยันอย่างหนักแน่นว่า การดำเนินการทั้งหมดเป็นไปด้วยความรอบคอบ และตั้งอยู่บนพื้นฐานในการธำรงไว้ซึ่งอธิปไตยและความมั่นคงของชาติ รวมทั้งความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชา