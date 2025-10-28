ในประเทศ

กองทัพไทย ปฏิบัติตามข้อตกลงสันติภาพ ถอนอาวุธหนักชายแดน

กองทัพไทย ปฏิบัติตามข้อตกลงสันติภาพ ถอนอาวุธหนักชายแดน ภายใต้การสังเกตการณ์ของคณะผู้สังเกตการณ์อาเซียน (AOT) พร้อม เปิดภาพ ถอนรถถัง กลับหน่วยที่ตั้ง

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม ที่กองบัญชาการกองทัพไทย (บก.ทท.) พล.ต.วิทัย ลายถมยา โฆษกกองบัญชาการกองทัพไทย เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2568 ที่ผ่านมา คณะผู้สังเกตการณ์อาเซียน (ASEAN Observer Team : AOT) ประกอบด้วย Major Jaffny จากประเทศมาเลเซีย และ Master Sergeant Apolonio จากประเทศฟิลิปปินส์ ได้ร่วมสังเกตการณ์และตรวจสอบขั้นตอนการเคลื่อนย้ายรถถัง M60A3 จำนวน 2 คัน กลับสู่ที่ตั้งหน่วย จังหวัดสระบุรี ซึ่งการดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

การเข้าสังเกตการณ์ครั้งนี้ได้รับการอำนวยความสะดวกโดย พันเอก ณัฐพล บุญกระพือ เสนาธิการกองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ ณ กองพันทหารม้าที่ 17 กรมทหารม้าที่ 1 รักษาพระองค์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติตามพันธกรณีใน “ข้อตกลงร่วมไทย-กัมพูชา” ที่ได้ลงนามไว้เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2568 ณ ประเทศมาเลเซีย โดยทั้งสองฝ่ายต่างยืนยันเจตนารมณ์ร่วมกันในการปฏิบัติตามข้อตกลงสันติภาพ เพื่อสร้างบรรยากาศแห่งความเชื่อมั่น ลดความตึงเครียด และวางรากฐานแห่งความร่วมมือในระยะยาว

 

โฆษกกองบัญชาการกองทัพไทยกล่าวเพิ่มเติมว่า วันที่ 26 ตุลาคมที่ผ่านมา ถือเป็น “วัน D-Day ของการเริ่มต้นถอนอาวุธหนัก ตามข้อตกลงไทย-กัมพูชา” แม้จะเป็นเพียงขั้นตอนแรก แต่ถือเป็นก้าวสำคัญที่แสดงถึงความมุ่งมั่นแน่วแน่ของกองทัพไทยในการปฏิบัติตามเจตนารมณ์แห่งข้อตกลงร่วม เพื่อสร้างสภาวะแวดล้อมที่ปลอดภัยและมั่นคงตามแนวชายแดน ลดความหวาดระแวง และเสริมสร้างความไว้วางใจระหว่างสองประเทศอย่างเป็นรูปธรรม

ทั้งนี้ กองทัพไทยได้แสดงเจตจำนงอย่างชัดเจนในการถอนอาวุธหนักออกจากพื้นที่แนวชายแดน เพื่อเป็นการลดระดับความตึงเครียดและความกดดันที่อาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิด พร้อมยืนยันการใช้แนวทางสันติวิธีในการแก้ไขปัญหา เพื่อคงไว้ซึ่งความมั่นคงของประเทศและความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่ทั้งสองฝั่งชายแดน

กองทัพไทยขอยืนยันอย่างหนักแน่นว่า การดำเนินการทั้งหมดเป็นไปด้วยความรอบคอบ และตั้งอยู่บนพื้นฐานในการธำรงไว้ซึ่งอธิปไตยและความมั่นคงของชาติ รวมทั้งความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชา