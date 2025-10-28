สุชาติ หารืออดีตทูตไทยประจำกรุงโคลัมโบ วางแนวทางการเจรจา พลายประตูผา-พลายศรีณรงค์
วันที่ 27 ตุลาคม นายสุชาติ ชมกลิ่น รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้เชิญนายพจน์ หาญพล อดีตเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคลัมโบ ซึ่งท่านเคยปฏิบัติหน้าที่เอกอัครราชทูต ตอนที่มีการเจรจานำพลายศักดิ์สุรินทร์กลับมารักษาอาการป่วยที่ประเทศไทยในสมัยนายวราวุธ ศิลปอาชา อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อมาปรึกษาหารือแนวทางการเจรจาในระดับรัฐบาลต่อรัฐบาล ให้ได้ข้อสรุปก่อนที่จะเดินทางไปเพื่อเจรจาขอรับ “พลายประตูผา” และ “พลายศรีณรงค์” ช้างไทยทูตสันถวไมตรี ณ ประเทศศรีลังกา กลับมาเกษียณอายุการทำงาน ณ ประเทศไทย