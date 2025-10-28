แจ้งเหล่ากาชาด76จังหวัด ถือปฏิบัติงานพระบรมศพ สมเด็จพระพันปีหลวง

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายกฤษฎา บุญราช ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด ได้ทำหนังสือถึงนายกเหล่ากาชาดจังหวัดทุกจังหวัด ถึงการปฏิบัติอันเกี่ยวเนื่องกับงานพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เมื่อวันที่ 27 ตุลาคมที่ผ่านมา
ระบุว่าตามที่สำนักพระราชวังได้มีประกาศ เรื่อง สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สวรรคต ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2568 ประกอบกับสภากาชาดไทย ได้มีประกาศ
เรื่อง สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สวรรคต ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2568 นั้น
ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติเดียวกัน จึงขอให้เหล่ากาชาดจังหวัด 76 จังหวัด
และกิ่งกาชาดอำเภอ 289 อำเภอ ทราบและถือปฏิบัติ ดังนี้
การแต่งกาย1. การแต่งกายของนายกเหล่ากาชาดจังหวัด หากมีการรับเสด็จฯ ในพื้นที่ ให้สวมเครื่องแบบกาชาดพิธีการสีครีมและเสื้อตัวในสีดำ โดยมิต้องสวมผ้าสักหลาดสีดำหรือผ้าโปร่งสีดำ(แขนทุกข์ )
แต่หากมีหมายกำหนดการหรือการร่วมงานพระราชพิธีพระบรมศพ ให้แต่งเครื่องแบบตามหมายรับสั่งหรือหมายกำหนดการของสำนักพระราชวัง2.กรณีออกปฏิบัติงานตามภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัด กิ่งกาชาดอำเภอ ให้แต่งกายสวมใส่เครื่องแบบกาชาดพิธีการ / ปฏิบัติการ ได้ตามปกติโดยมิต้องสวมปลอกแขนไว้ทุกข์3.กรณีแต่งกายทั่วไปในการปฏิบัติงานประจำวัน ให้แต่งกายด้วยชุดสุภาพไว้ทุกข์สีดำ 4.กรณีประชาชนทั่วไปที่มาร่วมงานต่าง ๆ กับเหล่ากาชาดจังหวัด และกิ่งกาชาดอำเภอให้แต่งกายด้วยชุดสุภาพไว้ทุกข์5.การแต่งกายข้างต้นสามารถประดับเข็มสมาชิก และเข็มพระราชทานในโอกาสต่าง ๆ ได้
2. การจัดกิจกรรมงานกาชาดประจำปี การจัดประชุมภาค การจัดกิจกรรมหารายได้ สามารถจัดได้ตามปกติ ส่วนการดำเนินการอื่น ๆ ขอให้ยึดถือตามแนวปฏิบัติของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
และกระทรวงมหาดไทยให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน
3. การจัดโครงการหรือกิจกรรมเพื่อแสดงความอาลัยหรือถวายเป็นพระราชกุศล เพื่อให้ประชาชนร่วมกันในการถวายสักการะแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
สามารถดำเนินการได้ โดยใช้ค่าใช้จ่ายในงบดำเนินงาน ค่าใช้จ่ายรับรองและพิธีการ ทั้งนี้ ต้องไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ตั้งไว้ ตามคู่มือปฏิบัติงานงบประมาณ การเงินและการบัญชีของเหล่ากาชาดจังหวัด (ตุลาคม 2564) หมวด 1 การจัดทำงบประมาณ หน้า 6 ข้อ 1.2.2
ทั้งนี้ หากมีกรณีอื่นใดนอกเหนือจากกรณีดังกล่าวข้างต้น ขอให้หารือสำนักงานบริหารกิจการ
เหล่ากาชาดได้โดยตรง เป็นกรณี ๆ ไป
จึงเรียนมาเพื่อทราบและแจ้งกิ่งกาชาดอำเภอในกำกับดูแล ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติด้วย