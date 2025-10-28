ในประเทศ

แจ้งเหล่ากาชาด76จังหวัด ถือปฏิบัติงานพระบรมศพ สมเด็จพระพันปีหลวง

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายกฤษฎา บุญราช ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด ได้ทำหนังสือถึงนายกเหล่ากาชาดจังหวัดทุกจังหวัด ถึง​การปฏิบัติอันเกี่ยวเนื่องกับงานพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เมื่อวันที่ 27 ตุลาคมที่ผ่านมา

ระบุว่าตามที่สำนักพระราชวังได้มีประกาศ เรื่อง สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สวรรคต ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2568 ประกอบกับสภากาชาดไทย ได้มีประกาศ
เรื่อง สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สวรรคต ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2568 นั้น

​​ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติเดียวกัน จึงขอให้เหล่ากาชาดจังหวัด 76 จังหวัด
และกิ่งกาชาดอำเภอ 289 อำเภอ ทราบและถือปฏิบัติ ดังนี้​

การแต่งกาย1. การแต่งกายของนายกเหล่ากาชาดจังหวัด หากมีการรับเสด็จฯ ในพื้นที่ ให้สวมเครื่องแบบกาชาดพิธีการสีครีมและเสื้อตัวในสีดำ โดยมิต้องสวมผ้าสักหลาดสีดำหรือผ้าโปร่งสีดำ(แขนทุกข์ )
แต่หากมีหมายกำหนดการหรือการร่วมงานพระราชพิธีพระบรมศพ ให้แต่งเครื่องแบบตามหมายรับสั่งหรือหมายกำหนดการของสำนักพระราชวัง2.กรณีออกปฏิบัติงานตามภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัด กิ่งกาชาดอำเภอ ให้แต่งกายสวมใส่เครื่องแบบกาชาดพิธีการ / ปฏิบัติการ ได้ตามปกติโดยมิต้องสวมปลอกแขนไว้ทุกข์3.กรณีแต่งกายทั่วไปในการปฏิบัติงานประจำวัน ให้แต่งกายด้วยชุดสุภาพไว้ทุกข์สีดำ 4.กรณีประชาชนทั่วไปที่มาร่วมงานต่าง ๆ กับเหล่ากาชาดจังหวัด และกิ่งกาชาดอำเภอให้แต่งกายด้วยชุดสุภาพไว้ทุกข์5.การแต่งกายข้างต้นสามารถประดับเข็มสมาชิก และเข็มพระราชทานในโอกาสต่าง ๆ ได้

​​2. การจัดกิจกรรมงานกาชาดประจำปี การจัดประชุมภาค การจัดกิจกรรมหารายได้ สามารถจัดได้ตามปกติ ส่วนการดำเนินการอื่น ๆ ขอให้ยึดถือตามแนวปฏิบัติของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
และกระทรวงมหาดไทยให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน

​3. การจัดโครงการหรือกิจกรรมเพื่อแสดงความอาลัยหรือถวายเป็นพระราชกุศล เพื่อให้ประชาชนร่วมกันในการถวายสักการะแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
สามารถดำเนินการได้ โดยใช้ค่าใช้จ่ายในงบดำเนินงาน ค่าใช้จ่ายรับรองและพิธีการ ทั้งนี้ ต้องไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ตั้งไว้ ตามคู่มือปฏิบัติงานงบประมาณ การเงินและการบัญชีของเหล่ากาชาดจังหวัด (ตุลาคม 2564) หมวด 1 การจัดทำงบประมาณ หน้า 6 ข้อ 1.2.2

​ทั้งนี้ หากมีกรณีอื่นใดนอกเหนือจากกรณีดังกล่าวข้างต้น ขอให้หารือสำนักงานบริหารกิจการ
เหล่ากาชาดได้โดยตรง เป็นกรณี ๆ ไป

​จึงเรียนมาเพื่อทราบและแจ้งกิ่งกาชาดอำเภอในกำกับดูแล ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติด้วย

 

 