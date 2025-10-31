รองจ๋อ ร่วมคัดเลือก ‘โรงเรียนดีเด่น’ ปลอดบุหนี่ไฟฟ้า – สวมหมวกกันน็อก ดันเป็นต้นแบบ

รองจ๋อ พร้อมรองผู้การนครบาลร่วมคัดเลือกโรงเรียนดีเด่น ตามโครงการ ‘บุหรี่ไฟฟ้าคือภัย สวมหมวกนิรภัยคือทางรอด’ ดันโรงเรียนดีเป็นตัวอย่างสู่สากล
เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 31 ตุลาคม พล.ต.ท.สยาม บุญสม ผบช.น. มอบหมาย พล.ต.ต.ธีรเดช ธรรมสุธีร์ รอง ผบช.น./รองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด บช.น. เป็นประธานการประชุมพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนที่มีผลการดำเนินการดีเด่น ตามโครงการ “บุหรี่ไฟฟ้าคือภัย สวมหมวกนิรภัยคือทางรอด” โดยมีคณะกรรมการร่วมประชุม จาก บก.น.1-9 ดังนี้ พ.ต.อ.สิทธิพงศ์ วัชรากิจรอง ผบก.อก.บช.น, พ.ต.อ.ศักยะ แสงวรรณ รอง ผบก.น.1, พ.ต.อ.ชูศักดิ์ ศรีวงษ์ชัย รอง ผบก.น.2, พ.ต.อ.สุรเดช พจนาวงษ์พานิช รอง ผบก.น.3, พ.ต.อ.ณรัช มูลศาสตรสาทร รอง ผบก.น.4, พ.ต.อ.ภพธร จิตต์หมั่น รอง ผบก.น.5, พ.ต.อ.นริศ ปรารถนาพร รอง ผบก.น.6, พ.ต.อ.กุลเชษฐ์ บางพราน รอง ผบก.น.7, พ.ต.อ.ดุสิต วาลีประโคน รอง ผบก.น.8, พ.ต.อ.ธีระชัย เด็ดขาด รอง ผบก.น.9
ซึ่งโครงการ “บุหรี่ไฟฟ้าคือภัย สวมหมวกนิรภัยคือทางรอด” เป็นหนึ่งหนึ่งโครงการตัวอย่างที่กองบัญชาการการศึกษา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้จัดทำเพื่อส่งเสริมความปลอดภัยให้แก่เด็กและเยาวชนในสถาบันการศึกษาเพื่อเป็นการป้องกันโดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชนและการดำรงพลังแผ่นดินในการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดทั้งในระดับชุมชน โรงเรียน ด้วยการเสริมภูมิต้านทานสร้างจิตสำนึกของนักเรียนให้เข้าใจถึงพิษภัยของยาเสพติด เพื่อสามารถดูแลตนเองและเพื่อนฝูงให้ห่างไกลจากยาเสพติดทุกประเภทรวมถึงการสวมหมวกนิรภัย ซึ่ง บช.ได้ตอบรับนโยบายที่ดีดังกล่าว และมีการจัดอันดับคัดเลือกให้รางวัลโรงเรียนดีเด่นเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่เจ้าเจ้าหน้าที่ตำรวจและบุคลากรที่เสียสละแรงกายและแรงใจในการผลักดันโครงการดังกล่าวเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและอนาคตของชาติ
ซึ่งศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด บช.น. (ศอ.ปส.บช.น.) ได้ประสานงานและดำเนินการตามโครงการดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง ตามนโยบายของ ผบ.ตร. ซึ่งมุ่งมั่นที่จะผลักดันคณะทำงานและเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เสียสละ และมุ่งมานะ นำโครงการดังกล่าวไปสู่สถานศึกษาในพื้นที่ กรุงเทพมหานคร
ซึ่งการประชุมคัดเลือกดำเนินการไปอย่างเข้มข้น โดย คณะกรรมการต้องคัดเลือกโรงเรียนดีเด่นจาก บก.น.1-9 จำนวนทั้งหมด 9 โรงเรียน ใช้เวลากว่า 2 ชั่วโมง โดยมีตัวแทนของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการและ ครู ก. และ ข. เข้าเสนอผลการดำเนินงานเพื่อพิจารณา ดังนี้
1. โรงเรียนสัมมาชีวศิลป์ พื้นที่รับผิดชอบของ สน.พญาไท บก.น.1 โดยมี พ.ต.ท.อนันต์ ประสงค์ใจ สวป.(ชส)สน.ห้วยขวาง (ครู ก) และ ร.ต.ท.ชายศักดิ์ หลำรอด รอง สว.(ป.) สน.พญาไท (ครู ข)
2. โรงเรียนบ้านลาดพร้าว พื้นที่รับผิดชอบของ สน.พหลโยธิน บก.น.2 โดยมี ส.ต.ท.ภาคิไนย อินตุ้ย ผบ.หมู่(ผช.พงส) สน.ทุ่งสองห้อง (ครู ก.) และ พ.ต.ต.สุทธิพงศ์ ทะคะทิน สวป.(ชส.)สน.พหลโยธิน (ครู ข.)
3. โรงเรียนวัดแสนสุข พื้นที่รับผิดชอบของ สน.มีนบุรี บก.น.3 โดยมี ด.ต.หญิง สมพร ป้องทอง ผบ.หมู่ (ป.) สน ลำหิน (ครู ก.) และ ร.ต.ต.ธนะสิทธิ์ ไตรโอสถ รอง สว.(ป.)สน.มีนบุรี (ครู ข.)
4. โรงเรียนศรีพฤฒา พื้นที่รับผิดชอบของ สน.ประเวศ บก.น.4 โดยมี พ.ต.ต.สมบัติ สายธาร บก.น.4 (ครู ก.)
5. โรงเรียนประถมนนทรี พื้นที่รับผิดชอบของสน.ทุ่งมหาเมฆ บก.น.5 โดยมี พ.ต.ต.สงกราณ ทัพสุริย์ สวป.(ชส.) สน.ทุ่งมหาเมฆ (ครู ก.) และ จ.ส.ต.รัตนพล สีหาราช
ผบ.หมู่(ป.) สน.ทุ่งมหาเมฆ (ครู ข.)
6. โรงเรียนวัดหัวลำโพง พื้นที่รับผิดชอบของ สน.บางรัก บก.น.6 โดยมี พ.ต.ท.หญิง ปฐพร สมบัติดี สวป.(ชส.)สน.พลับพลาไชย 1 (ครู ก.)และ ด.ต. สุชาติ แสนคำวินิจ ผบ.หมู่ ป.สน.บางรัก (ครู ข.)
7. โรงเรียนวัดคฤหบดี พื้นที่รับผิดชอบของ สน.บวรมงคล บก.น.7 โดยมี พ.ต.ต.ธนันท์นัต กาศรัมย์ สวป.(ชส.)สน.ตลิ่งชัน (ครู ก.) และ ร.ต.ท.ประสิทธิ์ชัย. ประชากูล รอง สว.(จร)สน.บวรมงคล (ครู ข.)
8. โรงเรียนวัดอินทาราม พื้นที่รับผิดชอบของ สน.บางยี่เรือ บก.น.8 โดยมี ร.ต.ท.มนตรี ลภัสวงศธร รอง สว.(จร.)สน.บุปผาราม (ครู ก.) และ พ.ต.ต.อภินันท์ อินทร์จันทร์
สว.ตชส.สน.บางยี่เรือ (ครู ข.)
9. โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ พื้นที่รับผิดชอบของ สน.บางขุนเทียน บก.น.9 โดยมี ส.ต.อ.อรรถชัย ณ บางช้าง ผบ.หมู่(ป.)สน.เทียนทะเล (ครู ก.)และ ร.ต.ต.สุทัศน์ คงสมบูรณ์ รอง สว(ป.)สน.บางขุนเทียน (ครู ข.)