ถนนข้าวสาร จัดงานฮาโลวีน 2025 ตกแต่งบรรยากาศในธีม ฮาโลวีนอย่างสร้างสรรค์
สมาคมผู้ประกอบธุรกิจถนนข้าวสาร ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย,สํานักงาน เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร สถานีตํารวจนครบาลชนะสงคราม และผู้สนับสนุนทั้งภาครัฐและภาคเอกชน จัดงาน “Khaosan Halloween ที่ยิ่งใหญ่ ซึ่งจัดเป็นประจำทุกปี เพื่อสร้างความเป็น เอกลักษณ์ และสร้างจุดแลนค์มาร์ค ให้นักท่องเที่ยว ทั้งไทยและต่างชาติ ได้มีประสบการณ์ที่สร้างสรรค์ และการจดจําที่ดีกลับไป
โดยกิจกรรมนี้จัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 31 ตุลาคม 2558 เวลา 18.00 น. ถึง 21.30 น. ภายในถนนข้าวสาร มีการตกแต่งบรรยากาศในทีมฮาโลวีนอย่างสร้างสรรค์ พร้อมกิจกรรมต่างๆ อาทิ ซุ้มถ่ายภาพผี และมุมสร้างคอนเทนต์ สำหรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติและกิจกรรมไฮไลท์ ที่เป็นจุดเด่นของเทศกาลจากเหล่า Influencer ร่วมแต่งกายเพื่อประกวด พร้อมรับรางวัลมากมาย ในงานยังมีกิจกรรมของที่ระลึกและบริการแต่งหน้าผีฟรี
สำหรับผู้ที่ร่วมกิจกรรมมากมาย ทั้งนี้คณะผู้จัดงานขอแสดงความอาลัยอย่างสุดซึ้งต่อการสวรรคตในสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยได้พิจารณาปรับรูปการแบบจัดงานให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ยังคงไว้ซึ่งบรรยากาศทางวัฒนธรรมของเทศกาลฮาโลวีนในเชิงสร้างสรรค์มีการตัดลดขบวนพาเหรด และงดการใช้เสียงดนตรีในลักษณะรื่นเริงเกินควร กิจกรรมทั้งหมดจัดขึ้นภายใต้ความเคารพต่อสถานการณ์ปัจจุบันเพื่อให้ถนนข้าวสารยังคงเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่มีความน่าสนใจในระดับนานาชาติ
ด้านคุณฮิวโก้ 1 ในนักแสดง ถนนข้าวสาร ได้ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวว่า อันดับแรกเลยในเรื่องของเทศกาลปกติที่เค้าจัดกัน ส่วนของเรื่องการไว้อาลัยเราก็ใส่เสื้อสีดำ ฝรั่งเวลาเค้ามาเที่ยวอีก มุมมองหนึ่งของเรา ก็อยากให้เขาได้รู้ไว้ว่าเราก็มีจุดนี้มาตอบรับในงานเทศกาลกับเขาด้วย โดยการจัดงานแบบฮาโลวีนจัดแบบซอฟซอฟไม่ต้องรื่นเริงอะไรมาก แค่ให้รู้ว่ามีเป็นเทศกาล อย่างปีที่แล้วก็ รื่นเริง
ส่วนในปีนี้เราก็ไม่ได้แบบอะไรมากมาย ก็ให้ได้มีงานเทศกาล มาก็สุขุมมากขึ้น ไม่ใช่ว่ารื่นเริงอะไรแบบเหมือนปีที่แล้ว ก็ตามกาลเทศะ ตามความเหมาะสม ให้เกียรติซึ่งกันและกัน ก็อยากบอกกับทุกคนว่าทางรัฐบาล เค้าก็จัดให้ได้ตามความเหมาะสม ซึ่งทางเราเอง เราก็ทำตามความเหมาะสมตามประเพณีตามวัฒนธรรมอะไรที่รื่นเริงได้เราก็ปกติ
และปีนี้ยังเป็นอีก 1 ปี ที่มีการจัดงานฮาโลวีนภายในถนนข้าวสาร และยังมีผู้คน ประชาชนชาวไทย และชาวต่างชาติ เข้ามาเที่ยวงานตามปกติ