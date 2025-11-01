ทหารวางกำลังในพื้นที่บ้าน 3 หลัง ยันกัมพูชาบุกรุกมานานแล้ว พร้อมปฏิบัติตามคำสั่งทันที
วันที่ 1 พ.ย. น.อ.ธรรมนูญ วรรณา ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด เปิดเผยถึงสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาด้านบ้านหนองรี ต.ชำราก อ.เมือง จ.ตราด ว่า การดำเนินการถอนกำลังทหารระหว่างไทยและกัมพูชาที่ทั้งสองฝ่ายได้ลงนามกันและต้องดำเนินการถอนกำลังและอาวุธหลักออกจากพื้นที่ชายแดนนั้น ในพื้นที่บ้าน 3 หลัง บ้านหนองรี ต.ชำราก อ.เมือง จ.ตราดนั้น ไม่ได้เกี่ยวข้องกับสถานการณ์นี้ ซึ่งพื้นที่บ้าน 3 หลัง กัมพูชาเป็นฝ่ายบุกรุกเข้ามาในพื้นที่ จ.ตราด มานานแล้ว ซึ่งฝ่ายกัมพูชาก็ยอมรับ แต่เมื่อหน่วยฯได้เข้าไปเจรจาขอให้ถอนกำลังออกไป แต่ฝ่ายกัมพูชาไม่ยินยอมและยืนยันทำตามคำสั่งรัฐบาลที่จะให้มีการชี้แนวเขตแดนก่อน
“ผมได้รายงานให้ ผบ.นย.ทราบ หลังจากนำท่าน ผบ.นย.เดินทางมาตรวจสอบพื้นที่และรับฟังสถานการณ์ล่าสุด ซึ่งหน่วยนาวิกโยธินฯตราดจะตรึงกำลังไว้ในพื้นที่เพื่อรอสถานการณ์ที่พร้อมและรอคำสั่งจากฝั่งผู้บังคับบัญชาว่าจะให้ปฏิบัติอย่างไรเท่านั้น ทหารนาวิกโยธินทุกคนพร้อมอยู่แล้วทั้งกำลังและอาวุธสนับสนุน ซึ่งผมจะไม่ให้ฝ่ายกัมพูชา จะไม่ยอมให้ฝั่งโน้นมากำหนด หรือขีดเส้นให้เราทำตาม แต่ผมจะกดดันและทำตามยุทธวิธีทางทหารเพื่อให้ฝ่ายกัมพูชาได้ปฏิบัติตามเรา ผมยืนยันทหารนาวิกโยธินตราด ไม่ยอมเดินตามหลังฝ่ายกัมพูชาเด็ดขาด เพื่อปกป้องแผ่นดินไทยไว้”น.อ.ธรรมนูญ กล่าว
ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า เมื่อวานนี้หลังจากนำพลเรือโทอภิชาติ ทรัพย์ประเสริฐ ผบ.นย. และผบ.กปช.จต.ลงพื้นที่บ้านหนองรี (บริเวณบ้าน 3 หลัง) ทางหน่วยฯได้รายงานสถานการณ์ล่าสุด และความพร้อมของหน่วยในการดำเนินยุทธวิธีทางทหารมีความพร้อมทั้งหมด ซึ่งผบ.นย.ได้กำชับให้ดำเนินตามตามสถานการณ์และตามคำสั่งหน่วยเหนือว่าจะดำเนินการอย่างไร เมื่อไร เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของประเทศไทย