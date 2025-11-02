มูลนิธิไทยคมหนุน “แสงนำใจไทยทั้งชาติ” ปีที่ 11 ชวนคนไทยออกกำลังกาย ห่างไกลอัมพาต

‘มูลนิธิไทยคม’ หนุน ‘โครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 11 เฉลิมพระเกียรติ’ ออกกำลังกายเป็นนิสัย ห่างไกลสโตรก เพื่อสร้างความตระหนักรู้ถึงความสำคัญของการป้องกันโรค
เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน ที่มหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล จ.นครปฐม มูลนิธิไทยคม ร่วมสนับสนุนการจัดกิจกรรม “แสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 11 เฉลิมพระเกียรติ” ซึ่งจัดโดยศูนย์โรคหลอดเลือดสมองศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ศิริราชมูลนิธิ และภาคีเครือข่ายภาครัฐและเอกชนกว่า 40 หน่วยงาน โดยมี ศ.นพ.อภิชาติ อัศวมงคลกุล เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคุณหญิงพจมาน ดามาพงศ์ รองประธานกรรมการมูลนิธิไทยคม นายบรรณพจน์ ดามาพงศ์ ประธานกรรมการมูลนิธิไทยคม น.ส.พินทองทา ชินวัตร คุณากรวงศ์ กรรมการและเลขานุการมูลนิธิไทยคม และนายณัฐพงศ์ คุณากรวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ร่วมงานด้วย
สำหรับการจัดงานนี้เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ผู้ทรงเป็นแบบอย่างอันงดงามของการดูแลสุขภาพและการออกกำลังกาย พร้อมรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงการป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง ภายใต้แนวคิด “ออกกำลังเป็นนิสัย ห่างไกลสโตรก” (No Stop No Stroke)
กิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของความร่วมมือระหว่างภาคีภาครัฐและเอกชน ในการยกระดับการรักษาโรคหลอดเลือดสมองในไทย โดยรายได้หลังหักค่าใช้จ่าย 30% จากโครงการนี้มอบให้มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนำไปใช้ในการสนับสนุนการปฎิบัติงานรถรักษาอัมพาตเคลื่อนที่ (Mobile Stroke Unit) เพื่อเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการรักษาโรคหลอดเลือดสมองที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพในพื้นที่ห่างไกล ซึ่งมูลนิธิไทยคมให้การสนับสนุนโครงการรถรักษาอัมพาตเคลื่อนที่ตั้งแต่คันแรก และในอนาคตจะมึรถรักษาอัมพาตเคลื่อนที่ไปประจำที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช 21 แห่งทั่วประเทศ
จากข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุข ปี พ.ศ.2567 ระบุว่า โรคหลอดเลือดสมองเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับ 2 ของประเทศไทย รองจากโรคมะเร็ง โดยมีผู้ป่วยสะสม 358,062 ราย และเสียชีวิตกว่า 39,086 ราย ซึ่งเป็นสัญญาณเตือนถึงความจำเป็นในการป้องกันและเพิ่มการเข้าถึงบริการทางการแพทย์ที่มีคุณภาพ
อย่างไรก็ตาม กิจกรรม “แสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต” จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 11 และได้รับการตอบรับจากประชาชนเป็นอย่างดี โดยในปีนี้มีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมกว่า 368,599 คน ซึ่งนับเป็นจำนวนสูงสุดครั้งหนึ่งของการจัดงาน สะท้อนให้เห็นถึงพลังของคนไทยที่ใส่ใจสุขภาพ และร่วมแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ การออกกำลังกายง่ายๆ ทั้งการเดิน วิ่ง และปั่นจักรยาน จะช่วยให้เรารอดพ้นจากโรคร้ายแรงเหล่านี้ได้ นี่จึงเป็นกิจกรรมเชิงรุก สิ่งสำคัญคือการตื่น รู้ และตระหนักเกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมอง
โดยในพิธีเปิดกิจกรรมได้รับเกียรติจากน.ส.พินทองทา ร่วมถ่ายภาพที่ระลึกกับคณะผู้บริหารศิริราช ในฐานะผู้ร่วมสนับสนุนหลักของโครงการ พร้อมกล่าวถึงเจตนารมณ์ของมูลนิธิไทยคมในการส่งเสริมโอกาสทางสุขภาพให้แก่คนไทยทุกคนอย่างเท่าเทียม ผ่านการสนับสนุนงานวิจัย การพัฒนาทางการแพทย์ และกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง มูลนิธิไทยคมเชื่อมั่นว่า สุขภาพคือพื้นฐานของการพัฒนาคนและประเทศชาติ การที่คนไทยทุกคนสามารถเข้าถึงการรักษาที่มีคุณภาพ ไม่ว่าจะอยู่ในพื้นที่ใดของประเทศ คือสิ่งสำคัญที่เรามุ่งผลักดันผ่านความร่วมมือในโครงการนี้
มูลนิธิไทยคมขอเชิญชวนประชาชนทั่วประเทศร่วมออกกำลังกายเป็นประจำ รับประทานอาหารที่ดี และดูแลสุขภาพจิตใจ เพื่อร่วมกันสร้างสังคมไทยที่แข็งแรง ห่างไกลจากโรคหลอดเลือดสมอง และมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน