อย่างแสบ! รวบเจ้าของ 4 บ่อขยะเถื่อนกลางกรุง รับซื้อมากลบคันละ 60 บ. เหม็นหึ่ง-ฝุ่นคลุ้ง

ตำรวจ ปทส.ลุยจับบ่อขยะเถื่อนกลางกรุง 4 บ่อ รวบผู้ต้องหา 3 ราย หลังชาวบ้านร้องเรียนส่งกลิ่นเหม็นคละคลุ้ง
เมื่อวันที่ 28 มีนาคม พล.ต.ต.เอนก เตาสุภาพ ผบก.ปทส. สั่งการ พ.ต.ท.ธานุพันธ์ สุระสะ สว.กก.1 บก.ปทส. พ.ต.ท.วิทูรปรเมศวร์ หมวดเพชร สว.กก.1 บก.ปทส. พ.ต.ท.วัชระ บุดดีคำ สว.กก.1 บก.ปทส. และ พ.ต.ต.ประดิษฐ์ พรมพาน สว.กก.1 บก.ปทส. นำกำลังเข้าตรวจสอบบ่อขยะผิดกฎหมายในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 4 จุด พร้อมจับกุม นายสมชาย (สงวนนามสกุล) อายุ 54 ปี เจ้าของบ่อขยะบริเวณที่ดินไม่ทราบเลขที่ ตั้งอยู่ที่ ถ.ประชาอุทิศ ซ.ประชาอุทิศ 72 แขวงทุงครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ, นางวรรณี (สงวนนามสกุล) อายุ 39 ปี เจ้าของบ่อขยะที่ดินไม่ทราบเลขที่ ตั้งอยู่ที่ ถ.กาญจนาภิเษก ซ.อนามัยงามเจริญ แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ, นายรัตนะฯ อายุ 34 ปี เจ้าของบ่อขยะ หนองระแหง 4 แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ ส่วน ที่ดินไม่ทราบเลขที่ ตั้งอยู่ที่ ซ.คุ้มเกล้า 28 แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ ซึ่ง นายเอกพันธ์ (สงวนนามสกุล) อายุ 42 ปี เจ้าของไม่ได้อยู่ในพื้นที่
สืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่ บก.ปทส.ได้รับแจ้งจากประชาชนว่า มีบ่อขยะ 4 แห่ง ในพื้นที่ ทุ่งครุ ,บางขุนเทียน, คลองสามวา และลาดกระบัง ลักลอบรับซื้อขยะมูลฝอยเพื่อถมแปลงดิน ก่อนจะใช้ดินถมกลบเมื่อได้ขยะเต็มแปลงเพื่อประหยัดค่าถมดิน ทำให้ส่งกลิ่นเหม็น มีฝุ่นละอองในอากาศรบกวนประชาชน ส่งผลกระทบต่อสุขอนามัยเนื่องจากขยะที่นำมาถมเป็นขยะมูลฝอยและเป็นเศษปูนซึ่งอาจเป็นพาหะนำโรคระบาดในช่วงหน้าร้อนนี้ได้ เจ้าหน้าที่จึงเดินทางไปตรวจสอบสถานที่ได้รับแจ้งทั้ง 4 แห่ง พร้อมจับกุมผู้กระทำความผิดได้ทั้ง 3 รายดังกล่าว
สอบสวนผู้ต้องหาทั้ง 3 รายให้การรับสารภาพว่า รับซื้อขยะมูลฝอยที่มีสิ่งปฏิกูลและเศษปูนจากรถบรรทุกในราคาคันละ 60-100 บาท โดยการรับกำจัดขยะทั้ง 4 แห่ง ดำเนินกิจการโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น จึงแจ้งข้อหา รับกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยโดยผิดกฎหมาย ตาม พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 ซึ่งห้ามมิให้ผู้ใดดำเนินกิจการรับทำการเก็บ ขน หรือกำจัดปฏิกูลหรือมูลฝอย โดยทำเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ผู้ที่ฝ่าฝืนต้องระหว่างโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ก่อนนำตัวผู้ต้องหาทั้ง 3 รายส่ง พนักงานสอบสวน กก.1 บก.ปทส. ดำเนินคดีตามกฎหมาย พร้อมทั้งจะได้ร้องทุกข์กล่าวโทษให้ดำเนินคดี นายเอกพันธ์ (สงวนนามสกุล) อายุ 42 ปี เจ้าของบ่อขยะในพื้นที่ลาดกระบังต่อไป