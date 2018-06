อัพเดต 10 เทคโนโลยีในอนาคต งาน Thailand Tech Show 2018

หากต้องการจะสัมผัสกับสุดยอดของเทคโนโลยีงานในปี 2561 ทุกคนไม่ควรจะพลาดการไปแสวงหาทั้งเรื่องใหม่ และความรู้ที่จะตักตวงได้อย่างมหาศาล ภายในงาน Thai Tech Expo 2018 ที่สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 4-8 กรกฎาคม ที่ EH101-102 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรี วท.กล่าวว่า งานนี้จัดขึ้นเพื่อนำเสนอผลงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) ที่โดดเด่นสอดรับกับการพัฒนาประเทศเข้าสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาล ทั้งนี้ สวทช. ซึ่งเป็นหน่วยงานวิจัยและพัฒนาภายใต้การกำกับของ วท.ได้ร่วมนำผลงานวิจัยและพัฒนาพร้อมใช้ ในรูปแบบผู้ซื้อพบผู้ขาย ร่วมจัดแสดง

ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์

รัฐมนตรี วท.บอกว่า งาน Thailand Tech Show 2018 ครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของนโยบาย เสริมแกร่งธุรกิจด้วยวิทย์และนวัตกรรมŽ โดยจุดเด่นมาก หรือไฮไลต์ของงาน คือ สวทช. จะแสดงผลงานวิจัยของตัวเอง และเครือข่ายพันธมิตรจากทั่วประเทศจำนวน 299 ผลงาน นำเสนอในรูปแบบตลาดเทคโนโลยี ผู้ซื้อพบผู้ขาย สนับสนุนธุรกิจเทคโนโลยี และ Tech Startup เพื่อช่วยผลักดันงานวิจัยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม นำไปสู่การใช้ประโยชน์และสร้างธุรกิจเทคโนโลยีใหม่ๆ

กิจกรรมภายในงานประกอบด้วยงานแสดงผลงานที่น่าลงทุน หรือ NSTDA Investorsž Day ซึ่ง สวทช.และพันธมิตรร่วมกันแสดงผลงานต่อนักลงทุนเพื่อให้เกิดการนำผลงานไปต่อยอดเชิงพาณิชย์ นอกจากนั้นแล้วยังมีการจัดแสดง

ผลงานของ Research Gap Fund และผู้ประกอบการที่ได้รับการสนับสนุน Startup Voucher ภายในงานครั้งนี้ด้วย แสดงให้เห็นว่า งานวิจัยที่ได้ทำไปนั้น วิจัยแล้วเอามาใช้ประโยชน์ได้จริงๆ และมีประโยชน์มากๆ ด้วยŽ นายสุวิทย์กล่าว

งาน Thailand Tech Show สวทช.จัดขึ้นทั้งในกรุงเทพฯ และภูมิภาครวม 11 ครั้งแล้ว โดยครั้งที่ผ่านมาพันธมิตรหน่วยงานวิจัยร่วมกิจกรรม 34 หน่วยงาน จำนวนเทคโนโลยีที่ร่วมแสดง 193 ผลงาน มีผู้ประกอบการแสดงความสนใจจับคู่ขอรับถ่ายทอดเทคโนโลยีจำนวนกว่า 300 คู่ธุรกิจ ปัจจุบันได้ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้วกว่า 38 สัญญา และอยู่ในระหว่างเจรจาอีกจำนวนมาก นอกจากนี้ยังมีผู้สนใจขอรับถ่ายทอดเทคโนโลยีจำนวนมาก ในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม เภสัชภัณฑ์และเครื่องสำอาง วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร ตลอดจนอุตสาหกรรมการเกษตรและประมง เป็นต้น

นอกจากการจัดแสดงผลงาน การจับคู่ธุรกิจ และการจำหน่ายสินค้านวัตกรรมที่เป็นผลมาจากงานวิจัย ในงานนี้ยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจอื่นๆ อาทิ ในวันที่ 5 กรกฎาคม จะเสนอผลงานจัยที่พร้อมถ่ายทอดสู่เชิงพาณิชย์ ในสาขากลุ่มการแพทย์ เครื่องสำอาง และเวชภัณฑ์ กลุ่มเครื่องมือเครื่องจักรและอิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มเกษตร อาหารเครื่องดื่ม โดยเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการที่สนใจได้คุยกับเจ้าของผลงานโดยตรงและจับคู่ธุรกิจร่วมกัน

ที่นักลงทุนไม่ควรพลาด คือ ในวันที่ 6 กรกฎาคม 2561 นำเสนอผลงานที่น่าลงทุนที่สุดประจำปี 2561 (NSTDA Investorsž Day) ซึ่งปีนี้จัดเป็นครั้งเป็นครั้งที่ 9 โดยในปีที่ผ่านมานักลงทุนและผู้ประกอบการให้ความสนใจเข้าร่วมงานกว่า 500 คน และตลอด 8 ครั้งที่จัดมาได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากนักลงทุน ผู้ประกอบการ พร้อมการนำเสนอผลงานเด่นของ สวทช. ทั้งสิ้น 41 ผลงาน มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีแล้ว 13ผลงาน อยู่ระหว่างเจรจาและเตรียมการถ่ายทอดเทคโนโลยีอีก 14 ผลงาน

สำหรับงานในครั้งนี้มีการจัดแสดงผลงาน 299 ผลงาน ทั้งจาก สวทช. และพันธมิตร 45 หน่วยงาน (หน่วยงานวิจัยภาครัฐ 5 สถาบันการศึกษา 28 ราย และหน่วยงานวิจัยบริษัทเอกชน 12 ราย) แบ่งเป็นเทคโนโลยีราคาเดียว 30,000 บาท จำนวน 57 ผลงาน เทคโนโลยีเจรจาเงื่อนไขจำนวน 237 ผลงาน และผลงานเด่น สวทช.จำนวน 5 ผลงาน

ผลงานของ สวทช.ประกอบด้วย 1.สารสกัดจากผลผลิตพลอยได้อุตสาหกรรมเกษตรเพื่อการยับยั้งการก่อเชื้อ (P lignin care) บรรยายโดย ดร.จักรพล สุนทรวราภาส ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) 2.ชีวภัณฑ์กำจัดแมลงศัตรูพืชเพื่อเกษตรปลอดภัย (VipPro) บรรยายโดย ดร.บุญเฮียง พรมดอนกอย ไบโอเทค

3.ระบบอัจฉริยะผ่านไอโอทีเพื่อเฝ้าระวังการเจริญเติบโตของแบคทีเรียและคุณภาพน้ำในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเศรษฐกิจ (AquaGrow) บรรยายโดย นายปณินทร เปรมปรีดิ์ : เนคเทค 4.เตียงนอนแบบมีกลไกช่วยผู้สูงอายุในการลุกนั่งและลุกขึ้นยืน (JOEY- Active Bed) บรรยายโดย ดร.ศราวุธ เลิศพลังสันติ เอ็มเทค และ 5.นวัตกรรมไมโครแคปซูลหลายชั้นกักเก็บสารจำลองแบบเอปิเดอร์มอลโกรทแฟคเตอร์เพื่อใช้เป็นเวชสำอางชะลอวัย (Dream Derma) บรรยายโดย ดร.สรวง สมานหมู่ไบโอเทค

ยังมีผลงานด้านวิทยาศาสตร์ที่เป็นผลงานหน่วยงานพันธมิตรของ สวทช.อีก 7 ผลงาน คือ 1.แผ่นดีเอ็นเอชิพตรวจเชื้อดื้อยา (Zensoray) โดย นายกวิน น้าวัฒนไพบูลย์ มหาวิทยาลัยมหิดล 2.อนุภาคนาโนทองคำ-กรดแกลลิก สำหรับเครื่องสำอาง (Gallic Gold) โดย รศ.ดร.จุรีรัตน์ ดาดวง มหาวิทยาลัยขอนแก่น 3.กรรมวิธีการผลิตเฮมม์คอนกรีตจากแกนเฮมม์ผสมเถ้าถ่านหิน (Hempcrete and Hemp concrete) โดย ผศ.ดร.ธีรวัฒน์ สินศิริ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 4.นวัตกรรมวัสดุก่อสร้างเพื่อชีวิตใหม่จากกัญชง (Hemp for New Live)โดย นายประชุม คำพุฒ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

5.แฮร์นาโนโทนิคบำรุงเส้นผมและหนังศีรษะจากดอกคำฝอยและใบย่านาง (HERBONIC) โดย นายสิทธิพงศ์ สรเดช สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 6.พลาสติกผสมกากกาแฟ โดยนายสุฐพัศ คำไทย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 7.แผ่นดามกระดูกและสกรูทางออร์โธปิดิกส์ประสิทธิภาพสูง (Smart Orthopedic Fixation) โดย รศ.ดร.อนรรฆ ขันธะชวนะ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

อีกไฮไลต์ คือ การบรรยายพิเศษ 10 เทคโนโลยีที่น่าจับตามองสำหรับธุรกิจ บรรยายโดย ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำนวยการ สวทช. ซึ่งจะช่วยให้ผู้ประกอบการและประชาชนที่สนใจทราบแนวโน้ม 10 เทคโนโลยีในช่วง 5-10 ปีข้างหน้า เพื่อเตรียมตัวรับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่อาจะส่งผลถึงการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ สังคมและเศรษฐกิจของประเทศ

สวทช.ยังจัดเสวนาพิเศษเรื่อง Disruptive Technology to Smart Farming เทคโนโลยีพลิกเกษตรไทยเป็นเกษตรอัจฉริยะ : เทคโนโลยีจะช่วยเกษตรกรไทยเพิ่มผลผลิตหรือลดการสูญเสียได้อย่างไร? และ Disruptive Technology : Food for the Future เทคโนโลยีอาหารเพื่ออนาคต : เทคโนโลยีจะช่วยเพิ่มศักยภาพการแข่งขันให้ธุรกิจอุตสาหกรรมอาหารในไทยได้อย่างไร? เพื่อเปิดมุมมองต่อยอดธุรกิจ และเตรียมความพร้อมกับเทคโนโลยีก้าวหน้าในยุค Thailand 4.0 ผ่านมุมมองของผู้บริหารภาคเอกชนด้านวิจัยและวิทยาศาสตร์ ที่จะมาแลกเปลี่ยนมุมมอง ประสบการณ์ พร้อมขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศไทยไปพร้อมๆ กัน

สนใจสามารถลงทะเบียนร่วมงานได้ฟรี ที่ www.nstda.or.th/thailandtechshow