มหกรรมวิทยาศาสตร์ ตะวันออกเฉียงเหนือ ‘นาทีนี้ต้องดิจิทัล-วิทย์สร้างคนแดนอีสาน’

นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) กล่าวว่า เพื่อเป็นการกระจายโอกาสการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของเยาวชนและประชาชนในเขตพื้นที่ภูมิภาคต่างๆ อย่างทั่วถึง จึงได้มอบหมายให้องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) จัดงาน “มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ระดับภูมิภาค” ทั้ง 4 ภูมิภาคขึ้น ได้แก่ ภาคเหนือที่ เชียงใหม่ ภาคใต้ที่สงขลา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ขอนแก่น ระหว่างวันที่ 11-17 กรกฎาคม และภาคกลางที่ประจวบคีรีขันธ์ ระหว่างวันที่ 18-24 สิงหาคม 2561 จะช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมให้แก่เด็กๆ เยาวชนและประชาชนในทุกภูมิภาคได้อย่างทั่วถึง

“ทั้งนี้ตั้งแต่ปี 2549 ที่ วท.เริ่มจัดงานนี้ในส่วนกลาง พบว่ามียอดผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนกว่า 1,106,724 คน เมื่อคิดเป็นร้อยละของผู้เข้าชมจากภูมิภาคต่างๆ แบ่งได้ ดังนี้ ภาคกลางร้อยละ 66.14 ภาคตะวันออกร้อยละ 13.08 ภาคเหนือร้อยละ 10.93 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือร้อยละ 8.53 และภาคใต้ร้อยละ 1.32 ซึ่งจำนวนผู้เข้าชมงานจากภูมิภาคต่างๆ ค่อนข้างน้อยกว่าส่วนกลาง เนื่องด้วยอุปสรรคจากระยะเวลาที่ใช้ในการเดินทางและมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทำให้เกิดความยากลำบากในการมาร่วมงาน” นายสุวิทย์กล่าว

รัฐมนตรี วท.กล่าวว่า จากการจัดงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติระดับภูมิภาค ทั้งภาคเหนือและภาคใต้ที่ผ่านมา ได้รับผลตอบรับจากผู้เข้าร่วมงานเป็นอย่างดียิ่ง และสำหรับที่ จ.ขอนแก่นนี้เป็นการจัดงานมหกรรมวิทย์ภูมิภาค ครั้งที่ 3 ต้องการให้เด็กๆ เยาวชนได้เข้าใจและเห็นถึงความสำคัญในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมอย่างสร้างสรรค์ อันจะช่วยต่อยอดความรู้ด้านสเต็มศึกษา (STEM Education) ให้แก่เด็กๆ และเยาวชน รวมถึงผู้ปกครองได้มองเห็นถึงทักษะสำคัญที่จำเป็นต้องใช้เพื่อประกอบอาชีพในอนาคตอีกด้วย นับเป็นการเสริมสร้างแรงบันดาลใจที่ดีให้แก่เยาวชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้พัฒนาความคิด ความรู้ ความสามารถ และพร้อมเติบโตไปกับการพัฒนาประเทศให้ก้าวไปสู่ศตวรรษที่ 21 เป็น 1 ในนโยบายวิทยาศาสตร์ว่าด้วยเรื่องวิทย์สร้างคน

รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม ปลัด วท.กล่าวว่า การจัดงานครั้งนี้ อพวช.ได้นำนิทรรศการและกิจกรรมที่น่าสนใจมาจัดแสดงคือ นิทรรศการเทิดพระเกียรติ (THE ROYAL PAVILLION) พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” และนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร “พระบิดาแห่งเทคโนโลยีไทยและพระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย” นำเสนอเรื่องราวหลักการทรงงานเพื่อประโยชน์สุขของชาวไทย โดยทรงใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการแก้ปัญหาและพัฒนาประเทศ เกิดเป็นนวัตกรรมหลากหลาย สร้างประโยชน์สุขแก่คนไทยทั้งประเทศ นอกจากนี้ยังมีนิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 ที่ทรงเจริญรอยตามพระบรมราชชนก

ยิ่งไปกว่านั้นยังมีนิทรรศการที่น่าสนใจอื่นๆ อีกมากมายทั้งจากในประเทศและต่างประเทศที่นำมาจัดแสดงให้เยาวชนและประชาชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้สัมผัสโดยเฉพาะ เช่น นิทรรศการนาทีนี้ต้องดิจิทัล (DIGITAL NOW) นำเสนอวิวัฒนาการของเทคโนโลยีดิจิทัลตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน สัมผัสกับความล้ำสมัยของโลกดิจิทัลและหุ่นยนต์อัจฉริยะที่มากความสามารถ นิทรรศการสูงวัยใกล้ตัว (AGING SOCIETY) นำเสนอสถานการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นกับสังคมไทยในปัจจุบันผ่านเครื่องไทม์แมชชีน นำผู้ร่วมกิจกรรมไปสู่โลกแห่งอนาคต สัมผัสกิจกรรมการจำลองเป็นผู้สูงวัยในฐานต่างๆ เพื่อเตรียมความพร้อมและการวางแผนชีวิตในอนาคตทั้งเรื่องสุขภาพและการเงิน นิทรรศการธรรมชาติบันดาลใจ (MOTHER NATURE : INNOVATIVE INSPIRATIONS) นำเสนอแรงบันดาลใจและให้ตัวอย่างวิธีคิดเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมโดยดูแบบอย่างจากธรรมชาติ โดยนำผลงานนวัตกรรมต่างๆ ที่ลอกเลียนธรรมชาติมาจัดแสดง

พลาดไม่ได้กับภาพยนตร์ 4D PANDA ROLLER… JOURNEY TO NEW HOME เปิดประสบการณ์ใหม่และสนุกสนานไปกับเรื่องราวของ “ก้วนก้วน” แพนด้ายักษ์สุดน่ารักกับการผจญภัยครั้งยิ่งใหญ่ เพื่อตามหาป่าไผ่แห่งใหม่ บนเส้นทางที่ต้องฝ่าฟันอุปสรรคร่วมไปกับเหล่าผองเพื่อน นิทรรศการจากสิ่งประดิษฐ์สู่วิถีคิดนวัตกรรม (MAKER SPACE:FROM MAKER TO INNOVATOR) กิจกรรมส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยการลงมือทำและสร้างแรงบันดาลใจสู่การเป็นนักประดิษฐ์คิดค้นนวัตกรรมใหม่

อีกหนึ่งไฮไลต์สำคัญของงานครั้งนี้คือ นิทรรศการนวัตกรรมและเทคโนโลยีภูมิปัญญากรีก (THE HIGH-TECH INVENTIONS OF THE ANCIENT GREEK EXHIBITION) จากประเทศกรีซ นำเสนอนวัตกรรมที่เหนือชั้นของโลกโดยเป็นต้นแบบในการคิดค้นสิ่งประดิษฐ์อันน่าทึ่ง ถูกพัฒนาจากยุคสู่ยุคจนมาเป็นนวัตกรรมที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน นอกจากนี้ยังมีหน่วยงานพันธมิตรหลายหน่วยงานร่วมกันจัดแสดงนิทรรศการและกิจกรรมส่งเสริมความรู้อีกมากมาย

งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ จ.ขอนแก่น จัดขึ้นระหว่างวันที่ 11-17 กรกฎาคม 2561 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น KICE โดยนักเรียน เยาวชน และผู้สนใจสามารถเข้าชมงานได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ