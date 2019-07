รัฐมนตรี อว. มอบรางวัล 5 สตาร์ทอัพไทย

“สุวิทย์” มอบรางวัล 5 สตาร์ทอัพไทย

วันที่ 25 กรกฎาคม สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(อว.) เป็นประธานในงานพิธีมอบรางวัล PM Award: National Startup 2019 จัดโดย สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ(สนช.) ซึ่งมีสตาร์ทอัพ บริษัทและบุคคลเข้ารับรางวัล 5 ประเภท แสดงถึงศักยภาพของสตาร์ทอัพที่พร้อมเติบโตสู่ตลาดโลก สำหรับ ผู้ได้รับรางวัล Prime Minister Award: National Startup 2019 มี 5 ราย ประกอบด้วย 1.”Local alike” คว้ารางวัล Startup of the year ในฐานะสตาร์ทอัพในสาขาธุรกิจเป้าหมายที่มีศักยภาพในการเติบโตสูง ตลอดจนมีส่วนส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาระบบนิเวศของสตาร์ทอัพที่ดำเนินธุรกิจในประเทศไทย โดยมีสัดส่วนผู้ถือหุ้นเป็นคนไทยมากกว่าร้อยละ 50 และมีธรรมมาภิบาลในการดำเนินธุรกิจที่ดี 2.”aCommerce” คว้ารางวัล Global Tech Startup of the year ในฐานะเป็นสตาร์ทอัพในสาขาธุรกิจเป้าหมายที่เริ่มต้นธุรกิจในประเทศไทยจนสามารถเติบโต ขยายธุรกิจในต่างประเทศได้ โดยมีศักยภาพในการเติบโตสูงและสร้างความเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นอย่างน้อย

3.น.ส.ณิชาภัทร อาร์ค และ น.ส.มนธิดา แมคคูล คว้ารางวัล Evangelist of the year โดยทั้ง 2 คนได้รับรางวัลในฐานะเป็นบุคคลต้นแบบที่มีศักยภาพในการพัฒนาธุรกิจ มีส่วนส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาระบบนิเวศของสตาร์ทอัพ อีกทั้ง ยังสามารถยกระดับการเติบโตระบบนิเวศของสตาร์ทอัพในประเทศไทยมุ่งสู่ระดับสากลได้ 4.”Add Ventures” คว้ารางวัล Investor of the year ในฐานะบริษัทร่วมลงทุนที่มีศักยภาพในการสร้างการเติบโตให้กับบริษัทสตาร์ทอัพ มีส่วนสนับสนุนการพัฒนาระบบนิเวศของสตาร์ทอัพ และการลงทุนนั้นสามารถสร้างผลกระทบต่อระบบนิเวศของสตาร์ทอัพในระดับประเทศ และ 5. “ธนาคารออมสิน” คว้ารางวัล Best Brotherhood of the year ในฐานะเป็นองค์กรขนาดใหญ่ที่มีศักยภาพในการช่วยเสริมสร้างการเติบโตให้กับกลุ่มบริษัทสตาร์ทอัพ มีส่วนส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาระบบนิเวศของสตาร์ทอัพในไทย ให้พัฒนาและยกระดับการเติบโต ตลอดจน สร้างช่องทางขยับขยายจากตลาดไทยไปสู่ตลาดระดับโลก

นายสุวิทย์ กล่าวว่า รางวัล Prime Minister Award: National Startup 2019 เป็นรางวัลที่มอบให้แก่สตาร์ทอัพ เพื่อประกาศเกียรติคุณและเชิดชูเกียรติแก่สตาร์ทอัพ มีหลักเกณฑ์การพิจารณาคือ จะต้องสร้างผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย, มีส่วนร่วมสนับสนุนการพัฒนาประชาคมสตาร์ทอัพของไทย ,ผลิตภัณฑ์ บริการ รูปแบบธุรกิจมีความเป็นนวัตกรรม,ความสามารถของผู้ก่อตั้งและทีมงาน, และศักยภาพในการเติบโต