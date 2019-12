ธรณ์ แจง ถึงเป็น โรนัน ก็ไม่ควรเชือด ชี้ สัตว์หายากพอกับฉลามวาฬ

เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อ Antonio Giurlanda ได้โพสต์ข้อความว่า “This is what I think it is? They really can sell it? koh Samui today” พร้อมรูปภาพปลาชนิดหนึ่งที่ถูกตัดส่วนหัวออกไป ลำตัวมีลายจุดสีขาวซึ่งมีความคล้ายคลึงกับฉลามวาฬ และภายหลังจากที่มีการเผยแพร่ข้อมูลนี้ออกไป ก็มีผู้เข้ามาแสดงความคิดเห็นและแชร์เป็นจำนวนมาก

ผู้สื่อข่าวจึงติดต่อสอบถามไปทาง ผศ.ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ รองคณบดีคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์(มก.) และผู้เชี่ยวชาญด้านทะเล เพื่อสอบถามถึงข้อมูลของปลาชนิดนี้

ผศ.ธรณ์ กล่าวว่า ปลาในภาพที่ปรากฎมีความคล้ายกับฉลามวาฬ แต่หากสังเกตข้อแตกต่าง จะพบว่าปลาชนิดนี้เป็นปลาโรนัน ซึ่งในด้านกฎหมายพระราชบัญญัติ(พ.ร.บ.)คุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2562 สามารถจำหน่ายได้โดยไม่ผิดกฎหมาย แต่ด้านของระบบนิเวศน์ปลาโรนันเป็นปลาที่หายากแล้ว พร้อมทั้งยังเคยผลักดันปลาชนิดนี้เข้าสู่ พ.ร.บ.คุ้มครองสัตว์ป่า แต่ยังไม่สำเร็จ มีเพียงแต่ปลาโรนินที่มีลักษณะคล้ายกัน ซึ่งถูกจัดอยู่ใน พ.ร.บ.คุ้มครองสัตว์ป่าแล้ว อย่างไรก็ตาม แม้ว่าโนนัน จะไม่ใช่สัตว์คุ้มครอง แต่ก็หายากพอกับ โรนิน และฉบาทมวาฬ

ในวันเดียวกันนั้น ผศ.ธรณ์ ได้โพสต์รูปภาพและอธิบายถึงข้อแตกต่างระหว่างฉลาดวาฬและปลาโรนัน ผ่านเฟซบุ๊ก Thon Thamrongnawasawat ความว่า

“ใกล้สิ้นปี แต่เพื่อนธรณ์ส่งภาพนี้มารัวๆ ถามว่าใช่ฉลามวาฬหรือไม่ ? คำตอบคือไม่น่าใช่ครับ เป็นโรนันมากกว่าสังเกตกระโดง 2 อัน ที่ผมจุดสีแดงไว้ เหมือนกับโรนัน นอกจากนี้ ฉลามวาฬยังมีสันข้างตัว ในภาพไม่มีอีกอย่าง ในภาพตัวเล็ก หากเป็นฉลามวาฬ ต้องเป็นลูกเพิ่งเกิดจริงๆ เมืองไทยไม่มีรายงานตัวแค่นี้ครับ

ปัจจุบัน กฎหมายไทยยังไม่คุ้มครองโรนัน แม้เป็นปลาหายากก็ยังขายได้ อย่างไรก็ตาม โรนันถือเป็นปลาถูกคุกคามอย่างหนัก โดยเฉพาะการประมงจากเรืออวนลาก เราเคยพยายามผลักดันให้เป็นสัตว์คุ้มครอง เพราะถูกคุกคาม และเป็นปลาหายาก เพิ่มมูลค่าสูงมากการท่องเที่ยวดำน้ำ แต่ยังไม่สำเร็จ ได้มาแค่โรนิน

แต่ก็ยังไม่เลิก คงต้องพยายามกันต่อไป เป็นอีกความหวังที่จะหาทางลองอีกครั้งในปี 63 ครับ” ผศ.ธรณ์ระบุ

ขอบคุณ ภาพจากเฟชบุ๊ก Antonio Giurlanda