ก.แรงงานเล็งพัฒนาคน เน้นคุม ‘หุ่นยนต์’ ทำงาน

เมื่อวันที่ 4 มีนาคม น.ส.อำพันธ์ ธุววิทย์ รองปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “การขับเคลื่อนนโยบายเพื่อพัฒนาแรงงานแห่งอนาคต” ระหว่างเป็นประธานเปิดการสัมมนาทางวิชาการด้านแรงงาน เรื่อง “อนาคตแรงงานไทยในทศวรรษหน้า: The Future of Thai labour in the next decade” ที่โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ กรุงเทพมหานคร ว่า ในปี 2563 รัฐบาล โดยกระทรวงแรงงานตระหนักถึงปัญหาด้านแรงงานของประเทศไทย จึงพัฒนาศักยภาพคน และเตรียมความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีและการใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ทั้งนี้ได้มีการกำหนดแผนงานโครงการเพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะ และสมรรถนะแรงงานไทยให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี มีสมรรถนะและรายได้ตามมาตรฐานฝีมือแรงงานสู่สากล เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านอุตสาหกรรมแห่งอนาคต รวมถึงเตรียมความพร้อมแรงงานใหม่และผู้ว่างงานให้สามารถเข้าสู่ตลาดแรงงานได้อย่างมีศักยภาพ นอกจากนี้ ยังได้ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจ โดยการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบกิจการและแรงงานนอกระบบ ส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระให้แก่สตรี เยาวชน คนพิการ และผู้สูงอายุ เพื่อพัฒนาระบบและรูปแบบของการพัฒนาฝีมือ สำหรับแรงงานกลุ่มแรงงานนอกระบบ กลุ่มเฉพาะผู้ประกอบกิจการใหม่ หรือ สตาร์ท อัพ และวิสาหกิจชุมชน

“การดำเนินการต่างๆ เป็นการพัฒนากำลังแรงงานของประเทศ เพื่อให้เกิดความแน่ใจว่าจะสามารถก้าวทันกับยุคดิจิทัล เมื่อหุ่นยนต์จะเข้ามาทดแทนการทำงานด้วยกำลังคน เราจะปรับบทบาทเป็นผู้ควบคุมหุ่นยนต์มากกว่าที่จะถูกหุ่นยนต์แทรกตัว ก้าวเข้ามาเป็นตัวกำลังหลักในตลาดแรงงานอย่างที่หลายภาคส่วนกำลังกังวลกันอยู่ทุกวันนี้” น.ส.อำพันธ์ กล่าว

