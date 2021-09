“The1” จับมือ “รพ.บํารุงราษฎร์” มอบสิทธิพิเศษสมาชิกจองวัคซีนทางเลือก Moderna

รายงานข่าวจาก กลุ่มเซ็ฯทรัลแจ้งว่า The 1 ได้ร่วมกับ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ส่งมอบความห่วงใยด้านการดูแลสุขภาพและเข้าถึงบริการทางการแพทย์ของสมาชิก The 1 ร่วมยกระดับประสบการณ์ Omni-channel อำนวยความสะดวกลูกค้าในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 เพื่อมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดและเป็นส่วนหนึ่งในทุกแง่มุมการใช้ชีวิตทุกๆ วัน ซึ่งรวมถึงบริการด้านสุขภาพที่สมาชิกให้ความสำคัญ The 1 จึงได้จับมือเป็นพันธมิตรกับโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ มาอย่างยาวนาน เพื่อคัดสรรบริการและสิทธิประโยชน์ที่ตรงใจให้กับสมาชิก The 1 มาอย่างต่อเนื่อง และล่าสุดได้อำนวยความสะดวกให้สมาชิกสามารถสะสมและแลกคะแนน The 1 ผ่านช่องทางเว็บไซต์ของโรงพยาบาลได้แล้ว เพิ่มเติมจากการทำธุรกรรมที่เคาน์เตอร์โรงพยาบาลและศูนย์ฯไวทัลไลฟ์ ของโรงพยาบาลฯ

โดยสมาชิก The 1 ที่เป็นลูกค้าปัจจุบันของโรงพยาบาลฯ จะได้รับ 1 คะแนน ทุกการใช้จ่าย 70 บาท และสามารถใช้คะแนน The 1 เพื่อแลกรับเป็นส่วนลดแทนเงินสดบนแอป The 1 ขั้นต่ำในอัตรา 900 คะแนน ต่อส่วนลด 100 บาท พิเศษ! สำหรับลูกค้าใหม่ของโรงพยาบาลฯ จะได้รับ 1 คะแนน The 1 สะสมที่อัตรา 25 บาท ของการใช้จ่ายในครั้งแรก ในทุกช่องทางทั้งออนไลน์และออฟไลน์ และลูกค้า The 1 ยังได้รับสิทธิประโยชน์ด้านสุขภาพที่คุ้มค่ายิ่งกว่า ตลอดทั้งปี อาทิ ส่วนลดค่าห้องพัก, ค่ายา, แพ็คเกจตรวจสุขภาพ อาทิ แพ็คเกจตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก, แพ็คเกจผ่าตัดต้อกระจก, กิจกรรมบำบัด ฯลฯ ซึ่งถูกรวบรวมไว้ครบจบบนแอป The 1 ในที่เดียว

นอกจากนี้ ด้วยความห่วงใยในสุขภาพของสมาชิกในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ได้เปิดให้จองวัคซีนทางเลือก Moderna Generation 1 Lot 2 ผ่านทางเว็บไซต์โรงพยาบาล https://bit.ly/3kiThjM ในราคาเข็มละ 1,650 บาท (วัคซีนมีจำนวนจำกัด กำหนดให้จองไม่เกิน 10 โดส ต่อ 1 การซื้อ) พิเศษ! เฉพาะสมาชิก The 1 จะได้รับคะแนน The 1 ตามอัตราที่กำหนด เมื่อจองซื้อวัคซีน พร้อมรับบัตรของขวัญแทนเงินสด “2022 Moderna New Year Gift Card” ครอบคลุมทั้งส่วนลดและสิทธิพิเศษมากมาย รวมมูลค่ากว่า 8,110 บาท โดยทางโรงพยาบาลฯ คาดว่าจะเริ่มทยอยรับมอบวัคซีนได้ตั้งแต่ไตรมาสที่ 1 ถึงไตรมาสที่ 2 ของปี 2565 ส่วนเงื่อนไขการเข้ารับบริการเป็นไปตามที่โรงพยาบาลกำหนด กรุณาตรวจสอบเงื่อนไข และข้อกำหนดต่าง ๆ ก่อนจองวัคซีน

ติดตามรายละเอียดสิทธิประโยชน์และโปรโมชั่นพิเศษจากโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ที่แอปพลิเคชั่น The 1 ได้ตลอดทั้งปี หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแพ็กเกจสุขภาพและการเข้ารับบริการได้ที่โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ โทร. 1378 หรือ 02-066-8888 ดาวน์โหลดแอป The 1 เพื่อติดตามข่าวสาร โปรโมชั่นและสิทธิพิเศษต่างๆ ได้ทั้งบน App Store, Play Store และ HuaweiAppGallery https://go.the1.co.th/UohD/78f4c04