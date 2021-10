รมว.สุชาติ สั่งเร่งช่วยเยียวยาจิตใจ ครอบครัวแรงงานไทยตกตึกดับในไต้หวัน

วันที่ 22 ตุลาคม 2564 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า วันที่ 21 ตุลาคม 2564 เวลา 15.30 น. กระทรวงแรงงาน ได้รับรายงานจากสำนักงานแรงงาน ณ กรุงมะนิลา (ส่วนที่ 2) เกาสง ว่า นายนิมิตร คณาโจด อายุ 32 ปี ภูมิลำเนา จ.ชัยภูมิ เป็นแรงงานไทยที่เดินทางไปทำงานไต้หวันกับบริษัท HER CHERNG SANITARY CO., LTD. (ประเภทผลิตเครื่องสุขภัณฑ์) เมืองจางฮั่ว จัดส่งโดยบริษัทจัดหางานไทยชื่อ BANSING MANPOWER CO.,LTD. และบริษัทจัดหางานในไต้หวัน SOON LI DEVELOPMENT INC. พลัดตกจากชั้น 11 ของอาคารกั๋วเฉิง ยูเอฟโอ เลขที่ 12 ถนนฟู่ชิง เขตเฉียนเจิ้ง เมืองเกาสง ซึ่งเป็นที่ตั้งของสำนักงานแรงงาน ณ กรุงมะนิลา (ส่วนที่ 2) เกาสง โดยเมื่อเวลา 11.15 น. นายนิมิตร ได้เดินทางไปที่สำนักงานแรงงานฯ เพื่อขอความช่วยเหลือ แจ้งว่า มีคนจะตามฆ่า จึงไม่เข้าไปทำงานโรงงาน และมีความประสงค์จะเดินทางกลับไทย โดยสำนักงานแรงงานฯ ได้ดูแลจัดหาอาหารและเครื่องดื่มแก่นายนิมิตร เพื่อให้ผ่อนคลายความเครียด ต่อมาเวลา 14.20 น. นายนิมิตรได้พลัดตกจากอาคารดังกล่าวจนเสียชีวิต

นายสุชาติ กล่าวว่า มีความห่วงใยและแสดงความเสียใจกับครอบครัวของนายนิมิตร และมอบหมายให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน จ.ชัยภูมิ ลงพื้นที่พบครอบครัวของนายนิมิตรเพื่อให้กำลังใจและชี้แจงสิทธิประโยชน์อันพึงได้รับของนายนิมิตรทราบ พร้อมทั้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลติดตามสิทธิประโยชน์แก่ครอบครัวนายนิมิตรให้ครบถ้วน โดยเบื้องต้นทายาทจะได้รับเงินกองทุนประกันภัยแรงงานไต้หวันเป็นค่าจัดการศพ 5 เดือนของอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ หรือประมาณ 120,000 เหรียญไต้หวัน (ประมาณ 143,800 บาท) ทั้งนี้ นายนิมิตรฯ เป็นสมาชิกกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ กรมการจัดหางาน ซึ่งกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศจะพิจารณาให้ความช่วยเหลือต่อไป

นอกจากนี้ รัฐมนตรีว่ากระทรวงแรงงาน กล่าวว่า ยังได้กระชับให้สำนักงานแรงงานในต่างประเทศ หมั่นตรวจเยี่ยมแรงงาน ดูแลเฝ้าระวังและให้การช่วยเหลือแรงงานที่ทำงานอยู่ต่างประเทศอย่างใกล้ชิดด้วย