เครือข่ายอากาศสะอาดลุยยื่น 26,500 ชื่อเสนอร่างเข้าสภา ขออย่าปัดตก

เมื่อวันที่ 21 มกราคม ที่อาคารรัฐสภา ตัวแทนเครือข่ายอากาศสะอาดประเทศไทย นำโดย รศ.ดร.คนึงนิจ ศรีบัวเอี่ยม อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้ร่วมก่อตั้งเครือข่ายอากาศ

สะอาดฯ ได้รวบรวมรายชื่อประชาชน 26,500 รายชื่อยื่นต่อรัฐสภา โดยมีน.ส.ผ่องศรี ธาราภูมิผู้เชี่ยวชาญประจำตัวสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นตัวแทนรับรายชื่อผู้เสนอร่างพระราชบัญญัติกํากับดูแลการ

จัดการอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพแบบบูรณาการ พ.ศ. …”

โดยร่างพ.ร.บ. นี้กำหนดว่า ประชาชนมีสิทธิที่จะรู้ว่ามีอะไรในอากาศที่เราไม่ควรหายใจเข้าไป กฎหมายจะสร้างให้เกิดระบบในการที่เราจะรู้ว่าอากาศที่เราหายใจมีมลพิษ แหล่งมลพิษอยู่ตรงไหนบ้าง เมื่อรู้ข้อมูลว่ามีใครมาทำลายสิทธิเรา แล้วพบว่ารัฐไม่ทำหน้าที่ ละเลย เพิกเฉย ร่าง พ.ร.บ. นี้ให้อำนาจเราที่จะฟ้องเอาผิดเจ้าหน้าที่รัฐได้ ร่าง พ.ร.บ. อากาศสะอาดฉบับนี้ยังมีกลไกสำคัญอย่างเช่น คณะกรรมการร่วมอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพ ซึ่งต้องมีสัดส่วนจากประชาชนครึ่งหนึ่ง ขณะที่ฝั่งธุรกิจที่เป็นผู้ปล่อยมลพิษมีที่นั่งในคณะกรรมการไม่เกิน 1 ใน 3 โดยการดำเนินงานจะไม่เป็นภาระต่องบประมาณแผ่นดิน เนื่องจากมีเครื่องมือและมาตรการทางเศรษฐศาสตร์อื่นๆ ร่วมด้วย เช่น กองทุน ภาษีค่าธรรมเนียม เน้นการปรับพฤติกรรมผู้ปล่อยมลพิษเพื่อจัดการปัญหาฝุ่นพิษอย่างยั่งยืน

นอกจากนี้ ตัวแทนเครือข่ายอากาศสะอาดยังให้ข้อมูลอีกว่า Dr. David Boyd เดวิด บอยด์ ผู้รายงานพิเศษแห่งสหประชาชาติด้านสิทธิมนุษยชนและสิ่งแวดล้อม (the UN Special Rapporteur on human rights and the environment) และรองศาสตราจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ นโยบายและความยั่งยืน มหาวิทยาลัยบริติช โคลอมเบียได้ส่งสารมายังรัฐบาลไทย เพื่อขอให้พิจารณาร่าง พ.ร.บ. อากาศสะอาด ของเครือข่ายอากาศสะอาด ความว่า

‘ผมขอเรียกร้องไปยังรัฐบาลไทย โปรดยอมรับและประกาศใช้พระราชบัญญัติอากาศสะอาดฉบับนี้ที่ยกร่างโดยเครือข่ายอากาศสะอาด ประเทศไทย ซึ่งเป็นกฎหมายที่ยอดเยี่ยม และจะสามารถแก้ปัญหามลพิษทางอากาศที่ประชาชนไทยกำลังทนทุกข์อยู่ในขณะนี้ได้อย่างแน่นอน’