อัศวิน ปลื้ม ผู้อ่านนิตยสารท่องเที่ยวดัง โหวต กรุงเทพฯ เมืองที่นักท่องเที่ยวชอบที่สุด

กรุงเทพฯ ขึ้นแท่นเมืองที่นักท่องเที่ยวชื่นชอบมากที่สุด

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) เปิดเผยว่า ตามที่นิตยสาร DestinAsian ซึ่งเป็นนิตยสารท่องเที่ยวชั้นนำ ได้จัดงาน Readers’ Choice Awards เพื่อจัดอันดับความเป็นเลิศในภาคการท่องเที่ยวในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกต่อเนื่องมากว่า 10 ปี โดยตัดสินจากผลโหวตของผู้อ่านทั่วโลก ซึ่งผู้อ่านจะลงคะแนนในหมวดหมู่ต่างๆ อาทิ เมืองและเกาะ (Best Cities & Islands) สนามบิน และสายการบิน Best Airports & Airlines และสายการเดินเรือ (Best Cruise Lines) ระหว่างเดือนกันยายน ถึงธันวาคม 2564 สำหรับในปีนี้ นิตยสาร DestinAsian ได้ประกาศผลการคัดเลือกของผู้อ่าน (Reader’s Choice Awards 2022) เมืองที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกชื่นชอบมากที่สุด (Best City) ในการท่องเที่ยวเอเชียแปซิฟิก โดยกรุงเทพมหานครได้รับคัดเลือกให้เป็นอันดับ 1 เมืองที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกชื่นชอบมากที่สุด (Best City) รองลงมาคือ สิงคโปร์ โตเกียว ฮ่องกง และโซล ตามลำดับ ทั้งนี้ กรุงเทพมหานครได้รับเลือกอันดับ 1 มาแล้วเมื่อปี 2020

“รางวัลเมืองที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกชื่นชอบมากที่สุด ถือเป็นความภาคภูมิใจของชาวกรุงเทพฯ ทุกคน แสดงให้เห็นถึงความร่วมมือร่วมใจกันของประชาชน ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐ เอกชนและผู้ประกอบการในพื้นที่ ในการดูแลอำนวยความสะดวก ให้การช่วยเหลือและดูแลนักท่องเที่ยวในขณะที่เข้ามาท่องเที่ยว ณ กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้หากภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิค-19) คลี่คลาย เชื่อว่าจะมีนักท่องเที่ยวจากหลายมุมโลกเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวยังประเทศไทย และมีโอกาสเข้ามาพำนักในกรุงเทพฯ มากขึ้น จึงขอให้ชาวกรุงเทพฯ ร่วมกันเป็นเจ้าบ้านที่ดี รวมทั้งปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ตามที่ภาครัฐประกาศอย่างเคร่งครัด เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยวและสร้างความปลอดภัยให้แก่ตนเองด้วย” พล.ต.อ.อัศวิน กล่าว