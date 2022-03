ทส. -ทีเค.ปาร์ค เพิ่มช่องทางแหล่งเรียนรู้สิ่งแวดล้อม ด้วยห้องสมุดมีชีวิต ประยุกต์ใช้ ชีวิตประจำวัน

เมื่อวันที่ 22 มี.ค.2565 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม(สส.) ร่วมกับสถาบันอุทยานการเรียนรู้ สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) และ 15 หน่วยงานภายใต้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(ทส.) จัดกิจกรรมและนิทรรศการ Next Normal for Better Green เปิดโลกองค์ความรู้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ ลานสานฝัน อุทยานการเรียนรู้ TK Park ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 8 ระหว่างวันที่ 22 – 27 มีนาคม 2565

นายวรพล จันทร์งาม รองอธิบดี สส. กล่าวว่า ปัจจุบัน ปัญหาด้านความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมได้ขยายวงกว้าง เป็นปัญหาระดับนานาชาติและระดับโลก เช่น ปัญหาภาวะโลกร้อน ปัญหาขยะล้นเมือง ปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ การหายไปและลดลงของความหลากหลายทางชีวภาพ รวมทั้งปัญหาที่ได้เริ่มใกล้เข้าหาตัวเรามากยิ่งขึ้น

สส.ร่วมกับสถาบันอุทยานการเรียนรู้ สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) จัดกิจกรรมและนิทรรศการ Next Normal for Better Green ทั้งเด็ก เยาวชน และประชาชนที่สนใจทั่วไปที่เข้ามาร่วมงานจะได้รับรู้ข้อมูล เนื้อหา สาระ และองค์ความรู้ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ทั้งเรื่องภาวะโลกร้อน การจัดการขยะ ความหลากหลายทางชีวภาพ และเรื่องฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 รวมทั้งการได้รับข้อมูลองค์ความรู้จากหนังสือดิจิทัล E-Book ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผ่านแอปพลิเคชันห้องสมุดกรีนดิจิทัล (Green Digital Library) จะนำความรู้และความเข้าใจด้านสิ่งแวดล้อมไปใช้ประโยชน์ ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน และนำไปสู่การสร้างความตระหนักและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมต่อไป

นายอุบล มุสิกวัตร ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การมอบหนังสือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ของหน่วยงานภายใต้สังกัด ทส.จำนวน 323 เล่ม ให้กับสถาบันอุทยานการเรียนรู้ สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) สำหรับบริการและเผยแพร่สำหรับประชาชน การจัดแสดงนิทรรศการความรู้เรื่องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วยความรู้เรื่องการจัดการขยะ ภาวะโลกร้อน ความหลากหลายทางชีวภาพ ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 กิจกรรมเชิญชวนดาวน์โหลด E – Book ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผ่านแอปพลิเคชันห้องสมุดกรีนดิจิทัล (Green Digital Library) กิจกรรม Young Global Citizen สนทนาภาษารักโลก รวมทั้งกิจกรรมการเล่นเกมต่าง ๆ เพื่อรับแลกของรางวัล รวมทั้งการเสวนา 2 หัวข้อ ได้แก่ “คุยสบายๆ สไตล์คนรุ่นใหม่ที่โลกจะไม่ร้อน” และหัวข้อ “จิบน้ำชาสบาย ๆ ตอบโจทย์ปัญหาคนเมืองกับฝุ่น PM 2.5”