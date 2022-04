พนง.บริการ จ่อขึ้นค่าแรง เป็น 2 เท่าของนักการเมือง ดีเดย์วันแรงงาน ชี้ 555 วันถูกสั่งปิดไร้เยียวยา

พนง.บริการ ผุดแคมเปญขึ้นค่าแรง เป็น 2 เท่าของนักการเมือง-ขรก. ชี้ 555 วัน ถูกสั่งปิดไร้เยียวยา ดีเดย์ 1 พ.ค. วันแรงงาน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า มูลนิธิเอ็มพาวเวอร์ ได้ออกแถลงการณ์ เนื่องในวันแรงงานสากล 1 พฤษภาคม โดยมีใจความสำคัญในแถลงการณ์ระบุว่า กลุ่มพนักงานบริการหรือมูลนิธิเอ็มพาวเวอร์ ที่ทำกิจกรรมสิทธิ์ของพนักงานบริการ โดยมีสมาชิกในกลุ่ม คือ คนทำงานบริการในสถานบริการ บาร์ คาราโอเกะ อะโกโก้ อาบอบนวด นวดสปา และคนทำงานในพื้นที่อิสระ รวมไปถึงบนแพลตฟอร์มออนไลน์ พนักงานบริการทำกิจกรรมเพื่อให้เรามีคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในการทำงาน และได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายแรงงาน ได้รับสิทธิ ไม่ถูกเลือกปฏิบัติและตีตรา

ทั้งนี้ เป็นเวลากว่า 555 วัน ที่ถูกสั่งปิด นับตั้งแต่ปี 2563 จนถึงปัจจุบัน สถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ตั้งแต่มกราคม ปี 2563 จนกระทั่งปัจจุบัน มีการเยียวยาจากภาครัฐที่พนักงานบริการไม่สามารถเข้าถึงได้ทั้งหมด 120 วัน ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจประเทศไทย ทำให้ธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กที่ต้องปิดตัวลง ถูกไล่ออก เกิดภาวะตกงานทั่วประเทศ

อีกทั้งการบริหารจัดการแก้ไขของรัฐบาลที่ไม่มีประสิทธิภาพและล่าช้า แม้ว่ารัฐบาลจะได้ออกมาตรการต่างๆ มาช่วยเหลือประชาชน เช่น โครงการเราชนะ เราไม่ทิ้งกัน เรารักกัน หรือเงินช่วยเหลือจากประกันสังคม ซึ่งพบว่าเงินเยียวยาไม่เพียงพอ ไม่ทั่วถึง บางมาตรการก็เข้าไม่ถึงโดยเฉพาะพนักงานบริการที่ไม่มีประกันสังคม มีถึง 95% รวมไปถึงพนักงานบริการที่เป็นแรงงานข้ามชาติหรือชาติพันธุ์

ผลกระทบที่เกิดกับพนักงานบริการที่มีมาอย่างยาวนานและต่อเนื่อง คือ ตกงานไม่มีรายได้ จากการถูกสั่งปิดร้าน มีภาระค่าใช้จ่าย ทำให้เป็นหนี้สินเพิ่มขึ้น อีกทั้งรัฐมีคำสั่งให้ปิดสถานบริการจนถึงปัจจุบัน แต่การเยียวยาที่ไม่เพียงพอ รัฐบาลไม่มีแนวทางช่วยเหลือและแก้ปัญหาอย่างชัดเจน เสียงจากพนักงานบริการ “ไม่รู้จะได้กลับมาทำงานได้เมื่อไร ไม่มีเงินเยียวยา เงินเก็บหมดไปหนี้สินเพิ่มพูน” เห็นชัดว่ารัฐบาลไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้เลยซึ่งถือว่าเป็นการทำงานที่ผิดพลาด ความล่าช้าของรัฐบาล ไม่เพียงส่งผลกระทบกับพนักงานบริการเพียงคนเดียวเท่านั้นแต่ยังส่งผลกระทบไปถึงครอบครัวของพนักงานบริการ ซึ่งพนักงานบริการ 80% เป็นแม่ เป็นหลักของครอบครัวซึ่งต้องดูแลคนในครอบครัว

กลุ่มพนักงานบริการยื่นหนังสือเรียกร้องถึงรัฐบาลในการเยียวยาครั้งล่าสุดที่หน้าทำเนียบรัฐบาล ในวันที่ 22 ธันวาคม 2564 โดยมี ตัวแทนของพนักงานบริการ ที่ทำงานในสถานบริการ อาทิ อาบอบนวด อะโกโก้ บาร์ คาราโอเกะ นวดสปา และพนักงานบริการอิสระออนไลน์ เรียกร้องให้รัฐบาลได้ฟังเสียงเรา รวมไปถึงส่ง “รองเท้าส้นสูง” รองเท้าที่ใส่ทำงานซึ่งถือเป็นตัวแทนพนักงานบริการให้กับรัฐบาล เพื่อติดตาม ทวงถาม ให้รัฐบาลเร่งดำเนินการชดเชยให้กับพนักงานบริการตามข้อเรียกร้องดังกล่าวโดยเร่งด่วน และมีแนวทางแก้ไขปัญหาที่เป็นรูปธรรมที่ชัดเจนโดยเร็วที่สุด

ภาพที่ทุกคนเห็นมาตลอดและทราบดีว่าธุรกิจการท่องเที่ยวและงานบริการถือว่าเป็นหนึ่งในรายได้สำคัญของประเทศไทยมาตลอด งานวิจัยในหลายสำนักที่นำเสนอว่า ธุรกิจบริการทางเพศ สร้างรายได้ ปีละ 1.2-4 แสนล้านบาท เพียง 1% จากรายได้เป็นเงินกว่า 4 พันล้านบาท ซึ่งสามารถนำมาเยียวยาพนักงานบริการที่เป็นแรงงานขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่สร้างรายได้เข้าประเทศ แต่ในทางตรงข้าม พนักงานบริการกลับไม่ถูกยอมรับการเป็นแรงงาน ถูกทำให้เป็นอาชญากรจากกฎหมาย ตั้งใจมองไม่เห็น ทิ้งพนักงานบริการไว้ข้างหลัง

วันที่ 1 พฤษภาคม เป็นวันแรงงานสากล และเราในฐานะแรงงานหนึ่งในวงล้อเศรษฐกิจของประเทศ ในยุคข้าวยากหมากแพงที่ทุกอย่างขึ้นราคา เราเองก็ขอประกาศขึ้นค่าแรงของพวกเราเป็นสองเท่าสำหรับนักการเมือง และข้าราชการไทย เพราะเงินเดือนของบุคคลเหล่านี้ล้วนมาจากภาษีของพวกเรา แต่ในเวลาที่เราเดือดร้อนกลับทำเป็นมองไม่เห็น เราจะขึ้นค่าแรง จนกว่ารัฐบาลจะชดเชยให้กับพนักงานบริการ และยกเลิกความผิดทางอาญากับเรา ทั้งนี้ เครือข่ายพนักงานบริการในหลายประเทศทั่วโลกได้เห็นชอบ และตอบรับร่วมแคมเปญนี้กับเราแล้ว

ขณะที่ ทันตา เลาวิลาวัณยกุล ผู้หญิงนักปกป้องสิทธิมนุษยชนตัวแทนพนักงานบริการจากมูลนิธิเอ็มพาวเวอร์ กล่าวย้ำว่า เราได้เรียกร้องต่อรัฐบาลไปตั้งแต่ปี 2563 จนถึงตอนนี้ รัฐบาลยังไม่ยอมที่จะชดเชยเยียวยาให้พนักงานบริการ หลายอาชีพสามารถทำมาหากินได้แล้ว แต่สถานบริการยังปิดอยู่ มันเป็นหน้าที่ ที่รัฐต้องเยียวยาเพราะพวกเราตกงานเพราะคำสั่งของรัฐบาล นอกจากนี้เรายังได้ออกจดหมายเปิดผนึกเรียกร้องขอการชดเชยและเยียวยาไปยังรัฐรวมทั้งสิ้น 4 ฉบับ ตั้งแต่ปี 2563 รัฐบาลยังไม่มีท่าทีที่จะให้การช่วยเหลือ โดยอ้างว่ามีโครงการเยียวยาอยู่แล้ว ล่าสุดกลุ่มพนักงานบริการได้หอบรองเท้าที่ใช้ทำงาน ซึ่งเปรียบเสมือนตัวแทนของพนักงานบริการไปเพื่อเรียกร้องยังหน้าทำเนียบรัฐบาลเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2564

“หลังจากนั้นมีหน่วยงานจากกระทรวงแรงงานเข้าพูดคุยและขอข้อมูลจากกลุ่มพนักงานบริการเพื่อทำโครงการเยียวยายื่นต่อสำนักนายก แต่จนถึงนาทีนี้เรื่องโครงการดังกล่าวยังคงเงียบ เราจึงจัดแคมเปญเรียกร้องให้รัฐชดเชยเยียวยาจากคำสั่งปิดสถานบริการ ตราบใดที่รัฐยังไม่ชดเชยให้กับพนักงานบริการกลุ่มพนักงานบริการเราจะเริ่มคิดค่าแรงเป็น 2 เท่า เฉพาะลูกค้าที่เป็นนักการเมืองและข้าราชการไทยในวันที่แรงงานที่จะถึงนี้ จนกว่าจะได้รับการชดเชยจากการที่รัฐ ในเมื่อรัฐออกนโยบายที่ทำให้พนักงานบริการตกงานและเดือดร้อนในช่วงที่ผ่านมา ซึ่งแคมเปญนี้ได้เผยแพร่และได้รับการสนับสนุนจากเครือข่ายพนักงานบริการจากหลายประเทศ ภายใต้ข้อความ We charge double for politicians and government workers of Thailand till sex workers there are paid.” ทันตากล่าว