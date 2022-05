เปิดรับสมัครอาสาสมัครผู้ที่เพิ่งป่วยโควิด รับยาทางเลือกใหม่

วันที่ 8 พฤษภาคม กลุ่มวิจัยโครงการทดลองแบบสุ่มเปรียบเทียบประสิทธิภาพการรักษาโรคโควิด-19 ด้วยยาฟลูว็อกซามีน (Fluvoxamine) ยาบรอมเฮกซีน (Bromhexine) ยาไซโปรเฮปทาดีน (Cyproheptadine) และยานิโคลซาไมด์ (Niclosamide) ในการช่วยลดระยะเวลาฟื้นตัวและอัตราการเข้านอนโรงพยาบาล (รพ.) เปิดรับสมัครผู้ที่มีอาการของโควิด-19 ไม่รุนแรง มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป มีผลตรวจ ATK หรือ RT-PCR เป็นบวก และยังอยู่ในระยะเวลา 48 ชั่วโมงแรกหลังเริ่มมีอาการ เข้าร่วมทดลองโครงการดังกล่าว โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ใครเพิ่งเป็นโควิด ห้ามพลาดโครงการดีๆ นี้ สมัครด่วน รับจำนวนจำกัด เพื่อเข้าถึงยาทางเลือกในการรักษาโควิด

เราหวังเสมอให้คุณปลอดภัยจากโควิด-19 แต่หากคุณเกิดติดเชื้อและอยากทดลองรับการรักษาด้วยยาทางเลือก คุณสามารถสมัครเข้าร่วม “โครงการทดลองแบบสุ่มเปรียบเทียบประสิทธิภาพการรักษาโรคโควิด-19 ด้วยยาฟลูวอกซามีน ยาบรอมเฮกซีน ยาไซโปรเฮปทาดีน และยานิโคลซาไมด์ (Fluvoxamine, Bromhexine, Cyproheptadine, และ Niclosamide)ในการช่วยลดระยะเวลาฟื้นตัวและอัตราการเข้านอนโรงพยาบาล”

เข้าร่วมได้ฟรี ด้วยการกรอกข้อมูลและทำแบบประเมินตามลิงค์นี้ หรือ scan QR code ตามโปสเตอร์

โดยกลุ่มเป้าหมายคือผู้ที่มีอาการของโควิด-19 ไม่รุนแรง มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป มีผลตรวจ ATK หรือ RT-PCR เป็นบวก และยังอยู่ในระยะเวลา 48 ชั่วโมงแรกหลังเริ่มมีอาการ

โครงการวิจัยนี้ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน โรงพยาบาลราชวิถี เลขที่เอกสารรับรอง

โดยได้รับทุนสนับสนุนจาก Socialgiver และทุนวิจัยต่างๆ

หากสมัครแล้วเกิดความไม่สบายใจคุณสามารถถอนตัวออกจากงานวิจัยได้ตลอดเวลา

สามารถอ่านเอกสารชี้แจงข้อมูลแก่ผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย ได้ที่นี่ หรือ scan QR code ตามโปสเตอร์

ขอเชิญชวนให้ส่งต่อข่าวเกี่ยวกับทางเลือกนี้ให้กับเพื่อนๆ ชาวต่างชาติในประเทศไทยด้วย โดยที่ชาวต่างชาติสามารถเลือกภาษาและกรอกใบสมัครโครงการ Randomized-controlled trial of the effectiveness of COVID-19 early treatment in community with Fluvoxamine, Bromhexine, Cyproheptadine, and Niclosamide in decreasing recovery time ได้ที่ลิงค์นี้

เอกสารโครงการ (ภาษาอังกฤษ) อ่านได้จากลิงค์นี้ สนใจสมัครกับเจ้าหน้าที่ทางไลน์ Line ID: @2565-2565