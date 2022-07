สุดมัน ‘ดนตรีในสวน’ อุทยาน 100 ปีจุฬา เอาใจคนรักเดอะบีเทิลส์ เสิร์ฟเพลงฮิตเพียบ

เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม เวลา 16.00 น. ที่อุทยาน 100 ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีการจัดงาน “ดนตรีในสวน Love is All You Need” โดยกองการสังคีต สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร และกลุ่มศิลปิน The Drivers จัดงาน มีศิลปินที่มาร่วมงาน คือ วง The Drivers พร้อมกับศิลปินรับเชิญอีก มากมายอาทิเช่น ติ๋ม The Isn’t, ก้อย Ynot7, เอ้ Beagle Hug, La Nuit, มีมี่ อนัญญา, ณ เวลา, และวง Bangkok Metropolitan Brass

ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศเวลา 16.00 น. มีประชาชนมานั่งฟังเพลงที่บริเวณสนามหญ้าหน้าพื้นที่การแสดงจำนวนมาก โดยส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มวัยรุ่นและกลุ่มแฟนคลับที่ชื่นชอบวงดนตรี The Beatles

นายเอกณัฐ ถนอมปกรณ์ ผู้จัดงาน ให้สัมภาษณ์ว่า งานนี้เป็นการร่วมมือกันระหว่าง Suksan Space และทีมของ The Beatles Thailand และมีกองการสังคีตฯ กทม.จัดงานนี้ขึ้นมา เพื่อให้ทุกคนที่รักวง The Beatles มารวมตัวกันที่นี่เพื่อมาฟังเพลง สิ่งที่สำคัญที่สุดคือการนำเสนอเรื่องความรัก ไม่ว่าจะอายุมากหรือน้อย หรือเพศใดก็ตาม เราจะใช้เพลงเหล่านี้ ทำให้พวกเขารวมตัวกันและเยียวยาเรื่องความรัก

โดยวง The Drivers เป็นวงดนตรีที่ได้รับการยอมรับจาก The Cavern Club Liverpool ว่าเป็นวงดนตรีที่ดีที่สุดในปี 2016 จากเทศกาลดนตรี International Beatleweek ในประเทศอังกฤษ ซึ่งสมาชิกประกอบด้วย นายธนานันท์ ผู้พัฒน์ หรือ ไดรฟ์ และ นายธารณันท์ ผู้พัฒน์ หรือ ดิว

ต่อมาเวลา 16.18 น. วง Bangkok Metropolitan Brass ได้เริ่มเล่นเพลงบรรเลงด้วยเครื่องเป่าด้วยเพลง ก้อนหินละเมอ ของศิลปิน soul after six และเพลงดังอื่นๆอีกมากมาย

เวลา 16.32 น. วง The Drivers ได้ขึ้นแสดงเพลงแรกด้วยเพลง Here come the sun และเพลงฮิตอื่นๆของศิลปินวง The Beatles อาทิ Something, Norwegian Wood, In my life, Let it be และ Two of us เป็นต้น