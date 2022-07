ชัชชาติ ขอให้เชื่อหมอ ‘ฟาวิฯ’ ไม่ต้องได้ทุกคน ขึ้นอยู่กับอาการ

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม ที่โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแพทย์-พยาบาล โดยมี นพ.สุขสันต์ กิตติศุภกร ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ พญ.ปนัดดา ลีลาอุดมลิปิ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน ดร.พงษ์จักรินทร์ ถาวรพงษ์ ผู้อำนวยการเขตบางขุนเทียน นพ.คมชิต ชวนัสพร รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร (ศูนย์เอราวัณ) และทีมแพทย์-พยาบาลโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน นำตรวจเยี่ยมและให้ข้อมูล

นายชัชชาติ กล่าวว่า กทม. ประสานงานกับ กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) อย่างใกล้ชิด โดย สธ.ได้ให้ยามาตลอด ถ้ายาพอ ก็ไม่น่ากังวล แต่อย่าประมาท ทุกคนไม่จำเป็นต้องได้ยาฟาวิพิราเวียร์ กล่าวคือต้องดูตามอาการ

“ถ้าเกิดไม่ได้เป็นอะไรเยอะ ทานไปก็ไม่เป็นประโยชน์ อาจจะมีผลเสียตามมาด้วยซ้ำ ขอให้เชื่อหมอ หมอจะดูให้ หากจำเป็นหมอต้องให้ยาอยู่แล้ว เพราะไม่อยากให้เป็นคนไข้เหลือง-แดง

สำหรับกลุ่ม 608 ที่ไม่มีอาการอะไร จะมีการจ่ายยาและให้กลับบ้าน แต่จะมีการทำ telemed ติดตามอาการ ให้คนไข้วัดออกซิเจนปลายนิ้ว พูดให้ฟัง เดินให้ดู ดูการหายใจผ่านกล้อง เพื่อให้แพทย์วินิจฉัยโรคได้ละเอียดขึ้น ทำให้รู้ว่าอาการรุนแรงแค่ไหน” ผู้ว่าฯ ชัชชาติ กล่าว

จากนั้น ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้นำทีมร่วมปลูกพันธุ์ไม้ป่าชายเลน อาทิ ลำพู โกงกาง จำนวน 215 ต้น ในบริเวณโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน ตามโครงการปลูกต้นไม้ล้านต้น ร่วมสร้างพื้นที่สีเขียวและกำแพงกรองฝุ่นทั่วกรุง

สำหรับสถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของ โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน คนไข้ส่วนใหญ่จะตรวจ ATK ด้วยตนเองมาจากที่บ้าน และมาเจอ-แจก-จบ ที่นี่ ประมาณ 100 กว่าเคส ทุกวัน โดยบางส่วนอาจจะนัดทางออนไลน์มา แต่ส่วนใหญ่ walk in เข้ามา การจ่ายยาเบื้องต้นจะจ่ายตามอาการ ส่วนฟาวิพิราเวียร์จะให้ตามเกณฑ์ อาทิ กลุ่ม 608 หากคนไข้มีโรคอื่น ๆ จะพิจารณาเป็นรายกรณีไป สำหรับวันนี้มีคนไข้ on High Flow 1 คน และ on Oxygen 6 คน โดยคนไข้ on High Flow มีอายุ 87 ปี และยังไม่เคยได้รับวัคซีนมาก่อน ในส่วนของการรับแอดมิดและการอนุญาตให้กลับบ้าน ในแต่ละวันจะมีจำนวนพอ ๆ กัน เพื่อให้เตียงมีความสมดุล

ด้านศูนย์พักคอย (CI) ทางโรงพยาบาลฯ เคยเปิดร่วมกับเขตบางขุนเทียน แต่ขณะนี้ปิดไปแล้ว หากมีความจำเป็นก็กลับมาเปิดได้ ส่วนขณะนี้สามารถไปพักที่โรงพยาบาลสนาม ณ ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ (บางมด) เขตทุ่งครุ เพราะเตียงยังว่างอยู่ โดยโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน จะรับคนไข้เหลือง-ส้ม ส่วนคนไข้แดงจะส่งต่อไปยังโรงพยาบาลตากสิน โรงพยาบาลกลาง โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ เป็นต้น ในส่วนของวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ยังมีประชาชนเข้ารับบริการทุกวัน สามารถ Walk in เข้ามาได้ เพราะวัคซีนมีเพียงพอ

ในส่วนของสถานการณ์สายด่วนศูนย์เอราวัณ 1669 ในสังกัดสำนักการแพทย์ ก่อนหน้านี้ในช่วงที่มีผู้ป่วยโควิดจำนวนมาก สามารถรับผู้ป่วยได้เพียง 40% ของคนไข้ทั้งหมด ปัจจุบันได้มีการเพิ่มศักยภาพ เพิ่มเจ้าหน้าที่ Call Center เพิ่มคู่สาย ทำให้สามารถรับผู้ป่วยได้ถึง 90% ของคนไข้ทั้งหมด อย่างไรก็ตาม ผู้ป่วยทุกกลุ่มอาการสามารถโทร.ได้ เพราะจะมีการประสานงาน บริหารจัดการเตียง และรับ-ส่งผู้ป่วยทุกกลุ่มสีไปสู่สถานพยาบาลต่าง ๆ ทั้งในและนอกสังกัดกทม.

นอกจากนี้ โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียนเป็น One Stop Service ของคนพิการ สามารถมาพิสูจน์ความพิการ และรับบัตรคนพิการได้เลย ซึ่งจะมีอีกแห่งที่โรงพยาบาลสิรินธร ที่เป็น One Stop Service ของคนพิการ เช่นกัน โดยปกติต้องทำ 2 ที่ คือมาที่โรงพยาบาล และต้องไปที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) อีกครั้ง