เปิดภาพเชื้อ ‘ฝีดาษลิง’ ที่สวอบได้จากผ้าเช็ดตัวของผู้ป่วย

หมอธีระ เปิดงานวารสารต่างชาติ ชี้สามารถเพาะเชื้อฝีดาษลิงที่ได้จากสวอบเชื้อตามพื้นที่อยู่อาศัย-ผ้าเช็ดตัวของผู้ป่วย

วันที่ 1 ส.ค. ผศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ อาจารย์คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์เฟซบุ๊ก “Thira Woratanarat” เกี่ยวกับการปนเปื้อนของเชื้อฝีดาษลิง โดยมีรายละเอียด ดังนี้

Atkinson B และคณะ จาก UK HSA เผยแพร่ข้อมูลสำคัญจากการศึกษาเคสฝีดาษลิงในสหราชอาณาจักร เผยแพร่ในวารสารวิชาการ Environmental Microbiology เมื่อ 15 กรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมา

สาระสำคัญคือ สามารถเพาะเชื้อฝีดาษลิงได้จากการ swab ตามพื้นที่ที่อยู่อาศัยและของใช้ของผู้ป่วยฝีดาษลิง (ในรูปคือ ตัวไวรัสที่เพาะเชื้อขึ้นมาได้จากการ swab จากผ้าเช็ดตัว)

ดังนั้น การทำความสะอาดสถานที่ สิ่งแวดล้อม อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ บริเวณที่จับต้องได้ในสาธารณะจึงมีความสำคัญมาก

สำหรับการใช้ชีวิตประจำวัน หากพกสเปรย์แอลกอฮอล์ติดตัวไว้เสมอ พ่นล้างมือทุกครั้งที่หยิบจับของสาธารณะ รวมถึงใช้พ่นฆ่าเชื้อตามอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ เวลาไปพักแรมข้างนอก หรือสุขาสาธารณะด้วย ก็น่าจะช่วยลดความเสี่ยงลงไปได้

อ้างอิง

Atkinson B et al. Infection-competent monkeypox virus contamination identified in domestic settings following an imported case of monkeypox into the UK. Environ Microbiol. 15 July 2022